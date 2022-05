Kończą farmację i nie chcą pracować w aptece. Wyniki ankiety

Firma farmaceutyczna to najczęściej wskazywane miejsce do zrobienia stażu po ukończeniu kierunku farmacja (67 proc.)

Na drugim miejscu studenci wskazywali firmę kosmetyczną (15 proc.). Dopiero na kolejnym miejscu jest apteka (7 proc.) lub laboratorium (7 proc.)

61 procent studentów farmacji chce pracować po studiach w firmie farmaceutycznej

Jeśli staż, to w firmie farmaceutycznej

61 procent studentów farmacji chce pracować po studiach w firmie farmaceutycznej. Tylko 6 proc. widzi swoją przyszłość w aptece - takie są wyniki badania "Plany kariery zawodowej studentów farmacji" zrealizowanego przez Gedeon Richter w marcu 2022 r. na grupie 419 studentów farmacji z uczelni w całej Polsce.

70 proc. studentów farmacji myśli o planach zawodowych na etapie studiów. Powody dla których pozostałe 30 proc. nie przywiązuje wagi do planowania kariery to: zbyt wczesny etap studiów (64 proc. wskazań), brak rozmów na ten temat na uczelni (25 proc.), brak znajomości możliwości pracy w innych miejscach niż w aptece (19 proc.), nie przywiązywanie wagi do planowania kariery (1 proc.).

Najczęstsze wskazane miejsce odbywania stażu to firma farmaceutyczna (67 proc.) i firma kosmetyczna (15 proc.). Pozostałe miejsca na które wskazywali studenci to apteka (7 proc.), laboratorium (7 proc.) oraz inne (poniżej 4 procent).

75 proc. ankietowanych uważa, że nie ma dobrego dostępu do staży zawodowych, a 78 proc. twierdzi, że prowadzący zajęcia na uczelniach nie informują o możliwych ścieżkach zawodowych, które można realizować po ukończeniu studiów. Ponad połowa ankietowanych (54 proc.) deklaruje, że bierze udział w nieobowiązkowych stażach zawodowych.

Jak wynika z badania, ilość spotkań związanych z doradztwem zawodowym organizowanych w toku studiów przez uczelnie nie jest wystarczająca, na co zwróciło uwagę aż 83 proc. ankietowanych. 59 proc. studentów bierze udział w konferencjach współorganizowanych przez firmy farmaceutyczne.

W ramach tegorocznej edycji programu „Recepta na Sukces” organizowanego przez Gedeon Richter, odbył się inaugurujący warsztat na temat ścieżek kariery zawodowej dla studentów farmacji. W tym roku przewidziane są kolejne warsztaty prowadzone przez farmaceutów – praktyków, którzy wybrali różne ścieżki zawodowe, a także przez pracowników HR.