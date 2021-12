"Innowacyjność to DNA Polpharmy". Firma w czołówce rankingu narodowych czempionów

Ranking narodowych czempionów: Polpharma w czołówce firm

Polpharma znalazła się w czołówce rankingu narodowych czempionów, który po raz czwarty przygotowała Polityka Insight. Została też wskazana jako lider innowacyjności oraz firma, która wyróżnia się troską o środowisko.

Co trzecie opakowanie leku szpitalnego wyprodukowała Polpharma

Ranking czempionów narodowych jest częścią raportu „Czempioni narodowi. Jak wspierają środowisko”. Tworząc zestawienie, oceniano cztery najważniejsze kategorie, czyli: gospodarkę, branżę, zagranicę oraz innowacyjność. W tej ostatniej Polpharma jest liderem – uzyskała 87 punktów na 100 możliwych. Doceniono między innymi nakłady na B+R oraz liczbę pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową. Każdego roku firma inwestuje ok. 200 mln zł w nowe produkty, a w jej trzech ośrodkach rozwojowych w Polsce pracuje ok. wysoko wykwalifikowanych 300 specjalistów.

- Jesteśmy największą polską firmą farmaceutyczną i absolutnym priorytetem jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa lekowego Polaków. Z naszych zakładów pochodzi co ósme opakowanie leku sprzedawanego w polskich aptekach i co trzecie zużywane w polskich szpitalach. Każdego dnia, również w czasie pandemii, udowadniamy, że polski pacjent może na nas liczyć i że lek, którego potrzebuje, trafi do niego bez zakłóceń – zapewnia Sebastian Szymanek, prezes zarządu Polpharmy.

- Polpharma jako polska firma – na co wraca uwagę jej prezes, właśnie w Polsce opracowuje i produkuje swoje leki i stąd je eksportuje, budując konkurencyjność kraju na arenie międzynarodowej.

Leki bez konserwantów

Spółka rozwija leki w nowych postaciach, na przykład kombinacje kilku substancji czynnych w jednej tabletce stosowane w kardiologii czy produkty okulistyczne z serii ECO niezawierające konserwantów. Wdraża również innowacje procesowe i technologiczne, dzięki którym produkowane przez nią leki są coraz bardziej przyjazne w użyciu dla pacjenta, a procesy wytwarzania – bardziej efektywne i bezpieczne dla środowiska.

– Innowacyjność to DNA Polpharmy. Farmacja jest jedną z najbardziej innowacyjnych branż na świecie, a my jesteśmy tego najlepszym przykładem. Inwestujemy ogromne środki w rozwój zaawansowanych produktów, które przynoszą istotną wartość dla pacjenta. Budujemy współpracę z polskimi naukowcami, umożliwiając wzrost ich potencjału w kraju - mówi Sebastian Szymanek.

Firma od lat kładzie szczególny nacisk na rozwój nauki, przyczyniając się do komercjalizacji osiągnięć naukowych i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Tylko w latach 2016-20 zgłosiła 82 wnioski patentowe i otrzymała 47 patentów. Z kolei nakłady na wsparcie polskiej nauki, realizowane za pośrednictwem Naukowej Fundacji Polpharmy sięgnęły 27 mln zł.

Fabryki leków też dbają o środowisko naturalne. Przykłady dobrych praktyk

Zielone fabryki leków

Według raportu Polityki Insight firma znajduje się także w czołówce „zielonych czempionów”, czyli firm, które w najwyższym stopniu dbają o środowisko. Doceniono tutaj przede wszystkim zaangażowanie Polpharmy w dbałość o otoczenie naturalne, działania podejmowane w celu uświadamiania pracownikom znaczenia kwestii odpowiedzialności środowiskowej oraz zielone zarządzanie, co ma szczególne znaczenie w kontekście przyjętej przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Wśród celów, które ona określiła, są m.in. odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, przeciwdziałanie zmianom klimatu i zrównoważone użytkowanie ekosystemów.

