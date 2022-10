Komisja Europejska zaakceptowała FENG. Co z tego będzie miała branża farmaceutyczna?

W ramach tegorocznego XVIII Forum Rynku Zdrowia będzie kilka sesji dotyczących polityki lekowej i przemysłu farmaceutycznego. Wszystkie będą dostępne online po rejestracji ZAREJESTRUJ SIĘ

Zaproszeni eksperci odpowiedzą na pytanie: w jakim stopniu polityka lekowa i refundacyjna zapewnia pacjentom dostępność do leków, w tym nowych terapii

Ważnym elementem rynku farmaceutycznego są producenci leków, których działalność wpływa na rozwój gospodarczy kraju

Wytwórcy leków wpływają na rozwój gospodarczy kraju

W ramach tegorocznego Forum Rynku Zdrowia w kilku sesjach będzie omawiana tematyka lekowa. Zaproszeni eksperci odpowiedzą na pytanie na ile polityka lekowa i refundacyjna zapewnia pacjentom dostępność do leków, w tym nowych terapii.

Ważnym elementem rynku farmaceutycznego są producenci leków, zarówno jako dostawcy produktów leczniczych, ale też podmioty mające wpływ na rozwój gospodarczy kraju. Stojącą szansą przed producentami jest dostępność do środków na rozwój.

Jednym ze źródeł takiego wsparcia mogą być środki unijne. Niedawno Komisja Europejska zaakceptowała Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) z budżetem 7,9 mld euro.

Program stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. To pierwszy zaakceptowany przez Komisję Europejską program krajowy dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce. To 7,9 mld euro, które trafi do polskich firm, w tym farmaceutycznych.

FENG jest w dużej mierze kontynuacją Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, ale cechuje się nowym, kompleksowym podejściem do potrzeb przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie lub w organizacji. Wdrażane projekty nie tylko wzmocnią polską gospodarkę, ale także pozwolą przestawić ją na wyższy poziom zaawansowania technologicznego i proekologicznego.

Agenda Forum Rynku Zdrowia

Sesje lekowe podczas Forum Rynku Zdrowia

Dlaczego Polacy kochają antybiotyki i co z tego wynika? Wyzwania i zagrożenia antybiotykooporności

24 października 2022 r., godz. 12.00-13.30

Polacy o leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych – wyniki badań

Zagrożenia indywidualne i populacyjne wynikające z niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków

Wytyczne i rekomendacje dotyczące racjonalnego stosowania antybiotyków – teoria i praktyka

Czy i jak możemy wpłynąć na zmniejszenie antybiotykooporności?

Reklama



Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Reklama dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, adiunkt, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. Andrzej Fal, kierownik, Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Magdalena Kołodziej, prezes zarządu, Fundacja MY PACJENCI

dr Jacek Krajewski, prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie

dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Polityka lekowa – nowe terapie, nowe wyzwania

24 października 2022 r., godz. 14.00-15.30

Czy obecna polityka refundacyjna skutecznie adresuje obecne wyzwania?

Jesienna ofensywa legislacyjna – ustawa refundacyjna i ustawa o badaniach klinicznych – omówienie wybranych zapisów

Bariery ograniczające dostępność innowacji w Polsce

RSS oparte na wynikach zdrowotnych – kiedy będą przeważały w Polsce?

Fundusz Medyczny – będzie szybka ścieżka do refundacji kolejnych innowacji?

Różne modele dostępności farmakoterapii – które możemy zastosować w Polsce?



Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Michał Byliniak, dyrektor generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Aniela Hejnowska, General Manager, IQVIA Poland

Michał Kaźmierski, dyrektor generalny na Polskę oraz Kraje Bałtyckie, Gilead Sciences

Krzysztof Kopeć, prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków

Phil Krzyzek, General Manager Healthcare Poland and Managing Director, Merck

Marek Macyszyn, dyrektor generalny w Polsce i Czechach, Vertex Pharmaceuticals

Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia

Przemysł farmaceutyczny

24 października 2022 r., godz. 16.00-17.15

Przemysł farmaceutyczny na gospodarczej mapie Polski

Krajowy Plan Odbudowy planem odbudowy polskiej produkcji farmaceutycznej?

Unijne i krajowe źródła finansowania produkcji leków i API

Wsparcie na zrównoważony rozwój w farmacji

Krajowy przemysł farmaceutyczny beneficjentem ustawy refundacyjnej?



Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna): Magdalena Bogucka, prezes zarządu, Zakład Farmaceutyczny AMARA

Michał Byliniak, dyrektor generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Katarzyna Dubno, dyrektor ds. relacji zewnętrznych i ekonomiki zdrowia, Adamed Pharma SA

Aneta Grzegorzewska, dyrektor ds. korporacyjnych i relacji zewnętrznych, Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia

Michał Morek, kierownik, Dział Opieki Farmaceutycznej, Dr. Max

Grzegorz Rychwalski, wiceprezes, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków

Marlena Tryka, dyrektor, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Więcej o XVIII Forum Rynku Zdrowia

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.