Jakubiak: kto będzie nowym ministrem od leków? Poprzeczka jest podniesiona wysoko

To już było, tylko role się odwróciły

Wyborczy kalendarz i głosy elektoratu spowodowały, że jedną z ważniejszych rzeczy w polityce lekowej, czyli wdrażaniem przepisów znowelizowanej ustawy refundacyjnej, zajmie się najprawdopodobniej osoba niezwiązana z obecną ekipą, a w dodatku wywodząca się z opozycji.

W związku z tym można mieć swoiste deja vu. Patrząc wstecz: w latach 2010-2011 procedowano ustawę o refundacji leków, a jej przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2012 roku. To jakaś dziwna przypadłość naszych rządzących, że tak ważne projekty finalizują w momencie, kiedy nie jest znany ich dalszy los w polityce. Krytykowana ponad 10 lat temu ustawa została uchwalona w maju 2011 roku, jeszcze przed jesiennymi wyborami, ale z bardzo odległym vacatio legis tak, żeby przepisy weszły już po wyborach i ewentualnie nie wpłynęły na ich wynik.

Pamiętając, co było po jej wejściu w życie, nie jest to wcale wykluczone. PO utrzymała się przy władzy, ale pożary, jakie wywołała ustawa, musiał gasić Bartosz Arłukowicz, który nie odpowiadał za jej pisanie.

Okazało się, że z dnia na dzień lekarze onkolodzy zostali pozbawieni możliwości podawania dzieciom leków, które nie miały zarejestrowanych wskazań pediatrycznych. Do tego doszły też inne problemy związane ze wskazaniami, które ciągnęły się praktycznie cały rok; była jeszcze kwestia darowizn dla szpitali, problem z cenami leków szpitalnych kupowanych w przetargach. To wymagało błyskawicznej nowelizacji ustawy refundacyjnej.

Z politycznego punktu widzenia, w 2011 roku prawica, jako ówczesna opozycja, zarzucała władzy, że przy wprowadzaniu ustawy działa jak maszynka do głosowania. Teraz role się odwróciły. PiS przygotował zmiany, które były przez polityków opozycji krytykowane, ale ich głos przepadał w sejmowej arytmetyce.

Wprowadzenie zmian w niedawnej nowelizacji było w tak samo krytykowane przez część interesariuszy, jak w 2011 roku jej pisanie. Jednak z perspektywy tych już ponad 10 już, mimo pewnych perturbacji w początkowym okresie, ustawa okazała się niezmiernie ważna i potrzebna, porządkując rynek refundacji.

A co z obecną nowelą? Uchwalona w sierpniu, wejdzie w życie z małymi wyjątkami od listopada. Początkowo więc zajmą się tym przedstawiciele obecnego kierownictwa resortu, a po nowym roku najprawdopodobniej już nowe osoby. Wśród interesariuszy powstał już front zwolenników szybkiej nowelizacji ustawy i część osób liczy na to, że nowy minister od leków tak zrobi.

Minister od leków z przydziału

Pytanie, kto tym wiceministrem będzie. W odróżnieniu od stanowiska ministra, któremu przydałoby się wsparcie zaplecza politycznego, wiceministrem od leków mógłby być jednak ekspert, który zna tematykę. Tak jak to było w przypadku trzech ostatnich.

Każdy z nich też był inny i wyraźnie zaznaczył swoją obecność na Miodowej. Krzysztof Łanda był mistrzem głośnych, mających wpływ na system rozwiązań. To za jego czasów przeszła całą procedurę legislacyjną ustawa Apteka dla Aptekarza, jest twórcą programu IOWISZ czy pomysłodawcą Refundacyjnego Trybu Rozwojowego.

Prof. Marcin Czech, jak przystało na akademika i badacza, pozostawił po sobie strategiczny dokument stanowiący po dziś dzień punkt odniesienia w polityce lekowej. Maciej Miłkowski przez ponad 2000 dni mozolnie układał plany refundacyjne i ewolucyjne usprawniał ten system.

Można oczywiście dzisiaj krytykować ich pewne działania, sposób dochodzenia do celu, kogoś nie lubić, albo mieć inne sympatie polityczne, ale w porównaniu do tego, co było przed 2015 rokiem zmieniła się pozycja wiceministra od leków. Stał się swego rodzaju liderem, nie chowającym się za głównego ministra. A wręcz główny minister wycofał się, pozostawiając realny nadzór nad polityką lekową dedykowanemu do tego wiceministrowi. Ten obszar bardziej się też dzięki temu sprofesjonalizował.

Można przede wszystkim powiedzieć, że wiedzieliśmy, kto kierował polityką lekową. Bo wcześniej można było mieć wrażenie, że są to ludzie przypadkowi, którym przypisano nadzór nad tym obszarem, czy tego chcieli czy nie.

W 2007 roku podsekretarzem stanu w MZ został Marek Twardowski w ramach umowy PO z Porozumieniem Zielonogórskim i jemu przypadł w udziale nadzór nad departamentem polityki lekowej. W grudniu 2010 roku za Twardowskiego wszedł Andrzej Włodarczyk, ale nie przejął jego obowiązków w pełnym zakresie. Ewa Kopacz powierzyła politykę lekową Adamowi Fronczakowi. Kiedy został odwołany w grudniu 2011 roku, nadzór nad gospodarką lekową powierzyła Włodarczykowi. Ten zbyt długo lekami się nie zajmował, bo odwołano go w lutym 2012 roku. W czerwcu na stanowisko wiceministra powołano Igora Radziewicza-Winnickiego, który wszedł do resortu za odwołanego Marka Habera i przejął leki po Włodarczyku.

Najbardziej kojarzącą się osobą od leków w tym czasie był Artur Fałek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji przez dwie kadencje PO. Polityka lekowa powstawała i toczyła się w jego gabinecie, jeszcze na Miodowej, na poziomie departamentu. To akurat wiceministrom, którym "wciśnięto" nadzór nad obszarem lekowym, mogło być na rękę.

Drużyna Pierścienia czy Gang Olsena

I tak było, dopóki nie przyszła polityczna miotła i nie zmieniła tego układu. Teraz najprawdopodobniej stanie się dokładnie tak samo. Słyszę w kuluarach, że opozycja będzie wycinać obecnych ludzi w resortach przynajmniej do poziomu dyrektorów departamentów.

I nie pomogą dobre opinie, jakie zbierał minister Maciej Miłkowski. A wręcz te dobre opinie paradoksalnie mogą mu zaszkodzić. Pojawiła się bowiem pogłoska, że wszystkie pochwały kierowane pod jego adresem wydają się stronie opozycyjnej podejrzane i trzeba będzie sprawdzić, czy za tymi głosami pochwalnymi nie kryje się jakieś drugie dno.

Niezależnie od efektów takich dociekań, poprzeczka w obszarze zarządzania polityką lekową została wysoko podniesiona. Po 8 latach zesłania do bycia w opozycji, nowy rząd, a w jego ramach nowy minister zdrowia, będzie musiał zmierzyć się z tym, jaką rangę chce nadać wiceministrowi od leków. A ten pomyśleć, czy to udźwignie, bo pracy i wyzwań jest dużo, na poziomie krajowym i europejskim. Od nowego wiceministra będzie też zależało, jak ułoży sobie relacje z pracownikami i interesariuszami zewnętrznymi.

Trzymając się wątku związanego z tematyką filmową, za jakiś czas będziemy widzieć, czy nowy wiceministrem od leków i jego zespół to będzie Drużyna Pierścienia czy Gang Olsena.

