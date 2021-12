Izba przyjęć, szatnia i sejf w aptece. Bez tego nie ma szczepień. Nowe rozporządzenie MZ

Resort zdrowia przedstawił projekty nowelizacji rozporządzeń, które określają wymagania lokalowe dla aptek, które chcą szczepić przeciwko grypie

Wśród tych wymagań są m.in.: izba przyjęć pacjentów dostępna z zewnątrz apteki i szatnia

Farmaceuci określają te wymagania jako skandaliczne

Minister zdrowia przedstawił projekty nowelizacji dwóch rozporządzeń z uwagi na fakt, że przewiduje się możliwość dokonywania kwalifikacji i szczepienia przeciw grypie osób dorosłych przez farmaceutów, co dobywać się będzie w lokalach aptek ogólnodostępnych:

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki

Pierwszy z projektów rozporządzenia przewiduje, że szczepienia przeciw grypie wykonywane będą w izbie przyjęć pacjentów dostępnej z zewnątrz apteki.

Wymagania dla aptek: szatnia i izba przyjęć

Określa też podstawowe wyposażenie izby przyjęć pacjentów, w kontekście wykonywania przez farmaceutę szczepień ochronnych przeciw grypie:

stolik zabiegowy urządzony i wyposażony stosownie do zakresu przeprowadzanych szczepień;

zestaw do wykonywania iniekcji;

zestaw do wykonania opatrunków;

pakiety odkażające;

środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice);

umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą

dozownik z mydłem w płynie;

dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;

pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki;

roztwór do wstrzykiwań Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 μg/0,3 ml, lub 150 μg/0,3 ml, lub 1 mg/10 ml

termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała pacjenta przed przeprowadzeniem szczepienia;

urządzenie chłodnicze do przechowywania szczepionek wyposażone w termometr z rejestratorem całodobowych zapisów;

wyposażone w termometr z rejestratorem zapisów urządzenie chłodnicze do przechowywania odpadów medycznych do czasu przekazania ich do utylizacji;

sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i drukarką.

W tym zakresie resort przewidział okres przejściowy na dostosowanie apteki do wymogów. Do dnia 1 września 2022 r. mogą służyć do przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw COVID-19 lub grypie (okres przejściowy pozwalający na dostosowanie się aptek ogólnodostępnych poprzez wydzielenie izby przyjęć pacjentów dostępnej z zewnątrz apteki).

Drugi z dokumentów określa, że w przypadku przeprowadzania w aptece ogólnodostępnej szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 lub grypie w skład powierzchni podstawowej wchodzą ponadto:

izba przyjęć pacjentów dostępna z zewnątrz apteki;

szatnia stanowiąca przedsionek izby przyjęć pacjentów;

archiwum wyposażone w zamykaną na klucz szafę służącą do przechowywania dokumentacji medycznej.

Te wymogi mają wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Farmaceuci nie kryją zdumienia

Mgr farmacji Marcin Piątek skomentował na Twitterze: Skandaliczne propozycje zmian przepisów uniemożliwią (!!!) pacjentom przyjmowanie szczepień ochronnych przeciw COVID-19 i przeciw grypie w polskich aptekach. Czy ministerstwo zdrowia chce zdusić tak dobrze rozwijający się projekt profilaktyczny?

Michał Śliwka dopytywał: Aptekom się dostaje ekskluzywnie czy zmieniają się zapisy dotyczące wszystkich punktów szczepień?



Marcin Piątek: Tak, ekskluzywnie niedorzeczne warunki dla aptek. W przepisach dotyczących wykazu pomieszczeń i szczegółowych wymogów dotyczących lokalu.

Kolejny farmaceuta, Kamil Furtak: Ciekawe projekty ministerstwa zdrowia. Ktoś chce żeby nie było szczepień w aptekach? Umywalka z baterią, szatnia- przedsionek, w izbie ekspedycyjnej apteki? Poważnie?

I farmaceutka Agata Słyk: W żadnym punkcie szczepień, w którym się szczepiłam w 2021 (2xszpital, 1xprzychodnia) nie było szatni i osobnego wejścia. Komuś strumień kasiory odpłynął i to jest reakcja?

