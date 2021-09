Jest zarządzenie NFZ ws. programów lekowych. To ujednolicony tekst

NFZ opublikował tekst jednolity zarządzenia prezesa NFZ ws. programów lekowych

Aktualnie Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje 98 programów lekowych

W ramach tych programów refundowanych jest 171 substancji czynnych

Prezes NFZ opublikował tekst ujednolicony zarządzenia nr 162/2020/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Tekst jednolity zawiera zmiany wprowadzone zarządzeniem:

nr 196/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r.,

nr 29/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2021 r.,

nr 59/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2021 r.,

nr 102/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2021 r.

nr 136/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 lipca 2021 r.

Aktualnie NFZ finansuje 98 programów lekowych.

Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych liczy 171 pozycji substancji czynnych.

Do zarządzenia nr 162/2020/DGL dołączono załączniki:

1k – Katalog świadczeń i zakresów – leczenie szpitalne – programy lekowe.

1l – Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych.

1m – Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych.

2 – Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- leczenie szpitalne - programy lekowe.

2t – Katalog refundowanych substancji czynnych w programach lekowych - substancje czynne zawarte w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP.

3 – Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych.

4 – Wykaz programów lekowych.

5 – Katalog współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych.

6 – Karta wydania leku.

7 – Karta włączenia świadczeniobiorcy do programu lekowego.

8 – Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych oraz weryfikację jego skuteczności.

9 – Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia chorób ultrarzadkich oraz weryfikację jego skuteczności.

10 – Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej oraz weryfikację jego skuteczności.

11 – Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia w chorobach siatkówki oraz weryfikację efektów.

12 – Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) oraz weryfikację jego skuteczności.

13 – Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona oraz weryfikację jego skuteczności.

14 – Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia hormonem wzrostu lub insulinopodobnym czynnikiem wzrostu-1 oraz weryfikację jego skuteczności.

15 – Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do programu zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B oraz weryfikację jego efektów.

16 – Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) oraz weryfikację jego skuteczności.

17 – Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za weryfikację skuteczności leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH).

18 – Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni oraz weryfikację jego skuteczności.

19 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem oraz weryfikację jego

skuteczności.

20 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) oraz weryfikację jego efektów.

21 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia dinutuksymabem beta pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym oraz weryfikację jego efektów.

22 - Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia hormonem wzrostu w programie lekowym Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie.

23 – Wzór pełnomocnictwa

Czytaj również: NFZ: ponad 730 mln dla szpitali. Pierwsza transza w październiku

Tekst zarządzenia odołączamy poniżej.