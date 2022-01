Koniec z sezonowością szczepień na grypę? Badacze pracują nad uniwersalnym preparatem

Naukowcy znaleźli nowy cel dla uniwersalnej szczepionki przeciw grypie

Jeżeli ich badania zakończą się sukcesem, jedna szczepionka przeciwko grypie będzie działać na całe życie, niezależnie od sezonowych mutacji wirusa

W ocenie badaczy, skuteczna szczepionka powinna prowadzić do powstania przeciwciał przeciwko wielu odcinkom wirusa — takim jak zarówno głowy, łodygi i kotwicy hemaglutyniny (HA), w celu zwiększenia ochrony przed ewoluującymi wirusami

Koniec z sezonowością szczepień na grypę? Szansa na uniwersalny preparat

"W USA dokonano odkrycia, które daje nadzieję na stworzenie uniwersalnej szczepionki p/ grypie! Zidentyfikowanie nowych, słabych punktów w strukturze wirusa grypy może być szansą na powstanie preparatu, którego nie trzeba będzie przyjmować co roku" - taką informację przekazał na Twitterze Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy, wskazując na publikację w The Scripps.

"Nigdy więcej corocznego zastrzyku przeciw grypie? Naukowcy znaleźli nowy cel dla uniwersalnej szczepionki przeciw grypie. Nowe przeciwciało odkryte we krwi niektórych osób zaszczepionych lub zarażonych grypą może rozpoznać szeroką gamę wirusów grypy, nawet gdy wirus mutuje z roku na rok" - poinformował serwis.

Nowy cel badawczy

- Identyfikując miejsca podatności na przeciwciała, które są wspólne dla dużej liczby wariantów szczepów grypy, możemy zaprojektować szczepionki, które są mniej podatne na mutacje wirusowe. Przeciwciała kotwiczące, które opisujemy, wiążą się z takim miejscem. Same przeciwciała można również opracować jako leki o szerokim zastosowaniu terapeutycznym - wyjaśnił współautor badania, dr Patrick Wilson.

Szczepionki przeciwko grypie zazwyczaj skłaniają układ odpornościowy do wytworzenia przeciwciał rozpoznających hemaglutyninę (HA).

Hemaglutynina to glikoproteina znajdująca się na powierzchni wirusów grypy. Funkcją tego białka jest przyłączenie cząsteczki wirusa do powierzchni infekowanej komórki. Kiedy już komórka wchłonie wirusa, w jej wnętrzu dochodzi do replikacji.

W budowie hemaglutyniny badacze wyróżnili tzw. głowę, która jest najbardziej dostępnym i najlepszym celem dla układu odpornościowego, a jednocześnie jedną z najbardziej zmiennych, która mutuje z roku na rok, co powoduje konieczność produkowania nowych szczepionek co sezon.

Drugim regionem hemaglutyniny jest tzw. łodyga i to właśnie tym fragmentem białka zainteresowali się naukowcy. Zaprojektowali eksperymentalne szczepionki przeciw grypie, aby były bardziej uniwersalne, pobudzając organizm do tworzenia przeciwciał przeciwko mniej zmiennemu regionowi łodygi hemaglutyniny, który rozciąga się jak łodyga między wirionem grypy a głową HA.

Niektóre z tych uniwersalnych szczepionek przeciw grypie są już obecnie we wczesnych badaniach klinicznych.

Głowa, łodyga i kotwica hemaglutyniny

W nowym badaniu zespół naukowców scharakteryzował 358 różnych przeciwciał obecnych we krwi osób, którym albo podano szczepionkę przeciw grypie sezonowej, albo były w fazie I badań uniwersalnej szczepionki przeciw grypie lub zostały naturalnie zakażone wirusem grypy.

Wiele przeciwciał obecnych we krwi uczestników to przeciwciała, o których już wiadomo, że rozpoznają głowę lub łodygę HA. Ale wyróżniono też nowe przeciwciała, które związały się na samym dole łodygi, w pobliżu miejsca, w którym każda cząsteczka HA jest przyłączona do błony wirionu grypy.

Badacze nazwali tę część hemaglutyniny "kotwicą" i rozpoczęli dalsze badania. W sumie zidentyfikowali 50 różnych przeciwciał przeciwko kotwicy HA u 21 osób. Odkryli, że przeciwciała rozpoznają różne wirusy grypy H1, które odpowiadają za wiele sezonowych szczepów grypy. Niektóre przeciwciała były również w stanie rozpoznać pandemiczne szczepy grypy H2 i H5 w testach laboratoryjnych. Zaś u myszy zidentyfikowane przeciwciała skutecznie chroniły przed zakażeniem trzema różnymi wirusami grypy H1.

Zdaniem badaczy to odkrycie jest kluczowe dla zaprojektowania uniwersalnej szczepionki przeciwko grypie. Dotychczas region zakotwiczenia łodygi nie był uwzględniony jako cel. W ich ocenie skuteczna szczepionka powinna prowadzić do powstania przeciwciał przeciwko wielu odcinkom wirusa — takim jak zarówno głowy, łodygi i kotwicy HA, w celu zwiększenia ochrony przed ewoluującymi wirusami.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.