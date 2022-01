"Inspekcja farmaceutyczna powinna być głównym ekspertem legislacyjnym w obrocie lekami"

Prawnicy kancelarii Fairfield przygotowali uwagi do projektu Strategii Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na lata 2022-2025

Samą ideę dokumentu oceniają bardzo pozytywnie – opracowanie strategicznej wizji rozwoju jest optymalnym sposobem rozwoju organizacji

Wskazują też, jakie rozwiązania powinny znaleźć się w strategii, by odpowiadały na nieprzewidywalność i nieracjonalność stanowisk oraz rozstrzygnięć organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej

Główna Inspektor Farmaceutyczna przedstawiła do konsultacji publicznych projekt Strategii Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na lata 2022-2025.

Termin przesyłania uwag upływa 14 stycznia 2022 roku. Prawnicy: Marcin Flak, Karol Korszuń i Oskar Luty z kancelarii Fairfield właśnie to zrobili, przedstawiając całość zgłoszonych uwag (załącznik).

"Ideę dokumentu oceniamy bardzo pozytywnie – opracowanie strategicznej wizji rozwoju tak ważnej instytucji, jak Inspekcja Farmaceutyczna, jest z pewnością optymalnym sposobem rozwoju organizacji i dostosowania jej do wyzwań i potrzeb naszej przyszłości" - napisali autorzy uwag.

Niejednolitość orzecznictwa Inspekcji to realny problem

Dalej wskazują na to, co jest ważne z punktu widzenia interesariuszy i co powinno znaleźć się w strategii - przede wszystkim nieprzewidywalność i nieracjonalność stanowisk oraz rozstrzygnięć organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

"Najistotniejszym problemem jest to, że wiele działań Inspekcji na poziomie kontroli wytwórców, hurtowni lub aptek to w istocie tworzenie nietransparentnych barier regulacyjnych, niewynikających z przepisów prawa, stawianie bezpodstawnych wymagań operacyjnych, niemających związku z bezpieczeństwem pacjentów i nierzadko nieracjonalne rozumienie przepisów prawa" - czytamy w uwagach.

W ich ocenie, przekłada się to na znaczne ograniczenie możliwości planowania biznesu, np. budowy lub rozbudowy hurtowni, zmian w lokalach aptekach itp. oraz ryzyko osobiste dla osób odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności regulacyjnej, w tym przede wszystkim farmaceutów.

Dostrzegają, że "Strategia" adresuje prawidłowo jeden z realnych problemów, jakim jest niejednolitość orzecznictwa Inspekcji.

Samo opracowanie wytycznych przez GIF jest jak najbardziej potrzebne, choć - jak dodają prawnicy - wytyczne powinny powstawać w ramach konsultacji i uwzględniać zaprezentowanie stanowiska przemysłu.

Przypominają, że kilka lat temu "karierę" zrobił dokument wewnętrzny GIF, tj. „check-lista” kontrolna, stosowana przez przedstawicieli GIF w ramach kontroli lub inspekcji przedsiębiorców.

"Działanie według tej check-listy było powszechnie postrzegane w branży jako fundamentalne dla zapewnienia prawidłowości działania i bezpieczeństwa prawnego. Dokument ten z pewnością mógł stanowić element oficjalnych wytycznych, zwiększyłoby to transparentność działania Instytucji, a zarazem zmniejszyło bariery wejścia na rynek podmiotów dopiero rozpoczynających działalność hurtową lub apteczną" - podkreślają.

Nieracjonalne praktyki

W ocenie prawników kancelarii, bardzo wiele szczegółowych praktyk stosowanych przez przedstawicieli Inspekcji Farmaceutycznej w relacjach z hurtowniami i aptekami jest pozbawione cech racjonalności.

W środowisku praktyków rozpamiętywane są negatywnie stawiane podczas kontroli/inspekcji wymagania, aby np.:

fizycznie rozdzielać szafki z suplementami i lekami (tak jakby status regulacyjny produktów mógł się przenikać na krótkie odległości),

stawiać ceglane mury wewnątrz hurtowni,

lokalizować czujniki temperatury w szafkach,

wyjmować klamki z drzwi w aptekach (bo apteka nie może być pomieszczeniem przejściowym) i zamurowywać bramy techniczne w hurtowniach (zapach może przeniknąć przez bramę),

kierować towar z hurtowni konsygnacyjnej do odbiorcy za pośrednictwem hurtowni właścicielskiej (co oznaczałoby podwójny wyładunek i załadunek – na szczęście praktyka ta nie jest stosowana),

przechowywać próbki leków poza lokalem hurtowni (ponieważ próbki leków są wyłączone z obrotu) itp.

- Na szczęście część z tych zbędnych wymagań nie jest już egzekwowana. Podobne praktyki w innych krajach UE nie występują, a Polska jest postrzegana niestety jako bardzo specyficzny rynek - dodają.

GIF jako aktywny uczestnik legislacji

Zwracają też uwagę na cel strategii w postaci rozwoju ZSMOPL. W ich ocenie ten cel strategiczny jest niesprecyzowany.

"Celem może być pozyskanie wartościowych informacji, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, usprawnienie, co oznacza, że należałoby wskazać konkretne wartości, którym ma on służyć" - oceniają, wyrażając obawy, że zmiany mogą oznaczać dodatkowe obciążenie branży.

Ponadto - ich zdaniem - „Strategia” nie adresuje należycie roli GIF jako instytucji aktywnie uczestniczącej w opiniowaniu aktów prawnych. (...)

"Inspekcja powinna dążyć do przyjęcia roli głównego eksperta legislacyjnego w obszarze bezpieczeństwa obrotu farmaceutycznego – eksperta rozważnego, obiektywnego, ale słuchającego też głosu podmiotów administrowanych i dbającego o jakość tworzonego prawa z myślą o pacjentach i przedsiębiorcach" - uważają prawnicy.