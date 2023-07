Infarma o prawodawstwie farmaceutycznym UE: zagrożenie dla europejskiego przemysłu i pacjentów

Przegląd unijnego prawodawstwa farmaceutycznego ma kluczowe znaczenie dla kształtowania warunków rynkowych dla przemysłu farmaceutycznego oraz przede wszystkim dla poprawy dostępu pacjentów do leków innowacyjnych - mówi Michał Byliniak

Od ostatecznej formy tych przepisów zależeć będzie konkurencyjność oraz bezpieczeństwo lekowe Europy, dostęp do technologii lekowych oraz rozwój gospodarczy państw Unii Europejskiej

Jednak to co proponuje Komisja Europejska może w jego ocenie odnieść odwrotny skutek w postaci spadku innowacyjności i dalszego osłabienia konkurencyjności Europy

Michał Byliniak: KE proponuje skrócić okresy ochronne dla leków

- Jako przedstawiciele innowacyjnej branży farmaceutycznej, także podzielamy cele Komisji Europejskiej, jakimi są: zapewnienie szybszego, bardziej sprawiedliwego dostępu do leków, unikanie i łagodzenie niedoborów, a także dążenie to tego by Europa ponownie stała się światowym liderem w dziedzinie innowacji medycznych - podkreśla Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku INFARMA, odnosząc się do efektów przeglądu unijnego prawodawstwa farmaceutycznego i propozycji zmian w tym zakresie.

Dodaje, że niektóre elementy propozycji KE w zakresie ulepszanie ram prawnych należy ocenić pozytywnie, jak np. pożądane ulepszenia mające na celu usprawnienie i zabezpieczenie na przyszłość systemu regulacyjnego UE, jak również propozycja w zakresie zachęt do opracowywania i poprawy dostępu do nowych środków przeciwdrobnoustrojowych.

- Zaproponowany mechanizm przekazywalnego bonu na wyłączność (TEV) w celu promowania badań i rozwoju w zakresie środków przeciwdrobnoustrojowych jest pozytywnym rozwiązaniem, niemniej propozycja posiada pewne ograniczenia, dlatego należy jeszcze wypracować ostateczny kształt tego instrumentu aby przyniósł oczekiwany efekt.

Jednak jego zdaniem, analiza propozycji w odniesieniu do zachęt w obszarze innowacji wykazuje, że proponowane przez Komisję Europejską zmiany mogą być sprzeczne z postawionymi celami i odniosą odwrotny skutek w postaci spadku innowacyjności i dalszego osłabienia konkurencyjności Europy.

- Wprowadzone ograniczenia w systemie własności intelektualnej i zachęt stanowią poważne zagrożenie dla badań i rozwoju w obszarze innowacji medycznych, a w konsekwencji niosą ryzyko, że europejscy i polscy pacjenci będą czekać jeszcze dłużej na dostęp do nowoczesnego leczenia. Istotną barierą dla innowacji jest propozycja KE polegająca na skróceniu okresów ochronnych dla produktów leczniczych, które co prawda mogą zostać przedłużone, ale zaproponowany mechanizm spełnienie dodatkowych kryteriów uzależniony jest od czynników, pozostających poza wpływem i kontrolą producentów, co uniemożliwia osiągniecie obecnego poziomu zachęt.

Skutek odwrotny do zamierzonego

Jednym z takich warunków jest na przykład wprowadzenie produktu na rynek we wszystkich państwach członkowskich w ciągu dwóch lat od rejestracji.

- Realizacja tego warunku nie jest zależna tylko od woli firmy, ponieważ do opóźnienia w dostępie do nowych leków może dochodzić już po złożeniu przez firmę wniosku o ustalenie ceny i refundację, czyli gdy oczekuje ona na decyzję administracyjną, aby nowa terapia mogła zostać udostępniona pacjentom, co z kolei odbywa się w bardzo zróżnicowanych procedurach w zależności od kraju. Ponadto propozycja ograniczenia zachęt jedynie do terapii, które odpowiadają na wąsko zdefiniowane pojęcie niezaspokojonej potrzeby medycznej, może grozić zahamowaniem rozwoju innych, równie ważnych dla pacjentów terapii - ocenia.

Przypomina, że silny i przewidywalny system zachęt w postaci ochrony prawnej danych wraz z systemem praw własności intelektualnej stanowi obecnie kluczowy warunek dla branży innowacyjnej do podjęcia dużych i ryzykownych inwestycji nad rozwojem nowego leku.

- Dlatego też propozycje Komisji, prowadzące do osłabienie systemu zachęt i zwiększenie obowiązków producentów mogą odnieść niezamierzony skutek w postaci osłabienia, a nie wzmacniania podstaw innowacyjnego przemysłu do dalszego inwestowania w rozwój badań. To z kolei może oznaczać zmniejszenie szans pacjenta na uzyskanie najlepszej możliwej opieki - dodaje.

- Kluczem do osiągnięcia celów Komisji powinien być skuteczny system zachęt inwestycyjnych, który będzie odpowiedzią na wysokie ryzyko ponoszone przez firmy farmaceutyczne i na którym opierają się innowacje medyczne. W związku powyższym proponujemy dokonanie następujących zmian w propozycji KE - mówi szef Infarmy i wymienia:

Realizację podstawowego celu europejskiego prawodawstwa farmaceutycznego poprzez dalszą optymalizację ram regulacyjnych i zapewnienie maksymalnego wykorzystania przyspieszonych ścieżek w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów.

Zgodnie z wnioskami Rady Europejskiej (z marca 2023 r.) wzmocnienie, a nie ograniczenie, poziomu ochrony danych regulacyjnych i wyłączności rynkowej dla leków sierocych, a także stworzenie odrębnych zachęt do stymulowania innowacji i sprostania wyzwaniom związanym z opieką zdrowotną.

Wspólne zajęcie się barierami i opóźnieniami w dostępie do nowych terapii w oparciu o wspólne zrozumienie dowodów uzyskanych dzięki portalowi Industry European Access Hurdles Portal

Uwzględnienie skoncentrowanej na pacjencie, szerokiej definicji niezaspokojonych potrzeb medycznych, która zachęcałaby do prowadzenia badań w celu zaspokojenia potrzeb osób żyjących z rzadkimi chorobami i schorzeniami przewlekłymi oraz odpowiednio doceniałaby przełomowe innowacje.

Zapewnienie, że wymagania dotyczące łańcucha dostaw i ochrony środowiska są proporcjonalne i odpowiednie do celu, aby jak najlepiej wspierać nasze wspólne cele zwiększenia podaży leków i zmniejszenia wpływu sektora na środowisko.