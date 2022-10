Konkurs na szefa AOTMiT. Łanda: Kwestie polityczne mogą tutaj mieć decydujące znaczenie

Dr Krzysztof Łanda, w latach 2015=2017 wiceminister zdrowia, potwierdza udział w konkursie na szefa AOTMiT. Obecnemu prezesowi kończy sie pięcioletnia kadencja

- Moim zdaniem są dwie najważniejsze rzeczy do zrobienia na tym stanowisku: koszyk i taryfikacja. To trzeba przede wszystkim „postawić na nogi” - mówi

Zdaniem rozmówcy Rynku Zdrowia trzeba po pierwsze postarać się zdefiniować zawartość koszyka za pomocą technologii medycznych

Drugi priorytet to taryfikacja. Wyceny, które obowiązują wołają o pomstę do nieba. Tu widzę najpilniejsze zmiany

Koszyk i taryfikacja

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Zadeklarował Pan za pośrednictwem Twittera chęć udziału w konkursie na prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Spotkało się to z głosami poparcia. Bardzo dużo zrobił Pan na polu upowszechniania wiedzy na temat HTA w Polsce. Są osoby, które już Panu kibicują.

Krzysztof Łanda: Dziękuję bardzo, ale proszę nie robić sobie zbytniej nadziei.

Dlaczego tak sceptycznie podchodzi Pan do swoich szans?

Nie sądzę, by ten konkurs był pozbawiony aspektu politycznego, a to raczej nie działa na moją korzyść.

Za krytykę? Ma Pan na TT motto z Arystotelesa: „Jeżeli chcesz uniknąć krytyki: nic nie mów, nic nie rób, bądź nikim”. Faktycznie, nie kryje się Pan ze swoimi poglądami.

Tak, myślę, że kwestie polityczne mogą tutaj mieć decydujące znaczenie.

Napisał Pan również, że szef Agencji powinien być merytoryczny i apolityczny.

Musi być. Ale zobaczymy, czy taki będzie konkurs.

Uznał Pan połączenie agencji HTA z agencją taryfikacji za błąd mówiąc, że HTA kiedyś szerzej zajmie się oceną zawartości koszyka świadczeń gwarantowanych, a wtedy da o sobie znać oczywisty konflikt interesów i wartości pomiędzy decyzjami refundacyjnymi i cenowymi. Chciałby Pan kierować instytucją, łączącą te dwa obszary?

Kiedy skipper dostaje jacht do poprowadzenia, to może narzekać na jego kształt czy podzespoły, ale musi prowadzić taki jacht, jaki dostał. Jako inżynier budowy statków zaprojektowałbym ten jacht inaczej, ale jako skipper będę prowadził taką łódź, jaką dostanę.

Od czego zacząłby Pan pracę jako szef AOTMiT?

Moim zdaniem są dwie najważniejsze rzeczy: koszyk i taryfikacja. To trzeba przede wszystkim „postawić na nogi”. Czyli po pierwsze postarać się zdefiniować zawartość koszyka za pomocą technologii medycznych. Drugi priorytet to taryfikacja. Wyceny, które obowiązują, wołają o pomstę do nieba. Tu widzę najpilniejsze zmiany.

Przez kilka ostatnich lat z Agencji odchodzili analitycy. Nie będzie problemu z pozyskaniem nowych kadr?

Dzisiaj analitycy Agencji zarabiają całkiem nieźle, więc moim zdaniem pozyskanie wartościowych osób jest łatwe i proste, o ile będą mieli poczucie sensu, będą mogli się szkolić i rozwijać oraz kontrybuować do realizacji misji AOTMiT. To, czy ktoś dogaduje się z takim czy innym szefem, to odrębna kwestia. Ale warunki pracy w Agencji są dobre, więc można pozyskać świetnych analityków.

*Dr Krzysztof Łanda, przewodniczący Komisji Zdrowia BCC, prezes firmy MedInvest Scanner, wiceminister zdrowia w latach 2015-2017, b. prezes HTA Audit, założyciel Watch Health Care Foundation.

