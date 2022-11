Jak traktować niewykorzystane resztki leków? "Interpretacja kontrolerów NIK jest z gruntu fałszywa"

Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli (NIK): niewykorzystane w pełni produkty lecznicze powinny być traktowane tak samo jak produkty lecznicze przeterminowane lub zniszczone

Dr Alina Górecka: - Moim zdaniem nie ma żadnej podstawy prawnej do interpretacji niewykorzystanych resztek produktów leczniczych jako produktów leczniczych zniszczonych

Próba zaliczenia przez kontrolerów NIK „niewykorzystanych resztek leków” do zakresu pojęcia „produktów leczniczych zniszczonych” w świetle zapisów Prawa Farmaceutycznego jest, moim zdaniem, z gruntu fałszywa - dodaje

Jak kwalifikować niewykorzystane resztki leków?

Dr Alina Górecka, prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej na łamach ostatniego wydania Farmacji Wielkopolskiej (nr 20-21) poruszyła kontrowersyjny temat niewykorzystanych resztek leku.

W 2021 roku kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli (NIK) przeprowadzili kontrole w kilku szpitalach w Wielkopolsce, które dotyczyły funkcjonowania aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej.

W swoich wnioskach kontrolerzy sformułowali zarzut, że dokumentacja przekazanych do utylizacji przeterminowanych lub zniszczonych produktów leczniczych nie obejmowała niewykorzystanych w pełni produktów leczniczych.

Ich zdaniem niewykorzystane w pełni produkty lecznicze powinny być traktowane tak samo, jak produkty lecznicze przeterminowane lub zniszczone.

Kontrolerzy zarzucili aptekom, że nie prowadzą kompletnej dokumentacji leków zniszczonych/przeterminowanych przekazanych do utylizacji poprzez nieujmowanie w tej dokumentacji również produktów leczniczych niewykorzystanych w pełni (resztki). Kontrolerzy stwierdzili, że szpitale przekazywały do utylizacji leki zniszczone, będące nie w pełni wykorzystanymi produktami leczniczym, nie zapewniając jednocześnie sporządzenia dla tych leków dokumentacji, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

Jednocześnie kontrolerzy wskazali, że dokumentowanie przekazanych do utylizacji produktów leczniczych przeterminowanych i zniszczonych, na przykład na skutek złego przechowywania, było prawidłowe, zgodne z wymaganiami Rozporządzenia.

Niestety, w protokołach utylizacji nie wykazano niewykorzystanych pozostałości produktów leczniczych (na przykład połówki tabletki, połowy ampułki, wlewu), czyli nie w pełni wykorzystanych pojedynczych dawek leków w opakowaniach bezpośrednich, a które na potrzeby indywidualnego pacjenta musiały być dostosowane do zlecenia lekarskiego w trakcie ich użycia. Nie w pełni wykorzystane produkty lecznicze były przekazywane do zakładu utylizacji jako odpad na podstawie kart przekazania odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W dalszej części dokumentów pokontrolnych kontrolerzy kilkukrotnie kontrolerzy wskazują na brak ewidencjonowania w aptece szpitalnej niewykorzystanych produktów leczniczych na oddziałach szpitalnych. W ocenie kontrolujących nie było wystarczającą formą ewidencjonowanie ich przez szpital w systemie informatycznym i monitorowanie wartości takich niewykorzystanych resztek oraz kosztów ich utylizacji.

Kontrolerzy NIK zakwalifikowali niewykorzystane resztki produktów leczniczych jako leki zniszczone. Były one utylizowane w standardowy sposób, jako odpady medyczne.

Co było podstawą do interpretacji przez kontrolerów pojęcia niewykorzystane resztki leków jako lek zniszczony, co jest podstawą sporu kontrolerów i kontrolowanych? Czytamy: "NIK wskazuje, że zgodnie ze słownikowym znaczeniem słowa "zniszczyć" oznacza ono: spowodować pogorszenie stanu czegoś, spowodować, że coś przestaje istnieć, uczynić coś niezdatnym do użytku".

- Z przytoczonej definicji słownikowej wynika, że w kategorii leki zniszczone mieszczą się również niewykorzystane w całości leki, które nie mogą już zostać podane pacjentom. I tak zresztą interpretują tę słownikową definicję kontrolerzy NIK - stwierdza dr Alina Górecka.

