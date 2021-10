Jakich leków aktualnie brakuje w aptekach? LISTA produktów

Z danych z 1920 aptek współpracujących z serwisem, na dzień 1 października wynika, że jest 18 leków, których brakuje w aptekach

Przewidywany termin wznowienia dostępności leku Depo-Provera w opakowaniu 3,3 ml produktu w stężeniu 150 mg/ml to dopiero połowa 2022 roku

Pomimo większego kontraktu na dostawy szczepionek przeciwko grypie na rok 2021/2022, aktualne zainteresowanie przewyższa podaż

Serwis GdziePoLek przygotował zestawienie leków, których brakuje w październiku 2021 roku.

- Sytuacja - oceniając ją według naszej metodyki - pozostaje dobra, ponieważ liczba ścisłych deficytów jest niewielka - ocenia serwis.

W analizie serwisu uwzględniane są leki:

nastąpił spadek dostępności produktu w aptekach o co najmniej 50 proc.

brak łatwo dostępnych zamienników

tylko leki na receptę.

Według oceny farmaceutów, z danych z 1920 aptek współpracujących z serwisem, na dzień 1 października, takich leków jest obecnie 18. Jest to poziom niski w porównaniu z poprzednimi okresami.

Lista braków leków

Alcaine

krople oczne zawierające chlorowodorek proksymetakainy, który działa miejscowo znieczulająco. Lek stosuje się przed zabiegami okulistycznymi wymagającymi szybkiego i krótkotrwałego znieczulenia. Preparat nie ma zamiennika.

Amotaks 100 ml

Anticol

Asamax 250 tabletek

Canespor Onychoset

Clatra płyn

CycloProgynova

Dalacin T

Depo-Provera 150 mg/ml, 33 ml

zawierający hormon medroksyprogesteronu octan w opakowaniu 3,3 ml produktu w stężeniu 150 mg/ml. Preparat ten jest stosowany w leczeniu wspomagającym i paliatywnym w przypadku wznowy lub wystąpienia przerzutów raka endometrium lub nerek oraz w terapii wznowy lub wystąpienia przerzutów raka piersi u kobiet po menopauzie.

W ostatnim czasie brakowało także leku w opakowaniu 1 ml, który zarejestrowany jest jako produkt antykoncepcyjny. Aktualnie to opakowanie pojawiło się w aptekach, jednak nie jest refundowane. Cena za 1 ml kształtuje się od 37,50 zł do 62,99 zł. Odpłatność ryczałtowa za lek onkologiczny to 3,20 zł.

Dostawy Depo-Provera 150 mg/ml, 33 ml dopiero w połowie 2022 roku

Przewidywany termin wznowienia dostępności fiolek po 3,3 ml to dopiero połowa 2022 roku.

Zgodnie z wyjaśnieniami producenta, dostawy leku Depo-Provera w opakowaniach 1 ml są realizowane zgodnie z założonym rocznym planem dostaw na polski rynek. Plan nie przewidywał jednak, iż z rynku zniknie lek w ampułkach 3,3 ml. Pacjentki stosujące lek w w dawkach 3,3 ml z uwagi na jego braki, zaczęły korzystać z preparatu w mniejszej pojemności. Dostawy leku w dawce 1 ml są realizowane cyklicznie co tydzień. Jednocześnie producent nie ma planów na zwiększenie dostaw na rynek polski w tym roku.

Duracef 0,25 G/5 ML

Ferrum Lek, syrop

Infanrix-IPV+Hib oraz Pentaxim

skoniugowane szczepionki "5 w 1" stosowane w celu zapobiegania błonicy, tężcowi, krztuścowi (kokluszowi), poliomyelitis (polio, choroba Heinego-Medina) oraz zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typu b u dzieci.

Rulid

zawiera roksytromycynę, antybiotyk makrolidowy. Brakuje leku w dawce 50 mg, która występuję w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej, przeznaczonej do stosowania u dzieci.

Spasticol

Tegretol CR 200

Trazodone Neuraxpharm 100 mg

Ulgastran

Serwis dodaje, że pomimo większego kontraktu na dostawy szczepionek przeciwko grypie na rok 2021/2022, aktualne zainteresowanie przewyższa podaż.

