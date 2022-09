Innowacja wpływa na cały system ochrony zdrowia. Jest inwestycją, która się zwraca

Korzyści z innowacji są dla pacjentów oczywiste: ratowanie i wydłużenie życia oraz zwiększanie jego komfortu. Ale za decyzją o wprowadzeniu leku innowacyjnego na listę refundacyjną stoi o wiele więcej korzyści - ocenia Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma

Prof. Barbara Radecka przyznaje, że dla onkologa pojęcie innowacji jest bardzo szerokie: - Innowacją w onkologii nazywany również zmianę formy podania leku

Zależy nam na tym, żeby pacjenci byli właściwie leczeni, i to ci pacjenci, którzy mogą osiągnąć największą korzyść z danej terapii - mówi Agnieszka Grzybowska-Zalewska, prezes Sanofi

Marek Macyszyn z Vertex podkreśla znaczenie stabilności otoczenia, w którym działają firmy innowacyjne

Polska w zakresie dostępności do innowacji nadal jednak wypada nieco gorzej w stosunku do innych krajów regionu

Dla onkologa pojęcie innowacji jest bardzo szerokie

- Obecnie na każdej liście refundacyjnej pojawiają się innowacyjne leki. To bardzo cieszy. Korzyści dla pacjentów są oczywiste: ratowanie i wydłużenie życia oraz zwiększanie jego komfortu - mówił Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma, podczas debaty „Innowacyjne terapie lekowe – ich rola i znaczenie w systemie ochrony zdrowia” w ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

- Ale za decyzją o wprowadzeniu leku innowacyjnego na listę refundacyjną stoi o wiele więcej korzyści. Mamy świadomość, że kluczem do dyskusji na temat innowacji jest jej wpływ na system ochrony zdrowia. Leki innowacyjne to jest też diagnostyka, edukacja, szkolenia, rozwój na wielu etapach - wyjaśniał Michał Byliniak.

- W kontekście narastającego długu zdrowotnego leki innowacyjne są w stanie znacząco zmniejszyć liczbę wizyt i niezbędnych interwencji. Nie można też pominąć wpływu na gospodarkę. Firmy zrzeszone w Związku Infarma zatrudniają prawie 70 tys. pracowników, 25 tys. pacjentów otrzymuje leki w ramach badań klinicznych. To również 1,3 mld zł zainwestowanych w badania kliniczne – wymieniał szef Infarmy, zachęcając do przeczytania najnowszego raportu Infarmy, dotyczącego wpływu firm innowacyjnych na gospodarkę Polski.

Spotkanie było okazją do spojrzenia na innowację z różnych punktów widzenia. Prof. Barbara Radecka, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej Opolskiego Centrum Onkologii oceniła, że dla onkologa pojęcie innowacji jest bardzo szerokie.

- Innowacyjny jest nowy lek i w ostatnich kilkunastu latach pojawiły się zupełnie nowe grupy preparaty. Mamy leki ukierunkowane molekularnie, a więc skierowane na określony defekt w komórce. Pojawiły się przeciwciała monoklonalne, z których coraz szerzej mogą korzystać chorzy w różnych obszarach terapeutycznych - mówiła prod. Radecka.

- Innowacją w onkologii nazywany również zmianę formy podania leku. Próbujemy stosować coraz szerzej leki, które nie wiążą pacjenta z łóżkiem szpitalnym, a więc innowacją jest zamiana leków dożylnych na doustnie wszędzie tam, gdzie lek doustnie jest równie skuteczny. Jest to bardziej przyjazna forma do realizacji w warunkach domowych. Innowacją nazywamy też możliwość podania leku podskórnego zamiast leku dożylnego. Innowacją jest wprowadzenie infuzorów do długotrwałych wlewów cytostatyków, które chorzy mogą również realizować warunkach domowych – wymieniała ekspert.

