Jedyny przedstawiciel uczelni medycznych w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego LISTA

W październiku odbyły się wybory do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2022-2025.

W skład Rady wchodzi 12 przedstawicieli uczelni wyższych

Jedynym przedstawicielem uczelni medycznych jest prof. Tomasz Bączek

Wybory do Rady odbyły się w dniach 21-23 października br. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni podczas posiedzenia Prezydium i Zgromadzenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Oprócz kierowania Katedrą, jest pełnomocnikiem Rektora ds. programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. W latach 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Farmaceutycznego, a przez kolejne dwie kadencje – prorektora ds. nauki GUMed.

Prof. Tomasz Bączek - absolwent GUMed

Prof. Tomasz Bączek jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (wówczas: Akademii Medycznej w Gdańsku) z 1998 roku.

Pracę doktorską z promotorstwem prof. dr. hab. Romana Kaliszana obronił w 2001 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2007 r., natomiast tytuł profesora w 2014 roku.

Od 1009 roku jest kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej GUMed.

W latach 2002-2003 przebywał w Barnett Institute of Chemical and Biological Analysis przy Northeastern University, Boston, MA, USA na stażu podoktorskim pod kierunkiem Prof. Barry L. Kargera. Staże naukowe odbywał także w Eindhoven University of Technology, Vrije Universiteit Brussel oraz Stanford University.

To współautor i koordynator prac nad wnioskiem o uzyskanie z sukcesem przez GUMed w roku 2019 statusu Inicjatywa doskonałości - Uczelnia badawcza.

Jego obszary badawcze: analityka biomedyczna i farmaceutyczna, chemia leków, bioanalityka oraz proteomika.

Rada współpracuje w władzą publiczną w zakresie nauki

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego, który zajmuje się szeroko pojętą współpracą z organami władzy publicznej w zakresie polityki naukowej państwa. Do zadań jednostki należy również ocena aktów prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki czy wyrażanie opinii w sprawach działania i kierunków rozwoju systemu szkolnictwa oraz zarządzania uczelniami.

