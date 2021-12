Jakich leków brakuje w Polsce? Nowa lista antywywozowa

Resort zdrowia zaktualizował listę leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Znalazło się na niej 215 pozycji produktów w różnych dawkach

Dopisano m.in. leki stosowane w astmie i POChP oraz preparaty stosowane w diecie eliminacyjnej mlekozastępczej

29 grudnia Minister Zdrowia wydał kolejne obwieszczenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Grudniowy wykaz liczy 215 pozycji leków w różnych opakowania, postaciach i dawkach. Poprzedni, z 29 października, liczył 219 pozycji.

Nowe na wykazie

W grudniowym wykazie znalazły się leki wziewne, zawierające budezonid i formoterolu fumaran dwuwodny

Airbufo Forspiro (160 mcg + 4,5 mcg), stosowany w leczeniu astmy i POChP, inhalator 60 dawek i 120 dawek (2 inhalatory po 60 dawek)

(160 mcg + 4,5 mcg), stosowany w leczeniu astmy i POChP, inhalator 60 dawek i 120 dawek (2 inhalatory po 60 dawek) Bufomix Easyhaler (160 mcg + 4,5 mcg), stosowany w leczeniu astmy w przypadkach, kiedy wskazane jest zastosowanie leczenia skojarzonego (wziewny kortykosteroid i długo działający beta2-mimetyk), inhalator 60 i 120 dawek

(160 mcg + 4,5 mcg), stosowany w leczeniu astmy w przypadkach, kiedy wskazane jest zastosowanie leczenia skojarzonego (wziewny kortykosteroid i długo działający beta2-mimetyk), inhalator 60 i 120 dawek DuoResp Spiromax (160 mcg + 4,5 mcg) stosowany w astmie i POChP, inhalator 60 i 120 dawek

(160 mcg + 4,5 mcg) stosowany w astmie i POChP, inhalator 60 i 120 dawek Symbicort Turbuhaler:

(320 mcg + 9 mcg) proszek do inhalacji, 1 inhalator 60 dawek,

(80 mcg + 4,5 mcg) proszek do inhalacji, 1 inhalator 60 dawek

(160 mcg + 4,5 mcg) proszek do inhalacji, 1 inhalator 120 dawek

(160 mcg + 4,5 mcg) aerozol inhalacyjny, 1 inhalator 120 dawek

Dopisano również lek Envarsus (tacrolimus), tabletki o przedłużonym uwalnianiu w różnych dawkach: 0,75 mg, 1 mg i 4 mg, lek stosowany w profilaktyce odrzucania przeszczepu u dorosłych biorców allogenicznego przeszczepu nerki lub wątroby oraz w leczeniu w przypadku odrzucania allogenicznego przeszczepu opornego na leczenie innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi u dorosłych pacjentów

Są też dwa preparaty stosowane w diecie eliminacyjnej mlekozastępczej:

Neocate Junior (o smaku neutralnym) 400 g

(o smaku neutralnym) 400 g Neocate LCP 400 g

Produkty usunięte z wykazu

Wśród usuniętych preparatów są szczepionki przeciwko grypie:

Fluenz Tetra, szczepionka przeciw grypie (żywa atenuowana, do nosa) aerozol, 0,2 ml

szczepionka przeciw grypie (żywa atenuowana, do nosa) aerozol, 0,2 ml Influvac Tetra (antygen powierzchniowy), inaktywowana zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce - 1 amp. strzyk. 0,5 ml z igłą i 10 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą

(antygen powierzchniowy), inaktywowana zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce - 1 amp. strzyk. 0,5 ml z igłą i 10 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą Vaxigrip Tetra, czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą i 10 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą

Usunięto też insuliny

Insuman Basal (Insulinum humanum) 100 j.m./ml 5 wkładów 3 ml

(Insulinum humanum) 100 j.m./ml 5 wkładów 3 ml Insuman Comb 25 (Insulinum humanum) 100 j.m./ml 5 wkładów 3 ml

(Insulinum humanum) 100 j.m./ml 5 wkładów 3 ml Insuman Rapid (Insulini iniectio neutralis) 100 j.m./ml 5 wkładów 3 ml

A także dwie immunoglobuliny ludzkie:

Ig Vena (Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum) 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml (w wykazie pozostają preparaty w dawkach: 50 ml, 100 ml i 200 ml)

(Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum) 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml (w wykazie pozostają preparaty w dawkach: 50 ml, 100 ml i 200 ml) Gammanorm (Immunoglobulinum humanum normale) 165 mg/ml 1 fiol. 10 ml (w wykazie pozostaje preparat 20 ml)

Z wykazu znika też 7 pozycji przeciwzakrzepowego Fragminu w różnych dawkach.

