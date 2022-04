Izba Aptekarska ocenia ustawę po roku obowiązywania "Farmaceuci gotowi na mądre zmiany"

16 kwietnia 2021 r. weszła w życie ustawa o zawodzie farmaceuty – przypomina Naczelna Izba Aptekarska

To jeden z najważniejszych aktów prawnych regulujących zasady wykonywania zawodu farmaceuty i kształtujący polski rynek farmaceutyczny

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska: "Aby zwiększyć dynamikę zmian w sektorze, należy wybrane z usług opieki farmaceutycznej wdrażać już teraz"

Rok od wejścia w życie ustawy. Farmaceuci oceniają

- Wprowadzenie do systemu prawnego długo wyczekiwanej przez środowisko regulacji umożliwiło efektywniejsze wykorzystanie potencjału zawodowego farmaceutów i aptek, stworzyło możliwości prawne dla prowadzenia dodatkowych usług farmaceutycznych na rzecz pacjentów, a także zapewniło niezależność i samodzielność zawodową farmaceutów. Regulacja jest szczególnie istotna także w obliczu wyzwań zdrowotnych przed jakimi stoi system ochrony zdrowia - ocenia Naczelna Izba Aptekarska, która dokonała analizy skutków wejścia w życie ustawy o zawodzie farmaceuty rok po jej wdrożeniu.

NIA zaznaczyła, że należy kontynuować wdrożone i implementować nowe rozwiązania, rozszerzające uprawnienia farmaceutów, których zakres jasno definiuje ustawa. Powody takich działań to rosnąca liczba pacjentów w wieku senioralnym oraz stopniowo malejąca liczba lekarzy i pielęgniarek, pandemia COVID-19 i tocząca się wojna na terytorium Ukrainy,

Prawidłowy przebieg indywidualnej farmakoterapii: pilotaż

Farmaceuta współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, w ramach świadczenia szeregu usług z zakresu opieki farmaceutycznej, czuwa nad prawidłowym przebiegiem jego indywidualnej farmakoterapii. Wynika to właśnie z ustawy o zawodzie farmaceuty. Jedną z usług w tym w tym zakresie jest realizacja przeglądów lekowych.

Przypomnijmy, 1 kwietnia br. rozpoczął się pierwszy w historii polskiej farmacji, pilotaż usługi farmaceutycznej – przeglądu lekowego, którego celami są m.in. ocena zasadności objęcia przeglądów lekowych zakresem opieki farmaceutycznej i włączenia ich do tzw. gwarantowanych świadczeń finansowanych z budżetu państwa.

75 farmaceutów na terenie całej Polski świadczy określonej grupie pacjentów z wielolekowością usługę przeglądu lekowego. Farmaceuci przygotowują dla pacjentów plan opieki farmaceutycznej i edukują w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Pilotaż w aptekach wybranych w konkursie

Pilotaż prowadzony jest przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a jego wyniki są kluczowe dla rozwoju usług opieki farmaceutycznej w Polsce.

- Co ważne, nie każda z usług wymaga przeprowadzenia uprzedniego pilotażu - zaznacza NIA w swojej opinii.

Jak wskazywała podczas posiedzenia wyjazdowej senackiej Komisji Zdrowia, które odbyło się 6 kwietnia br., prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, "aby zwiększyć dynamikę zmian w sektorze, należy wybrane z usług opieki farmaceutycznej wdrażać już teraz, bez realizacji uprzednich pilotaży".

Chodzi przede wszystkim o receptę kontynuowaną czy porady w zakresie drobnych dolegliwości.

1,8 mln Polaków zaszczepionych w aptekach

Co martwi NIA, wykonywanie szczepień w aptekach nie jest refundowane. - Pomimo dynamicznie rozwijanej usłudze szczepień w aptekach związanej z przeszkoleniem blisko 9 tys. farmaceutów, zaszczepieniem w aptekach blisko 1,8 mln pacjentów przeciw COVID-19 i wykonaniu 8,5 tys. szczepień przeciw grypie – usługa nie jest wymieniona w ustawie o zawodzie farmaceuty. W przyszłym sezonie nie będzie również finansowania szczepień przeciw grypie w aptekach - napisała Izba ostrzegając, że "jeżeli wrócimy do modelu odpłatnego wykonania szczepienia, będzie to barierą dla niektórych pacjentów. Usługa szczepienia musi być refundowana przez NFZ".

- Osobiście uważam, że wprowadzenie odpłatności to krok w tył – podkreśliła prezes NRA podczas debaty ekspertów FLU&COVID-19 Meeting 2022.

Wykaz badań diagnostycznych, wykonywanych przez farmaceutów

Ustawa o zawodzie nadaje farmaceutom uprawnienia do wykonywania badań diagnostycznych. W styczniu br. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia, które określiło wykaz badań które mogą być wykonywane przez farmaceutę. Są to

test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2;

badanie podstawowych paramentów życiowych: ciśnienie krwi, tętno, puls oraz saturacja krwi;

pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, a także obliczanie wskaźnika BMI (ang. Body Mass Index) oraz stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR – ang. Waist-Hip Ratio);

test stężenia glukozy we krwi;

kontrola panelu lipidowego (cholesterol, frakcja HDL i LDL oraz trójglicerydy;

szybki test do wykrywania grypy, stężenia białka C-reaktywnego, antygenu Streptoccocus z grupy A, Helicobacter – test z krwi.

Jak się okazuje, w nieco ponad 3 miesiące farmaceuci wykonali w aptekach blisko 85 tys. testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, biorąc czynny udział w monitorowaniu sytuacji epidemicznej.

Kolejne wyzwania: dynamiczne i mądre zmiany

Jak informuje NIA, ustawa o zawodzie farmaceuty stworzyła możliwości prawne do wdrażania i rozwijania szeregu usług farmaceutycznych świadczonych na rzecz pacjentów.

Farmaceuci są gotowi do dalszych, dynamicznych i mądrze wprowadzanych zmian systemowych, które ugruntują ich pozycję w systemie i przełożą się na efektywność i bezpieczeństwo farmakoterapii pacjentów - podsumowuje Izba.









Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.