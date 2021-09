IQVIA: apteki wysyłkowe rozwijają się szybciej niż stacjonarne

Co można wyczytać z raportu? Że rynek aptek stacjonarnych nadal mocno rośnie (+11% rdr wartościowo), a apteki wysyłkowe rozwijają się jeszcze szybciej (+23% rdr wartościowo).

Nadal zmniejsza się liczba aptek, sieci i aptek należących do sieci, a rośnie liczba aptek w sieciach wirtualnych (grupach ściśle współpracujących aptek niezależnych).

Rynek w liczbach

Liczba aptek i punktów aptecznych w sierpniu to 13 255. Od sierpnia 2020 jest ich o 281 mniej.

Liczba aptek indywidualnych spadła o 106 rdr i o 10 mdm

Liczba aptek w sieciach 5+ spadła o 175 rdr i wzrosła o 4 mdm

18 największych sieci (50+), będących w posiadaniu 2865 aptek, to 33 procent wartości rynku.

338 sieci 5+ skupia 5933 aptek. To o 17 mniej rdr.

Leki refundowane to 34 proc. obrotu apteki, leki nierefundowane na receptę - 21 procent, OTC - 35 procent i pozostałe - 10 procent.

Dwa razy większy obrót aptek sieciowych

Średni miesięczny obrót aptek 1-4 to 158 tys. zł, a sieciowych 5+ to 312 tys. zł.

Rynek aptek stacjonarnych to 3 mld zł (wzrost o 11,4 proc. rdr). Sprzedały 141 mln opakowań (+5.5 proc. rdr).

12 sieci wirtualnych (2790 aptek) odpowiada za 15.3 proc. rynku wartościowo.

E-apteki to rynek wart ok. 93 mln zł/ miesiąc, z dynamiką ok. 23 proc. rdr.