- Innowacją wreszcie mogą być klasyczne chemioterapeutyki podane na przykład w innej formie, na przykład w postaci liposomów. Zatem nie nazywamy innowacją twyłącznie nowego leku, który jest prekursorem w swojej grupie. Innowacja to również forma i sposób leczenia, który często jest dla pacjenta lepszy, obarczony mniejszą toksycznością, bardziej przyjazny w stosowaniu. To poprawia zdecydowanie jakość życia. To jest ten element, który obok długości ludzkiego życia jest w onkologii niezwykle ważny – podkreślała onkolog.

Innowacje to koło zamachowe dla gospodarki

Na innowację warto też spojrzeć w szerszym kontekście systemu społecznego i kosztów, jakie generują choroby. Poprawa systemu ochrony zdrowia, dokonująca się dzięki innowacyjnym terapiom, wpływa również na koszty ponoszone przez instytucje takie jak ZUS.

- Oceniając wydatki z tytułu choroby trzeba patrzyć na kwestię kosztów bezpośrednich, a więc tych które pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Ale nie możemy w tej dyskusji pomijać kosztów pośrednich. To są między innymi koszty pracodawców z powodu nieobecności pracowników w pracy. Te koszty ponosi też budżet publiczny w postaci wydatków na świadczenia z funduszu chorobowego. Nie bez znaczenia jest także duży udział kosztów osób fizycznych, bliskich osoby chorej – wymieniała Gertruda Uścińska, prezes Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prezes ZUS przypomniała, że krytycznym pod względem wielkości wydatków z funduszu chorobowego oraz długości zwolnień lekarskich był pandemiczny rok 2020: - Ten wzrost był wyższy niż w roku przednim, sytuacja za ten była nietypowa i odbiegała od wszystkich analiz, które były robione za poprzednie lata. Rok 2020 był absolutnie bardzo kosztowny z punktu widzenia liczby wystawionych zwolnień i ich długości. W 2021 roku nastąpiła już zmiana i również za pierwsze półrocze tego roku widać mniejszą liczbę zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy.

Jak podkreślała szefowa ZUS, innowacja przekłada się na spadek liczby absencji liczby wydawanych przez lekarzy zaświadczeń o niezdolności do pracy: - A absencje to konkretne koszty. W ubiegłym roku było to 46 miliardów złotych, rok wcześniej jeszcze więcej.

- Innowacje to jest koło zamachowe dla gospodarki i powrotu na rynek pracy. Myślę, że naszym celem powinno być to, żeby pacjenci nie wychodzili z tego rynku. Powinniśmy móc zdiagnozować ich na tyle wcześnie, szybko i skutecznie, żeby podać terapię w odpowiednim momencie tak, by pozwoliła im na kontynuację normalnego życia – podkreślała Agnieszka Grzybowska-Zalewska, prezes Sanofi.

- Zależy nam na tym, żeby pacjenci byli właściwie leczeni i to ci pacjenci, którzy mogą osiągnąć największą korzyść z danej terapii. Myślę, że udało nam się osiągnąć konsensus w tym względzie, stąd tak liczba decyzji refundacyjnych, które obecnie są wydawane – podkreśliła.

Dodała, że w przypadku wielu nowych produktów, które weszły do refundacji, przynajmniej po 2,3 latach będziemy mogli zaobserwować, jaki mają wpływ na koszty związane z nieobecnościami w pracy czy wypłacanymi świadczeniami.

Nadrabiamy innowacyjne opóźnienia

Oceniając dostępność do innowacji, nie można pominąć kwestii refundacyjnych, bez których wiele produktów pozostanie dla pacjentów niedostępnymi.

Magdalena Władysiuk, wiceprezes HTA Consulting, przedstawiła sytuację z dostępem do innowacyjnych leków w państwach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Węgry, Czechy i Słowacja) oraz jak na tym tle wypada nasz kraj. Do monitorowania dostępu do innowacyjnych leków i diagnostyki w wybranych obszarach terapeutycznych posłużyło ekspertom interaktywne narzędzie GAP (Gearing up access proposal for V4).

Pod uwagę wzięto dziesięć wskazań (obszarów terapeutycznych), które służą jako typowe przykłady do analizy i oceny dostępu pacjentów do innowacyjnych terapii w onkologii, chorobach rzadkich i chorobach przewlekłych.

