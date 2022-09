Jedyny taki lek na rynku niedostępny. Ministerstwo Zdrowia poprosiło o wsparcie Polpharmę

Alfadiol to ważny lek przeznaczony dla pacjentów z osteoporozą czy chorobami nerek. Jednak produkcji zaprzestano w ostatnich tygodniach, a zamiennika brak

O problemach i braku zamienników pacjenci poinformowali m.in. RPO, który interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Zdrowia

Resort zdrowia poprosił o pomoc Polpharmę – firma zgodziła się na podjęcie produkcji wspomnianego leku – podał portal mgr.farm

Alfadiol to jedyny lek na polskim rynku, który zawiera alfakalcydol, czyli syntetyczną pochodną witaminy D pozwalającą na wchłanianie wapnia, przypomina portal

Jedyny taki lek na rynku niedostępny. Ministerstwo Zdrowia poprosiło o wsparcie

Przypomnijmy: w ciągu ostatnich tygodni do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęły liczne skargi od pacjentów, którzy alarmowali, że w aptekach brakuje leku Alfadiol. Okazało się, że producent tego leku – firma GSK – zdecydowała się zakończyć sprzedaż produktu w Polsce.

RPO zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Zdrowia o pomoc w tej sytuacji. Zapytał również, w jaki sposób resort zamierza zabezpieczyć pacjentów przed brakiem dostępu do leku, ponieważ nie ma on zamiennika.

Jak podaje portal mgr.farm, Ministerstwo Zdrowia poprosiło polskiego producenta leków Polpharmę o pomoc. W sprawie został już podpisany list intencyjny pomiędzy GSK i Polpharmą.

- W najbliższych tygodniach będziemy pracować nad szczegółami współpracy dotyczącej produkcji przez Polpharmę leku Alfadiol i przywrócenia tego ważnego produktu na rynek. Na ten moment nie możemy ujawnić szczegółów porozumienia – podała portalowi mgr.farm szefowa Działu Komunikacji Polpharmy Magdalena Rzeszotalska.

Alfadiol będzie znowu dostępny

Alfadiol – o czym przypomina mgr.farm – to jedyny taki lek w Polsce, który zawiera alfakalcydol, czyli syntetyczną pochodną witaminy D ułatwiającą wchłanianie wapnia w organizmie. Lek ten jest stosowany m.in. przy osteoporozie, krzywicy, niedoczynności przytarczyc czy chorych nerkach.

Jak relacjonuje portal na podpisaniu listu między GSK i Polpharmą obecni byli wiceminister Maciej Miłkowski oraz dr Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.







