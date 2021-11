Kombinacje leków w onkologii. Jakie zagrożenie niosą dla pacjentów?

Czasem producenci przedstawiają kombinacje kilku leków. To nie jest jeden lek, tylko dwa, czasami nawet trzy

Maciej Krzakowski: te kombinacje bardzo często zamykają nam możliwość zastosowania sensownego leczenia w kolejnej linii

Z punktu widzenia interesu chorych, decyzje o umieszczeniu na wykazie TLI również kombinacji lekowych, wcale nie jest optymalnym rozwiązaniem - dodaje

- Zwróciłbym uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. W tej chwili jest taki czas, kiedy producenci leków przedstawiają kombinacje kilku leków. To nie jest jeden lek, tylko dwa, czasami nawet trzy. Musimy pamiętać, że te kombinacje bardzo często zamykają nam możliwość zastosowania sensownego leczenia w kolejnej linii. A w wielu wypadkach, przy leczeniu chorych na nowotwory w tej chwili obowiązuje sekwencja, myślenie perspektywiczne nad sekwencją leczenia - ocenił prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

Ekspert był uczestnikiem debaty "Jak wybrzmiewa HTA w Funduszu Medycznym?" w ramach konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (25-26 listopada br.).

Kombinacje lekowe - dlaczego nie zawsze optymalne dla pacjenta

W ramach spotkania podsumowano dotychczasowe efekty działania Funduszu Medycznego, błędów, jakie ujawniły się w trakcie jego funkcjonowania oraz rozwiązań, które pomogłyby usprawnić jego działanie.

W trakcie mówiono o wykazach technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej (TLK - jednorazowy) i technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności (TLI) przygotowywanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, które są podstawą dla ministra zdrowia do wskazania terapii mogących być finansowanymi w ramach Funduszu Medycznego.

Fundusz Medyczny. Eksperci: jak uratować środki na drogie terapie dla pacjentów?

- Wykaz TLI ma być aktualizowany co najmniej raz w roku i te prace z naszej strony się już toczą. W chwili obecnej mamy około 24 technologii z obszaru chorób rzadkich i onkologii, które zostały zakwalifikowane do oceny. Chodzi o terapie zarejestrowane w ostatnim roku - powiedziała Kamila Malinowska, dyrektor działu analiz i strategii Agencji.

Znajdą się też w nim kombinacje lekowe.

- Z punktu widzenia interesu chorych, decyzje o umieszczeniu na wykazie również kombinacji lekowych, wcale nie jest optymalnym rozwiązaniem. Dlaczego? Ponieważ zastosowanie kombinacji "na dzień dobry" bardzo ogranicza możliwości leczenia w 2 i 3 linii, o co wielokrotnie postulowali i pacjenci, i lekarze - wyjaśnił prof. Krzakowski.

Lepiej jest zachować coś w zanadrzu na później

Przyznał, że wytyczne w onkologii biorą pod uwagę te kombinacje, ale z pewną dozą krytycyzmu.

- To nie jest tak, że zawsze na pierwszy rzut musi być użyte wszystko, co można. Powinien o tym decydować kontekst kliniczny, kontekst stanu ogólnego chorego, objawowości i dynamiki choroby. Jeżeli w pierwszej linii leczenia zastosujemy lek z grupy a i lek z grupy B, i po jakimś czasie korzyści terapeutycznych dojdzie do progresji choroby, czyli niepowodzenia leczenia, to nawet lek z tej samej grupy a albo z tej samej grupy b nie zadziała. To jest problem w wielu przypadkach - zauważył.

Dodał, że czasami trzeba zagrać va bank: - Ale w wielu wypadkach w onkologii współczesnej lepiej jest zachować coś w zanadrzu na później.

W ocenie prof. Rafała Niżankowskiego, przewodniczącego Rady Przejrzystości AOTMiT, generalną ideą powinno być, żeby dać większą swobodę lekarzom w danej dziedzinie.

- Wtedy mogą dostosować indywidualnie terapię i lepiej ją "skonfigurować". Za wyjątkiem oczywiście nowych, bardzo drogich technologii, które muszą być kontrolowane ze względu na zagrożenie budżetu wydatkami - dodał.

Tylko u nas. Maciej Krzakowski wskazuje najważniejsze tematy V Kongresu Onkologii Polskiej

Onkologia. Wielkie porządki w programach lekowych. Leki są coraz droższe. Jak je finansować?

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.