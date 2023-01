Ipsen Poland partnerem Warsaw Health Innovation Hub

- Jesteśmy ogromnie zaszczyceni, że możemy dołączyć do Warsaw Health Innovation Hub. Dzięki tej inicjatywie jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do opracowywania innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej, które pomogą poprawić jakość życia pacjentów w kluczowych obszarach terapeutycznych – onkologii, neurologii i chorobach rzadkich. Efektywna współpraca sektora publicznego i prywatnego może przyczynić się do wypracowania optymalnych rozwiązań w obszarze opieki nad pacjentami i zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia – podkreślała Ioana Parsons, Dyrektor Generalna Ipsen Poland.