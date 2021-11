Konkurs ABM na technologie RNA. 5 polskich firm na liście rankingowej

Pięć firm zostało wyłonionych w konkursie Agencji Badań Medycznych w zakresie rozwoju technologii RNA

Na dofinansowanie projektów Agencja przeznaczyła 350 mln zł

Część projektów dotyczy opracowania leków ukierunkowanych na RNA wirusowe. Część ma na celu opracowanie platformy RNA

Agencja Badań Medycznych przedstawiła wyniki konkursu na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA.

Eksperci oceniali 8 wniosków. Na etapie oceny formalnej odpadły 3 projekty (BS Biotechna, Lipid Systems, Ti-com). Do oceny merytorycznej przeszło 5 projektów, z sukcesem przechodząc przez kolejne 3 etapy: oceny merytorycznej ekspertów wewnętrznych, ekspertów zewnętrznych i oceny ekspertów krajowych.

Oto lista rankingowa i wysokość dofinansowania:

Acellmed – konsorcjum ze Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med. Silesia i Uniwersytetem Wrocławskim z dofinansowaniem 18 204 731 zł

– konsorcjum ze Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med. Silesia i Uniwersytetem Wrocławskim z dofinansowaniem 18 204 731 zł Adamed Pharma z Uniwersytetem Gdańskim i Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – tu wartość projektu to 58 494 498 zł

z Uniwersytetem Gdańskim i Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – tu wartość projektu to 58 494 498 zł Celon Pharma - dofinansowanie o wartości 83 556 811 zł

- dofinansowanie o wartości 83 556 811 zł OncoArendi Therapeutics z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Medicofarmą – wysokość dofinansowania 36 967 794 zł

z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Medicofarmą – wysokość dofinansowania 36 967 794 zł Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie z dofinansowaniem ponad 93 852 588 zł

Czego dotyczą projekty?

Zgodnie z przedstawioną listą rankingową, część projektów dotyczy opracowania leków ukierunkowanych na RNA wirusowe, a więc leków przeciwko wirusom bazującym na RNA. Zaś część projektów ma na celu opracowanie platformy RNA, na której może powstawać szczepionka - wyjaśniał podczas spotkania dr Radosław Sierpiński, prezes ABM.

Jak dodał, działania są zaplanowane na okres 5 lat.Agencja spodziewa się, że wybrane podmioty do końca roku podpiszą umowy i będą mogły rozpocząć prace od początku 2022 roku.

- My tych technologii nie zaimplementujemy teraz, to nie jest inwestycja w obecną pandemię. Chcemy zabezpieczyć nasz kraj na przyszłość - żeby szybciej reagować i rozwijać te technologie w Polsce. To jest inwestycja w przyszłość. Dołączamy do światowej awangardy, jeśli chodzi o badania medyczne. Jedziemy ekspresem, który rozwija technologie RNA, a nie drezyną, jak to zwykle bywało w polskiej biotechnologii. Rozwój tej technologii jest koniecznością - podkreślał szef ABM.

Badania naukowe w oparciu o technologię mRNA

Zaś Krzysztof Górski, dyrektor ds. projektów naukowych Agencji, dodał: - Projekty są wieloletnie, wpierają badania kliniczne, które siłą rzeczy są procesem wieloletnim. Co ważne - w tym konkursie wpieramy polskie firmy biotechnologiczne w rozwijaniu infrastruktury krytycznej, która umożliwi jej wykorzystanie, kiedy zajdzie taka potrzeba, do ewentualnej produkcji produktów leczniczych w przypadku zagrożenia epidemicznego. To jedno z pierwszych zadań, które podmioty, które otrzymają dofinansowanie, będą mogły realizować w ramach projektu.

- Projekty są ukierunkowane na dwa kluczowe obszary: prowadzenie badań naukowych i rozwijanie tych badań w oparciu o technologie mRNA. Drugie zadanie to tworzenie rozwoju infrastruktury krytycznej, która może być wykorzystana do produkcji leków, w oparciu o tę technologię.

W sumie ABM przeznaczyła na dofinansowanie projektów 350 mln zł.

Celem konkursu jest:

wsparcie badan klinicznych w zakresie technologii RNA

rozwijanie infrastruktury krytycznej dla produkcji leków na terenie Polski (w tym szczepionki na COVID-19

poprawa bezpieczeństwa lekowego kraju.

Na ile terapia generykami jest bardziej opłacalna niż lekami oryginalnymi? Założenia konkursu ABM

Onkologiczne Centra Wsparcia Badań Klinicznych. W puli 45 mln zł z ABM na projekty

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.