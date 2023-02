Kontrowersje wokół aptek otwieranych przez uczelnie. Środowisko widzi tu furtkę do omijania "Apteki dla Aptekarza"

Przy okazji procedowania ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej posłowie przyjęli zmiany dotyczące prawa farmaceutycznego

Przepisy umożliwiają otwieranie aptek przez uczelnie kształcące na kierunku farmacja, z pominięciem kryteriów geograficzno-demograficznych

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska: - Ten przepis jest mocno kontrowersyjny ze względu na to, że pomija kryteria geograficzno-demograficzne, jak i własności aptek. Prosimy o jego usunięcie

Senatorowie z komisji zdrowia przyjęli poprawkę, która odrzuca te przepisy

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska: ten przepis jest też mocno kontrowersyjny

W ustawie o Krajowej Sieci Onkologicznej znalazła się wrzutka dotycząca farmaceutów i aptek. Zmiany w art. 99 i 101 ustawy Prawo farmaceutyczne rozszerzają możliwość otwarcia apteki ogólnodostępnej przez uczelnie prowadzące kształcenie na kierunku farmacja.

Zgodnie z poprawką poselską, uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku farmacja będzie mogła otworzyć jedną aptekę ogólnodostępną. Nie będą w tym przypadku obowiązywać limity geograficzne i demograficzne. Taka apteka będzie obowiązana do realizacji zadań związanych z kształceniem praktycznym na kierunku farmacja. Do odbywania praktyki zawodowej w tej aptece nie będzie wymagana opinia Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i okręgowej rady aptekarskiej.

Podczas posiedzenia senackiej komisji zdrowia (20 lutego), podczas którego rozpatrywano ustawę o KSO, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska zaapelowała o usunięcie tych przepisów.

- W imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej, proszę o usuniecie tego przepisu. Artykuł ma na celu wprowadzenie nowej kategorii aptek - apteki ogólnodostępnej prowadzonej przez uczelnie z wydziałami farmaceutycznymi. W obecnym stanie prawnym i faktycznym nie istnieje żaden interes społeczny czy publiczny, który uzasadniałby dokonanie tak istotnej zmiany w prawie farmaceutycznym - argumentowała.

Dodała, że apteki ogólnodostępne od ponad 20 lat biorą udział w kształceniu i przygotowaniu farmaceutów do zawodu poprzez prowadzenie praktyk wakacyjnych i 6-miesięcznego stażu przeddyplomowego.

Ponadto - jak wskazywała - proponowana zmiana wyklucza apteki uczelniane z konieczności posiadania opinii inspekcji farmaceutycznej, jak i samorządu farmaceutycznego w zakresie opiekuna stażu, co jest nierównym traktowaniem wszystkich aptek.

- Ten przepis jest też mocno kontrowersyjny ze względu na to, że pomija kryteria geograficzno-demograficzne, jak i własności aptek. Wnosimy o cofnięcie tego przepisu, bo żadną miarą ta zmiana nie przyczyni się do zapewnienia zwiększenia kształcenia na kierunku farmacja albo odbywania praktyki zawodowej. Rozumiem, że apteki wprowadzane przez uczelnie w ciągu pół roku miałyby przeszkolić na przykład 100 studentów farmacji przygotowując ich do zawodu farmaceuty. Jest to niemożliwe, praktyki zawodowe, jak i staż są prowadzone przez apteki. Studenci często odbywają te staże w miejscach zamieszkania, bądź w miejscach, w których chcą podjąć pracę - uzasadniała.

- Ograniczenia, które tutaj są proponowane – naszym zdaniem, nie mają żadnego uzasadnienia, artykuł nie był konsultowany z żadnym środowiskiem medycznym - dodała.

Waldemar Kraska: farmaceuci nie muszą się tego obawiać

Z kolei Krzysztof Baka, radca prawny NRA wskazał, że art. 43 zawiera sformułowanie, iż uczelnia nie może prowadzić więcej niż jednej apteki. - Jeśli chodzi o kwestie uzyskania zezwolenia nie ma żadnych ograniczeń, czyli teoretycznie każda uczelnia mogłaby uzyskać nieograniczoną liczbę zezwoleń, a następnie je zbyć. Prawo nie powinno dawać takich furtek i to jest też bardzo duża wada tej regulacji.

Nawiązał w ten sposób do opinii wiceprezesa NRA, Marka Tomkówa, który w wywiadzie dla Rynku Zdrowia mówił o zagrożeniach tak sformułowanych przepisów, mogących stać się kolejną ścieżką do omijania "Apteki dla Aptekarza".

- Otwiera się furtkę do tego, że każda uczelnia będzie mogła otworzyć aptekę gdzie zechce, a potem sprzedać. Po czym otworzyć kolejną i też ją sprzedać. I to w dowolnym miejscu, bo nie ograniczają jej przepisy demograficzno-geograficzne. Po wejściu tej poprawki każda uczelnia kształcąca na kierunku farmacja, będzie mogła ją sobie otworzyć nawet na Wawelu. A następnie po miesiącu sprzedać. I otworzyć kolejną w Sukiennicach. Bo tak zadziała prawo - uzasadniał.

Dodał: - Mogę sobie też wyobrazić, że ktoś przyjdzie do rektora i powie: proszę otworzyć aptekę szkoleniową w dowolnym miejscu, a jak biznes nie będzie szedł, to my ją odkupimy. Uczelnia jeszcze na tym zarobi.

Jak zapewniał wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska, farmaceuci nie muszą się tego obawiać: - Chodzi o jedną aptekę dla uczelni. Nie widzę jakiegoś zagrożenia. Słyszałem, że te apteki będą tworzone sieciowo i o to się Państwo martwicie.

Do stanowiska odniósł się również Łukasz Szmulski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia: - Wydaje się, że na dziś uwagi Izby są nie do końca adekwatne. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że zmiana została zgłoszona podczas prac sejmowych przez przedstawicieli parlamentu i nie była procedowana jako przedłożenie rządowe.

- Miałem przyjemność brać udział wraz z ministrem Miłkowskim w spotkaniu z rektorami uczelni wyższych. Apelowali, by takie przepisy zostały wprowadzone, aby uczelnie mogły otwierać przynajmniej jedną aptekę ogólnodostępną.

Uzasadniał też wyłączenie kryteriów geograficzno-demograficznych, szczególnie w sytuacji, gdy chodzi o otwarcie tylko jednej apteki: - Trudno uznać, by możliwość otwarcia apteki jak najbliżej uczelni była blokowana z uwagi na działanie innych aptek.

W kwestii szkolenia studentów w aptekach akademickich dodał, że nie taka była intencja tego przepisu, by w pół roku przeszkolić 100 studentów: - Z tego co mówili rektorzy, nie chodzi o krótkie szkolenie czy staż na ostatnim roku, ale by możliwość praktyki rozciągnąć w czasie.

Senatorowie z komisji zdrowia przyjęli poprawkę, która skreśla te przepisy. 21 lutego zajmie się nią Senat.