Dodaje: - Moim zdaniem nie ma żadnej podstawy prawnej do interpretacji niewykorzystanych resztek produktów leczniczych jako produktów leczniczych zniszczonych.

Teza z gruntu fałszywa

Jak wyjaśnia dr Górecka, Prawo Farmaceutyczne określa szczegółowo warunki dopuszczenia produktu leczniczego do obrotu. Te warunki zawierają także regulacje dotyczące ryzyk skażenia środowiska naturalnego związanego z użytkowaniem produktów leczniczych oraz powstających w wyniku tego procesu odpadów. W rozdziale 2 Prawa Farmaceutycznego, dotyczącym dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, pojawiają się pojęcia zużytego produktu leczniczego i odpadów powstających z produktu leczniczego.

Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego zgodnie z treścią art. 10 ust. 2 pkt 11 Prawa Farmaceutycznego powinien mieć dołączoną Charakterystykę Produktu Leczniczego. W art. 11 Prawa Farmaceutycznego ustawodawca wskazuje wszystkie elementy, jakie powinna posiadać pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego. Są nimi dane farmaceutyczne obejmujące specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu produktu leczniczego (art. 11 ust. 1 pkt 6d Prawa Farmaceutycznego). W osobnym punkcie muszą zostać opisane specjalne środki ostrożności przy unieszkodliwianiu zużytego produktu leczniczego lub odpadów powstających z produktu leczniczego.

- Nie ma zatem w samej ustawie pojęcia niewykorzystanych resztek produktu leczniczego, ale są pojęcia unieszkodliwianie zużytego produktu leczniczego i odpadów powstających z produktu leczniczego - ocenia.

Dodaje, że przepisy dotyczące unieszkodliwiania zużytego produktu leczniczego i odpadów powstających z produktu leczniczego są zbieżne w Charakterystykach Produktów Leczniczych i nakazują jak najszybsze ich usunięcie. Celem takiego postępowania ma być ochrona środowiska przed substancjami niebezpiecznymi oraz minimalizowanie ekspozycji personelu medycznego na działanie tych substancji, które nie muszą być wcale substancjami cytotoksycznymi, aby być substancjami niebezpiecznymi, o działaniu na przykład mutagennym (według NIOSH).

- W Charakterystykach Produktów Leczniczych, dokumentach, których kształt i zakres informacji jest dokładnie opisany w Prawie Farmaceutycznym nie ma nigdzie informacji dotyczącej unieszkodliwiania zużytego produktu leczniczego i odpadów powstających z produktu leczniczego, która nakazuje przekazanie go do apteki w celu utylizacji. Raczej podkreśla się bezzwłoczność bezpiecznego usunięcia takich pozostałości w miejscu ich powstania w celu ochrony środowiska - pisze prezes WOIA.

- Próba zaliczenia przez kontrolerów NIK „niewykorzystanych resztek leków” do zakresu pojęcia „produktów leczniczych zniszczonych” w świetle zapisów Prawa Farmaceutycznego jest, moim zdaniem, z gruntu fałszywa - dodaje.

- Pojęcie "niewykorzystane resztki leków" może sugerować, że użytkownik leku nie w pełni dokłada należytej staranności, aby lek wykorzystać. A to jest z gruntu fałszywe - przecież przygotowując dawkę pacjentowi należną i jemu dedykowaną, z naruszeniem opakowania bezpośredniego produktu leczniczego w dostępnej dawce (pojęcie opakowanie bezpośrednie ma definicję ustawową wskazaną w art. 2 pkt 20 Prawa Farmaceutycznego), prawidłowo użytkujemy/wykorzystujemy lek - wyjaśnia.

Efektem tego działania jest powstanie resztek niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpadów, które nie nadają się do dalszego użycia (zakaz producenta) i należy je usunąć bezpośrednio po użyciu. Nie ma możliwości ich wykorzystania zgodnie z prawem i zachowaniem elementarnego bezpieczeństwa pacjenta. Nie ma też możliwości prawidłowego użycia leku dla pacjenta w dawce mu dedykowanej bez wygenerowania takiej resztki, która jest odpadem.

Całość publikacji w załączniku.

DO POBRANIA Alina Górecka, Logika prawa i manowce interpretacji.pdf Prezentacja PDF • 0,26 MB