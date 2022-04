Jest lista aptek, gdzie można zrobić przegląd lekowy

Wyłoniono 75 realizatorów programu pilotażowego przeglądów lekowych

W drodze postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Szpital Kliniczny im . Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wyłoniono 75 realizatorów programu pilotażowego przeglądów lekowych.

Ich wyłonienie odbywało się na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych.

Wykaz jest aktualny na dzień 7 kwietnia 2022 roku. Są w nim obecnie 53 apteki. Jak poinformowano, wykaz jest uzupełniany w sposób ciągły wraz z procedowaniem formalnym dokumentacji wyłonionych realizatorów.

Do programu zgłosili się farmaceuci z zagranicy jak i słuchacze UM w Poznaniu, uprawnieni do udziału w pilotażu. W sumie odnotowano 133 zgłoszenia.

Spośród 75 osób zakwalifikowanych do pilotażu, 17 osób to farmaceuci z praktyką za zagranicą i 58 po studiach podyplomowych.

Jeśli chodzi o podział z uwagi na rodzaj apteki, w jakiej są zatrudnieni do pilotażu farmaceuci, to są to:

43 apteki indywidualne

32 apteki sieciowe

Oferta dla 1000 pacjentów

Pilotaż obejmuje 750 i maksymalnie 1000 pacjentów. Zgodnie z rozporządzeniem, do przeglądu apteczki mogą zgłosić się pacjenci, którzy zażywają dużą liczbę leków:

w wieku pomiędzy 18 a 60 rokiem życia, przyjmujący na stałe nie mniej niż 5 leków wydawanych z przepisu lekarza, w tym co najmniej 2 leki należące do kategorii C zgodnie z aktualną klasyfikacją anatomiczno-terapeutyczno- -chemiczną produktów leczniczych (ATC)

po 60 roku życia, przyjmujący na stałe nie mniej niż 10 leków, w tym co najmniej 2 leki należące do kategorii C zgodnie z tą klasyfikacją

u których farmaceuta zidentyfikował nadmierną liczbę stosowanych jednocześnie leków

Pilotaż finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Lista aptek biorących udział w pilotażu w załączonym PDF poniżej.

