Jak wyliczać ilość leku przy recepcie na 120 dni: MZ wydało komunikat. Od marca z automatu

W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych pojawiły się wątpliwości do do realizacji recept

Farmaceuci zaapelowali nawet do lekarzy, aby nie wystawiali recept na 120 dni

Minister Zdrowia wydał właśnie komunikat, jak należy postępować

Recepty elektroniczne: MZ wyjaśnia

Jak obliczyć ilość leku, którą należy wydać pacjentowi? Farmaceuci maja z tym problem. Alarmowali o tym już od dłuższego czasu.

- Realizacja recept wymaga uproszczenia. Dzisiaj zakładamy kalkulatory do kalkulatorów. Mamy 16 różnych terminów ważności recepty. Bardziej skupiamy się na tym, jak zrealizować receptę od strony formalnej niż od strony merytorycznej - mówił w wywiadzie na łamach Rynku Zdrowia Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej. Ministerstwo Zdrowia przygotowało instrukcje w formie komunikatu. Właśnie ją opublikowało.

- Jest i komunikat. Wiele wątpliwości zostało rozwiane w tym lęk przed kalkulatorem. Co ważne, już w najbliższą środę rusza Zespół, który ma uprościć zasady realizacji i wystawiania recept. Co do tego, że trzeba to zrobić nikt nie ma wątpliwości - przekazał za pośrednictwem Twittera (X) Marek Tomków. Jak brzmi komunikat ministerstwa?

"W przypadku realizacji recepty elektronicznej, od dnia 21 września 2023 r., pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do 120-dniowego okresu stosowania, niezależnie od tego, kiedy recepta została wystawiona i na jaki okres" podało właśnie Ministerstwo Zdrowia. Komunikat ma związek z wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi znowelizowanych przepisów ustawy o refundacji leków, zwanej DNUR (duża nowelizacja ustawy refundacyjnej).

- Od dnia 21 września 2023 r. farmaceuta jest uprawniony do wydania pacjentowi maksymalnie ilość leku niezbędną na 120-dniowy okres stosowania, zarówno w przypadku recept realizowanych po raz pierwszy, jak i recept, których realizację rozpoczęto przed 21 września 2023 r., przy czym nie ma znaczenia, czy pacjent tę receptę będzie realizował jednorazowo czy częściami - czytamy w komunikacie resortu zdrowia. Podpisem zwieńczył go wiceminister Maciej Miłkowski.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło, że z dniem 1 listopada 2023 r. zacznie obowiązywać zasada, zgodnie z którą w przypadku, gdy na recepcie przepisano ilość większą niż do 120-dniowego stosowania, kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania, pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę.

- Celem ujednolicenia wątpliwości interpretacyjnych, które docierają do Ministerstwa Zdrowia wyjaśnić należy, że zarówno w odniesieniu do recept, których realizacje rozpoczęto przed 1 listopada 2023 jak i recept których realizację rozpoczęto od tej daty stosuje się następującą regułę. Po 1 listopada 2023 należy pacjentowi wydać leki na maksymalnie 120-dniowy okres terapii, a kolejna realizacja może nastąpić po ¾ tego okresu, czyli 90 dniach - wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Natomiast najpóźniej od 1 marca 2024 r. zacznie obowiązywać zasada, że obliczenia ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do wydania pacjentowi dokona system teleinformatyczny.

- Treść tego przepisu należy rozumieć w ten sposób, że system teleinformatyczny najpóźniej 1 marca 2024 r. przejmie zadania prowadzenia automatycznych obliczeń, co oznacza, że Ministerstwo Zdrowia dołoży wszelkich starań, aby system ten zaczął operacyjną pracę we wcześniejszym terminie - wyjaśnia resort zdrowia.

Jednocześnie Minister Zdrowia informuje, że w resorcie rozpoczyna w najbliższą środę pracę zespół ekspertów reprezentujących wszystkie środowiska w tym farmaceutów i lekarzy, którego zadaniem będzie opracowanie nowych, przejrzystych i prostych zasad wystawiania

i realizacji recept dla wszystkich interesariuszy systemu, zwłaszcza dla pacjentów.

