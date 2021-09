Kiedy szczepionki na grypę trafią do aptek? Lista szczepionek i terminy dostaw

Do aptek trafiły już dwie szczepionki przeciwko grypie: Vaxigrip Tetra (dostępna od początku września) i Influvac Tetra (dystrybucja ruszyła w ubiegłym tygodniu)

Producent preparatu Influvac Tetra nie planuje kolejnych dostaw do aptek

W tym sezonie na rynku dostępne mają być jeszcze dwie inne szczepionki: Fluenz Tetra i Fluarix Tetra

Serwis GdziePoLek podał aktualne informacje na temat szczepionek przeciwko grypie na podstawie danych z aptek współpracujących z serwisem i informacji od podmiotów odpowiedzialnych.

Na rynku są już dostępne dwie szczepionki:

Vaxigrip Tetra (dostępna od początku września)

(dostępna od początku września) Influvac Tetra (dystrybucja ruszyła w ubiegłym tygodniu)

Obie szczepionki mają postać zastrzyków i są refundowane:

Vaxigrip Tetra jest bezpłatna w ramach listy bezpłatnych leków dla seniora (Leki 75+)

Vaxigrip Tetra i Influvac Tetra są bezpłatne dla kobiet w ciąży w ramach programu "Ciąża Plus"

Jeśli chodzi o dostępność do preparatów:

Vaxigrip Tetra

dostępność w aptekach połączonych z GdziePoLek w ciągu tygodnia spadła o ponad połowę do aktualnie 20 procent

w dużych miastach szczepionka dostępna jest tylko w pojedynczych aptekach współpracujących z serwisem

zainteresowanie pacjentów szczepionką w ciągu tygodnia wzrosło o ponad 50 proc. (jednak zainteresowanie niemal 5-krotnie niższe we wrześniu 2021 w porównaniu z ubiegłym rokiem)

Influvac Tetra

zgodnie z zapowiedziami producenta szczepionka trafiła do aptek w ubiegłym tygodniu

obecnie jest dobrze dostępna w aptekach, w tym w miastach, jednak producent nie planuje kolejnych dostaw do aptek

kolejne dostawy będą realizowane do innych kanałów dystrybucji, np. bezpłatne szczepienia dla osób uprawnionych - pracowników ochrony zdrowia, nauczycieli, służb mundurowych

zainteresowanie pacjentów szczepionką w ciągu tygodnia wzrosło o ponad 80 proc. (jednak zainteresowanie niemal 3-krotnie niższe we wrześniu 2021 w porównaniu z ubiegłym rokiem)

W tym sezonie na rynku dostępne mają być jeszcze dwie inne szczepionki:

Fluenz Tetra (donosowa, dla młodzieży i dzieci powyżej 2. roku)

Zgodnie z deklaracjami producenta dostarczenie pierwszej partii szczepionek Fluenz Tetra do aptek planowane jest na 15 października br. (13 października lek ma trafić do polskich magazynów AstraZeneca). Kolejne dostawy będą realizowane cyklicznie, średnio co 2 tygodnie.

Fluarix Tetra

Pierwsze szczepionki Fluarix Tetra będą dostępne w aptekach w listopadzie 2021 roku.

