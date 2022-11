Paweł Mierzejewski, dyrektor ds. relacji zewnętrznych, refundacji i cen Gilead Sciences Poland w trakcie dyskusji na Forum Rynku Zdrowia nie ukrywał, że nadzieje wiązane z Funduszem Medycznym, który dał początki szybkiej ścieżki refundacyjnej, powoli zaczynają się spełniać.

Jest to tym większy sukces, że udostępnienie leku pacjentom następuje też 11 miesięcy od dnia rejestracji europejskiej, nie tylko w nowym wskazaniu, ale w ogóle rejestracji leku po raz pierwszy – wyjaśniał dyrektor Mierzejewski.

Podkreślał, że tak szybki proces refundacyjny, to sukces podmiotu odpowiedzialnego, ale przede wszystkim administracji państwowej. Okazuje się zatem, że jest to wykonalne.

Zaznaczył jednak, że należy myśleć o kolejnych krokach. - Obecnie Fundusz Medyczny dedykowany jest ultrainnowacjom, ale jest kilkadziesiąt leków, które się do nich nie zaliczyły w ramach list AOTMiT, czy ministra zdrowia, a zasługują na baczniejszą uwagę - podkreślił.

Zauważył również, że nie do końca wiemy, jak zinterpretować innowacyjną cząsteczkę w ramach Funduszu Medycznego.

- Czy mamy patrzeć tylko na to, że jest to lek nowo zarejestrowany i raz może zostać lekiem innowacyjnym z punktu widzenia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i Ministerstwa Zdrowia? Co, jeśli za jakiś czas uzyska dowody naukowe na to, że jest równie skuteczny i pomaga innej populacji chorych? Czy taki lek ma wtedy szanse na szybką ścieżkę refundacyjną w Funduszu Medycznym, by także inna populacja mogła skorzystać z leczenia? - pytał dyrektor Mierzejewski.