KE podpisała umowę z Eli Lilly. Będzie kolejny lek przeciw covid-19

Komisja Europejska podpisała z firmą farmaceutyczną Eli Lilly umowę ramową dotyczącą wspólnych zamówień w celu zapewnienia terapii przeciwciałami monoklonalnymi pacjentom zarażonym koronawirusem.

Połączenie dwóch przeciwciał monoklonalnych

Lek jest obecnie przedmiotem przeglądu etapowego prowadzonego przez Europejską Agencję Leków. Do wspólnego zamówienia na zakup leków do przeprowadzenia maksymalnie 220 tys. terapii przystąpiło 18 państw członkowskich.

Będą mogły go kupić, gdy tylko otrzyma on od Europejskiej Agencji Leków warunkowe pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na poziomie UE lub nadzwyczajne pozwolenie na stosowanie w danym państwie członkowskim.

Produkt wytwarzany przez Eli Lilly jest połączeniem dwóch przeciwciał monoklonalnych (bamlanivimabu i etesevimabu) stosowanych w leczeniu pacjentów z koronawirusem, którzy nie potrzebują tlenu, ale są narażeni na ciężki przebieg choroby COVID-19.

Pięć terapii do leczenia covid-19

W czerwcu br. Komisja Europejska ogłosiła zestaw pięciu terapii, które mogą wkrótce zostać udostępnione do leczenia pacjentów z covid-19.

Cztery z nich to przeciwciała monoklonalne, piąty to środek immunosupresyjny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, które można rozszerzyć, tak by objęło leczenie pacjentów z COVID-19:

połączenie środków bamlanivimab i etesevimab firmy Eli Lilly

połączenie środków casirivimab i imdevimab firmy Regeneron Pharmaceuticals, Inc. i F. Hoffman-La Roche, Ltd

regdanivimab firmy Celltrion

sotrovimab firmy GlaxoSmithKline i Vir Biotechnology, Inc.

baricitinib (lek zmniejszający aktywność układu odpornościowego) firmy Eli Lilly: rozszerzenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu o wskazanie do leczenia COVID-19

Komisja Europejska zapowiada, że planuje podać zestaw co najmniej 10 kolejnych leków do stosowania w covid-19.

W ramach unijnej umowy dotyczącej wspólnego udzielania zamówień KE udzieliła dotychczas prawie 200 zamówień na różne medyczne środki przeciwdziałania o łącznej wartości ponad 12 mld euro.