- Istotą tego projektu były dwa aspekty: z jednej strony informacja, jaki mamy standard leczenia w Polsce, a z drugiej staraliśmy się podsumować, ile z innowacyjnych terapii zarejestrowanych przez EMA w ciągu 10 lat udało się wprowadzić do polskiego systemu refundacji – mówiła Magdalena Władysiuk.

W podsumowaniu dostępności do innowacji Polska wypada nieco gorzej w stosunku do innych krajów regionu. Dlaczego tak jest? - Ocenialiśmy kilka aspektów, w czas do refundacji i tutaj różnimy się rozwiązaniami dotyczącymi dopuszczania innowacji. Ciekawym przykładem dla nas mogą być Węgry, gdzie jest wydawanych bardzo dużo indywidualnych zgód, które stanowią wręcz populacyjny efekt. Dzięki temu dostępność do nowych leków jest szybsza. Po drugie, okazuje się, że zarówno Czesi jak i Węgrzy wydają na leki więcej niż my. - Widać też, że mamy w stosunku do niektórych krajów większe opóźnienia, które nadal nadrabiamy – mówiła ekspert HTA, podkreślając, że w ostatnim czasie wiele refundacji przyspieszyło: - Nie zmienia to faktu, że przez ostatnie 20 lat wiele terapii wchodziło do refundacji z opóźnieniem i dopiero zaczynamy przyglądać się, jak to można naprawić.

- Warto zastanawiać się, w jaki sposób lepiej kształtować modele refundacyjne, jak konstruktywnie rozmawiać z Ministerstwem Zdrowia, pokazując przewidywane efekty w wyniku takiej, a nie innej decyzji. Bo one wpływają też na decyzje firm w związku z udostępnianiem innowacyjnych leków. Takie rozmowy pozwalają na budowanie długofalowej perspektywy, z otwartością na ich wprowadzanie – mówił dyrektor Byliniak.

- Jesteśmy otwarci na dialog i liczymy na to, że trend rozpoczętym jest przez ministra będzie utrzymany. Jesteśmy bardzo interesowali tym, by nie pojawiły się żadne elementy, które mogłyby ten proces wstrzymywać, hamować, a chcielibyśmy go tak naprawdę przyspieszyć – dodał, nawiązując w ten sposób do planów nowelizacji ustawy refundacyjnej. Czy ten projekt to właśnie szansa dla innowacyjnych terapii?

- Traktujemy ten projekt jako bardzo duże wyzwanie. Staramy się przedstawić naszą perspektywę, która w tym przypadku jest dosyć krytyczna. Mamy nadzieję na porozumienie i przedyskutowanie modeli, za pomocą których możemy udostępnić pacjentom zaawansowane terapie – mówił szef Infarmy.

Strony otwarte na dialog

Na konieczność stabilności otoczenia dla działania firm innowacyjnych wskazywał również Marek Macyszyn, Country Manager Vertex Pharmaceuticals.

- Widzę to w dwóch wymiarach: badań i rozwoju oraz dostępu do terapii. Jeśli chodzi o badania i rozwój, kluczowym jest przewidywalność. Proces wyszukiwania i wprowadzania leku zajmuje bardzo dużo czasu, niesie za sobą ogromną inwestycję w postaci liczby osób zaangażowanych w badania i rozwój oraz środków finansowych, które muszą być na ten cel przeznaczone. Zatem jest ogromnie istotne, żeby warunki, w których pracujemy były w miarę przewidywalne w długiej perspektywie czasowej - zaznaczył Macyszyn.

W drugim wymiarze - dostępu pacjentów do leczenia – w ocenie Marka Macyszyna - szalenie istotne jest to, że w przypadku firmy Vertex mowa jest o terapiach w chorobach rzadkich: - To dużo trudniejszy obszar dla wielu firm. Ale te, które się na to zdecydują, poświęcają wszystkie swoje środki, zasoby, żeby móc wprowadzić terapie jak najszybciej. Skrócenie tej drogi od rejestracji do refundacji jest szalenie istotne, ma wpływ na innowację i stanowi pewnego rodzaju koło zamachowe do tego, żeby poszukiwać dalszych innowacji, lepszych form, nowszych leków, następców bardziej skutecznych, bardziej przyjaznych w stosowaniu dla pacjentów.

