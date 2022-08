Irena Rej: hurtownie funkcjonują na niskiej marży od wielu lat. MZ: będzie zmiana

Irena Rej: w Polsce od ponad dziesięciu lat nie zmieniono marży ustawowej na leki refundowane, która jest zbyt niska

Hurtownie, które funkcjonują na niskiej marży od wielu lat, mogą zostać zmuszone do zmniejszenia częstotliwości dostaw do aptek - dodaje

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało podniesienie marż na leki refundowane

Będą zmiany w wysokości marży na leki refundowane

9 sierpnia 2022 roku wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział podniesienie marż na leki refundowane. Za decyzją stoi pogarszająca się sytuacja ekonomiczna podmiotów hurtowych i detalicznych, które zajmują się obrotem lekami.

Sztywne ceny i marże na leki refundowane zostały wprowadzone w 2012 roku, wraz z wejściem w życie ustawy refundacyjnej. Marże te nie zmieniły się od 2012 roku.

- W tamtym okresie były bardzo mocno zmniejszone i od tego momentu cały czas była marża procentowa zmniejszająca się w zależności od ceny leku i uzgodniliśmy, że te marże zostaną zwiększone - ocenił wiceminister.

Zapowiedź podniesienia wysokości marży spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony branży.

- W Polsce od ponad dziesięciu lat nie zmieniono marży ustawowej na leki refundowane, która jest zbyt niska. Ponoszone obecnie koszty działalność hurtowej - inflacja, wzrost cen paliw, elektryczności oraz innych wydatków związanych z magazynowaniem i dostarczaniem leków stały się wyzwaniem dla całego sektora. Ministerstwo Zdrowia spotkało się z przedstawicielami branży i zapowiedziało zmiany w tym zakresie - mówi Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska.

Zmiany wysokości marż w noweli ustawy refundacyjnej

Dodaje: - W ostatnich tygodniach w przestrzeni publicznej coraz więcej mówi się o problemach dotyczących braku leków i wyrobów medycznych w aptekach. O kłopotach informują pacjenci, farmaceuci, producenci leków oraz hurtownicy. Mamy do czynienia z początkiem kryzysu lekowego, który może jeszcze bardziej się pogłębić, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki naprawcze. Hurtownie, które funkcjonują na niskiej marży od wielu lat, mogą zostać zmuszone do zmniejszenia częstotliwości dostaw do aptek nawet do 2-3 dni, co skutkowałoby pogorszeniem dostępności leków dla pacjentów.

Prezes Rej przypomina, że Izba wielokrotnie podnosiła kwestię konieczności zmian ustawowych w tym zakresie apelując o pilną modyfikację marży hurtowej z 5 do 6 procent: - Ten symboliczny wzrost pozwoli utrzymać na obecnym poziomie działalność hurtowni farmaceutycznych w Polsce.

Jednocześnie zauważa, że zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Zdrowia, zmiana marży hurtowej i aptecznej będzie procedowana wraz z nową ustawą refundacyjną, której wdrożenie ma nastąpić w najbliższym czasie.

- Obszerność zagadnień w tej ustawie może jednak spowodować wydłużenie procesu legislacyjnego. Branża zaproponowała dołączenie marż do procedowanych już ustaw. Postulowała również o dołączenie także innych najpilniejszych zmian.

Jednak zgodnie z tym, co powiedział wiceminister Miłkowski, resort nie planuje wyłączania z dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej jej poszczególnych elementów. W planach jest przyjęcie całościowej nowelizacji.

- Zależy nam na nowelizacji całości projektu i nad tym będziemy pracowali. Jest tam kilka istotnych przepisów, że muszą wejść najpóźniej 1 stycznia 2023 roku. Te przepisy są bardzo mocno oczekiwane - podkreślił.