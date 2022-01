Kielce chciałby mieć u siebie reumatologię. Resort zdrowia podpowiada, jak najłatwiej to zrobić

Aktualnie na terenie województwa świętokrzyskiego świadczenia w zakresie reumatologia – hospitalizacja realizowane są przez trzy szpitale. Wszystkie są zlokalizowane poza Kielcami

Zdaniem radnych, oddział reumatologii powinien znajdować się też na terenie Kielc

MZ: w ostatnich latach żaden szpital nie zgłosił zamiaru rozpoczęcia realizacji świadczeń w ramach umowy z NFZ w zakresie reumatologia-hospitalizacja

Radni Miasta Kielce podjęli uchwałę w sprawie złożenia petycji do ministra zdrowia i NFZ wzywającą do uruchomienia w Kielcach oddziału reumatologicznego. Ich zdaniem obecny poziom związany z dostępnością do świadczeń jest niewystarczający.

Radni: pacjenci bez odpowiedniej farmakoterapii

Aktualnie na terenie województwa świętokrzyskiego świadczenia w zakresie reumatologia – hospitalizacja realizowane są przez trzy szpitale (łącznie 56 łóżek):

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich (25)

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital (15

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu (16)

W ocenie radnych, "istniejące oddziały nie zabezpieczają potrzeb i komfortu leczenia dla mieszkańców Kielc i powiatu kieleckiego. Pacjenci z zaostrzeniem dolegliwości reumatologicznych trafiają na oddziały: wewnętrzny, dermatologiczny lub ortopedyczny, przez co nie są często prawidłowo diagnozowani i odpowiednio zabezpieczeni farmakologicznie".

"Oddział ten prowadziłby terapię innowacyjnymi lekami biologicznymi w ramach programów lekowych realizowanych przez NFZ dla chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowego zapalenia stawów oraz ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń" - wymieniają.

Dodają, że przyczyną ograniczeń w dostępie do świadczeń reumatologicznych jest zbyt mała liczba lekarzy. Podają, że w województwie świętokrzyskim czynnych zawodowo jest 31 lekarzy reumatologów. Szkolenie specjalizacyjne prowadzą wskazane wyżej placówki. Obecnie 9 lekarzy jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, dwóch kolejnych wkrótce je rozpocznie.

MZ: jest więcej łóżek niż pacjentów

W odpowiedzi resort zdrowia zauważa, że w oddziałach reumatologii w 2021 r. odnotowuje się niepełne obłożenie łóżek. Dodaje też, że większość świadczeń rozliczana grupami JPG dedykowanymi dla zakresu reumatologii może być i jest realizowana w różnym wymiarze w ramach oddziałów chorób wewnętrznych, które w województwie świętokrzyskim są w każdym powiecie.

Resort zdrowia podparł się też danymi świętokrzyskiego NFZ, z których wynika, że mała liczba chorych ze świętokrzyskiego szuka opieki w zakresie reumatologii poza w innych województwach.

"Stwierdzono niską migrację pacjentów z województwa świętokrzyskiego do oddziałów reumatologii znajdujących się w innych województwach w celu hospitalizacji (307 pacjentów województwa leczonych poza nim w okresie styczeń-listopad br. wobec 1527 pacjentów województwa leczonych w świętokrzyskich i oddziałach reumatologii oraz 228 pacjentów migrujących do świętokrzyskich oddziałów reumatologicznych z innych obszarów kraju)" - czytamy w odpowiedzi.

Średni czas oczekiwania na przyjęcie do oddziału reumatologii na terenie województwa świętokrzyskiego wynosi 24 dni, natomiast hospitalizacje w trybie pilnym realizowane są na bieżąco.

Jeśli zaś chodzi o liczbę lekarzy reumatologów, którzy mają podpisane umowy z NFZ, to według NFZ - jest ich 41 lekarzy specjalistów reumatologii i 7 w trakcie specjalizacji.

Resort podpowiada, jak rozszerzyć dostępność

Radni wskazywali też potrzebę prowadzenia programów lekowych w zakresie reumatologii. Jak dodaje MZ w odpowiedzi, takie programy są obecnie realizowane na terenie województwa.

Ponadto programy leczenia pacjentów z RZS, MIZS, ŁZS, ZZSK oraz z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK mogą być realizowane również na oddziałach wewnętrznych pod warunkiem zatrudnienia specjalistów w dziedzinie reumatologii w wymiarze min. 2 etatów przeliczeniowych.

"Do tej pory żaden z oddziałów wewnętrznych nie zgłaszał chęci realizacji programów lekowych z zakresu reumatologii" - dodaje MZ i przyznaje w odpowiedzi: "Poszerzenie dostępności do świadczeń z zakresu

reumatologii w ramach programów lekowych o placówki umiejscowione na terenie miasta Kielce byłoby uzasadnione".

Przypomina też, że rozpoczęcie realizacji świadczeń z zakresu reumatologii wymaga zawarcia umowy z oddziałem NFZ. Ale - jak poinformował płatnik w Kielcach - w ostatnich latach żaden szpital nie zgłosił zamiaru rozpoczęcia realizacji świadczeń w ramach umowy z Funduszem w zakresie reumatologia-hospitalizacja.

Zawarcie umowy na prowadzenie nowego oddziału wymaga spełnienia określonych warunków. Podpowiada, że dobrym krokiem byłaby możliwość rozszerzania działalności oddziałów wewnętrznych już funkcjonujących o diagnostykę i leczenie schorzeń reumatologicznych przez specjalistów reumatologii.

