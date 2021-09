Kontrowersje wśród aptekarzy: portal udostępnia dane farmaceutów. Zareagował GIF

Portal udostępnia dane farmaceutów, które są dostępne na urzędowej platformie

Jego uruchomienie wzbudziło kontrowersje i spotkało się wcześniej z reakcją Naczelnej Izby Aptekarskiej

Sprawą zainteresowała się inspekcja farmaceutyczna

W lipcu br. Główny Inspektor Farmaceutyczny przekazał Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu drogą elektroniczną anonimową wiadomość e-mailową, zawierającą informacje na temat nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem portalu farmaceuta.pl w zakresie obowiązującego zakazu reklamy aptek.

Portal udostępnia dane farmaceutów dostępne na urzędowej platformie https://crf.ezdrowie.gov.pl/Search.

Można w nim znaleźć wszystkich polskich farmaceutów posiadających Prawo Wykonywania Zawodu. Za uruchomienie serwisu odpowiada Fundacja Healthcare Professionals.

"Tutaj każdy farmaceuta ma jednak możliwość ich uzupełnienia np. o adres apteki, w której pracuje, swój opis, zdjęcie czy listę posiadanych uprawnień (np. do szczepień). Może też sprawdzić, jak postrzegają go pacjenci, którym umożliwiono zostawianie ocen i komentarzy pod profilami farmaceutów" - poinformował serwis mgr.farm, który należy do Grupy farmacja.net.

NIA reagowała na uruchomienie portalu

Jego uruchomienie wzbudziło kontrowersje i spotkało się wcześniej z reakcją Naczelnej Izby Aptekarskiej. Przypomniała Fundacji o obowiązku informacyjnym RODO - obowiązek ten w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, spoczywa na administratorze.

Czytaj więcej: NIA w sprawie serwisu: są kwestie, które budzą wątpliwości

Obecnie śląski WIF przekazał skargę z GIF do Śląskiej Izby Aptekarskiej. W piśmie informuje, że dokonano sprawdzenia informacji zamieszczonych

na wspomnianym portalu, dotyczących farmaceutów z terenu woj. śląskiego.

Inspekcja przypomina, że zgodnie z Kodeksem Etyki Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej, aptekarz nie reklamuje siebie oraz swoich usług. Nie uczestniczy w reklamie usług farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z prawem lub dobrymi obyczajami.

Farmaceuta powinien zdecydować o obecności na portalu

Teraz informacje zamieszczone na portalu internetowym zostaną ocenione zgodnie z kompetencjami wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w Katowicach.

- Jak wynika z pisma ŚWIF w Katowicach, obecność na portalu, poza informacjami zawartymi wprost w Centralnym Rejestrze Farmaceutów, winna być oceniania na podstawie Ustawy o zawodzie farmaceuty (art. 27 i nast.) oraz Kodeksu Etyki i Deontologii Zawodowej Aptekarza RP (art. 19 i nast.). Każdy farmaceuta sam powinien ocenić i zdecydować o obecności na portalu w zakresie większym niż wynikający z Centralnego Rejestru Farmaceutów - ocenia Krystian Szulc, radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.