Co na to resort zdrowia?

- Branża farmaceutyczna przyznała, że przed nami duże wyzwanie, żeby polepszyć system ochrony zdrowia i zapewnić lepszą dostępność farmakoterapii dla pacjentów. Cały czas moja praca idzie w tym kierunku. Chcemy też poprawić to, co nam w tym przeszkadza – mówił wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, nawiązując do planów nowelizacji ustawy refundacyjnej.

Nie wszystkie rozwiązania proponowane przez ministra zdrowia zostały z uznaniem przyjęte przez przemysł farmaceutyczny. - Oczywiście jesteśmy cały czas chętni do rozmów. Znam oczekiwania branży, na niektóre nie chciałbym się zgodzić, a o niektórych możemy rozmawiać i osiągnąć porozumienie. Dopóki projekt jest w procesie legislacyjnym, to zawsze jeszcze można coś zmienić - dodał.

Wiceminister wspomniał o potrzebie zapewnienia finansowania terapii również dla pacjentów z chorobami rzadkimi, którzy nie mogą otrzymać refundacji na przykład ze względu na zbyt małą populację. Zwrócił jednak uwagę na problem, z którym ma decydent w związku z wczesnymi rejestracjami.

- Europejska Agencja Leków mogłaby bardziej analizować zasadność i skuteczność przyjmowania leków. Rejestracje są coraz szybsze, jednocześnie jest coraz mniej dowodów naukowych, zamiast tego są pośrednie wnioskowania matematyczne. W przypadku takiej wczesnej rejestracji w ogóle nie wiadomo, czy dany lek działa – ocenił.

Innowacja jest inwestycją, która się zwraca

Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, zwróciła uwagę na konieczność patrzenia na system opieki zdrowotnej całościowo: - Potrzeby narastają, zasoby są ograniczone. Co więcej, inflacja powoduje, że zasoby, które jeszcze jakiś czas temu wydawały nam się wystarczające, dzisiaj są zbyt małe.

- Patrząc na temat dostępu do innowacji i wykorzystania innowacji, musimy mieć w głowie perspektywę makro całego systemu, bo innowacja jest jednym z narzędzi do tego, aby go równoważyć. A tę równowagę systemu będziemy postrzegali przez pryzmat sukcesywnego zwiększania zdolności do zaspokajania potrzeb zdrowotnych, przy jak najlepszym, najefektywniejszym wykorzystaniu istniejących zasobów – dodała.

Podkreślała, że innowacja jest jeden z elementów, w który dzisiaj musimy inwestować pieniądze, wykazując się niesamowitą zręcznością, wywarzeniem i bardzo szerokim widzeniem.

- Wiemy, że czasem samo dostarczenie innowacji może okazać się niewystarczające do tego, aby pomóc pacjentom. Musimy sobie zdawać sprawę, że jednocześnie w systemie musimy podejmować decyzje o alokacji środków i na reformę podstawowej opieki zdrowotnej, i na wzmocnienie dostępu do ambulatorium, na transformację opieki szpitalnej, profilaktykę, opiekę długoterminową. Do tego potrzebujemy odpowiedniej wyceny świadczeń towarzyszących podaniu nowoczesnego leku oraz kadr. Lista wezwań jest ogromna – mówiła dyrektor Gałązka-Sobotka.

- Niemniej mamy dowody naukowe i wynikające z praktyki, że innowacje przynoszą nam bezwzględne korzyści, mierzone poprawą wyników leczenia, doświadczeń pacjenta i jakości jego życia. Innowacje pozwalają nam również reformować system ochrony zdrowia. Kosztowo efektywne decyzje powodują, że jest innowacja jest inwestycją, która się zwraca – podkreśliła.

