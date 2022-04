Jest zgoda na ochronę farmaceutów i techników podczas pracy w aptece. Rząd daje warunek

W sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty, która zakładała dodanie przepisu o nadaniu ochrony prawnej farmaceutom

Powodem inicjatywy legislacyjnej były akty agresji w aptekach. Dochodziło do pobicia pracowników i demolowania lokali

Strona rządowa była przeciwna przedstawionym w projekcie sformułowaniom, ale otwarta na propozycje nadania ochrony prawnej farmaceutom i technikom, jeśli tylko będą zgodne z legislacją

Posłowie przygotowali i przyjęli odpowiednie poprawki

W aptekach dochodziło do incydentów

Poseł Krzysztof Śmiszek przygotował projekt nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty, która zakładała dodanie przepisu o nadaniu ochrony prawnej należnej funkcjonariuszowi publicznemu przewidzianej w kodeksie karnym farmaceutom świadczącym usługi farmaceutyczne, opiekę farmaceutyczną lub wykonującym tzw. „czynności zawodowe” farmaceuty.

28 kwietnia 2022 roku w sejmowej komisji zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu.

Jak uzasadniał poseł, zmiana jest bardzo krótka, ale "bardzo ważna dla tysięcy farmaceutów, którzy bardzo ofiarnie i aktywnie włączyli się w przeciwdziałanie pandemii, w tym w akcje szczepień".

- Niestety jest tak, że niejednokrotnie dochodzi do incydentów, które powodują, że aptekarze czują się zagrożeni. Są przypadki, w których niektórzy ludzie wyładowują swoją złość i agresję w aptece. Mieliśmy przypadki demolowania aptek, niezgody na noszenie maseczek w aptekach - wymieniał poseł.

W jego ocenie projekt wprowadza poczucie bezpieczeństwa i poczucie wsparcia ze strony państwa dla osób wykonujących świadczenia medyczne. - Obecnie większość zawodów medycznych cieszy się ochroną taką jak dla funkcjonariuszy publicznych. W tym zapisie nie chodzi o to, by farmaceuci zostali funkcjonariuszami publicznymi, ale na czas wykonywania przez nich czynności zawodowych - przekonywał.

Resort zdrowia był przeciwny tak sformułowanym propozycjom, ale pozostał otwarty na rozwiązanie tego problemu.

- Stanowisko rządu jest negatywne co do tych zapisów, jednocześnie wskazuje, w jakim przypadku można by oddać kierunek idei zawarty w tym projekcie, żeby był zgodny z legislacją - mówił Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia.

Po pierwsze wskazał, że w projekcie jest sformułowanie "ochrona należna funkcjonariuszowi publicznemu”. Propozycja była wzorowana na analogicznym sformułowaniu użytym w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ale tam posłużono się sformułowaniem wskazującymi, że ma to być ochrona „jak dla” funkcjonariusza publicznego, bez przydawania tej osobie statusu tego funkcjonariusza.

- Kodeks karny zawiera katalog podmiotów posiadających status funkcjonariusza publicznego. W ocenie rządowej, gdyby przyjąć propozycję w przedstawionym brzmieniu, wymagałoby to dodania farmaceutów do tego katalogu, co w ocenie rządu byłoby ewenementem - ocenił.

Technicy farmaceutyczni też pod ochroną

Miłkowski wskazał też na fakt, że propozycja odnosi się do świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez zawody medyczne.

Wspólny mianownik ochrony przysługującej przedstawicielom zawodów medycznych, takich jak lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni, stanowi przede wszystkim to, że jest ona przewidziana w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Tymczasem w zakres pojęcia świadczeń zdrowotnych nie wchodzą ani czynności zawodowe farmaceuty, ani usługi farmaceutyczne.

Poza tym propozycja nie zawęża czynności objętej ewentualną ochroną ani do świadczeń zdrowotnych, czy też udzielania usług farmaceutycznych, ani nie odnosi ich wyłącznie do aptek, podczas gdy głównym obszarem ochrony powinno być właśnie udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz usług farmaceutycznych, a te w odniesieniu do aptek to jedynie opieka farmaceutyczna, która przez wzgląd na swoją specyfikę dotyczy zasadniczo aptek ogólnodostępnych.

Resort zwrócił też uwagę, że w aptekach ogólnodostępnych ofiarą agresji może również być technik farmaceutyczny, który został w propozycji pominięty. Tym bardziej, że liczba aktywnie działających zawodowo techników farmaceutycznych jest zbliżona do farmaceutów (ok. 33 tysięcy techników farmacji, w stosunku do niemal 37 tysięcy magistrów farmacji).

Posłowie przyjęli poprawki

W tej sytuacji posłowie zaproponowali zmiany, zgodnie z uwagi przedstawionymi w stanowisku rządu. Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos zgłosił poprawkę, która oddaje ideę wnioskodawcy i czyni zadość uwagom przedstawionym w stanowisku rządu, m.in. poprzez rozszerzenie tego zakresu również na techników farmaceutycznych, w związku z wykonywaniem usług farmaceutycznych związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.

- Poprawka załatwia dwie sprawy: po pierwsze, ochrona dla farmaceuty będzie tak samo sformułowana jak w przypadku innych zawodów medycznych, które mają taką ochronę, a po drugie, będzie dotyczyła też techników farmaceutycznych - podsumował przewodniczący.

Nowela zawęża też objęcie ich ochroną podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności zawodowych.

Nastąpiła też zmiana tytułu ustawy adekwatnie do proponowanych zmian: projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty.

Posłowie przegłosowali poprawki i przyjęli całość projektu ustawy. Teraz trafi pod obrady Sejmu.

