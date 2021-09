Ile zarabia farmaceuta szpitalny? Też apelują o podwyżki, ale nie protestują

ZZPF: forma protestu może przekreślić dotychczasowe osiągnięcia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia dotyczące farmaceutów

Zarobki farmaceuty szpitalnego w aptece w Warszawie, ze specjalizacją: 5500 na rękę + za dyżury w weekendy i święta (płatne +100%) + badania kliniczne

Nie ma jednolitych stawek wynagrodzenia w aptekach szpitalnych ani dla magistrów, ani dla techników

Ile zarabia farmaceuta w szpitalu? Apelują o podwyżki

Wracamy do kwestii braku udziału farmaceutów w protestach i ich walki o wynagrodzenie farmaceutów szpitalnych. Obok komunikatu Naczelnej Izby Aptekarskiej o wycofaniu się w protestu medyków 11 września, swoje stanowisko przedstawił też Związek Zawodowy Pracowników Farmacji.

"ZZPF od początku swojej działalności działa na rzecz poprawy warunków pracy i płacy farmaceutów, rozwoju zawodu farmaceutów oraz osiągnięcia wysokich standardów opieki nad pacjentem w aptece. Związek wytrwale dąży do podniesienia rangi zawodu farmaceuty poprzez działalność naukową, szkoleniową oraz współpracę z decydentami w zakresie ochrony zdrowia" - podkreśla Związek.

"Nie opłaca się zadzierać z ministerstwem zdrowia"

"Jednak planowana forma dialogu w postaci protestu jest pozamerytoryczna, wyzwalająca negatywne emocje oraz oddalająca od porozumienia, a więc przeciwskuteczna" - ocenił ZZPF.

Dalej czytamy: "Forma ta może przekreślić dotychczasowe osiągnięcia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia dotyczące farmaceutów oraz rozwoju oraz rozwoju zawodu farmaceuty. W ostatnim czasie farmaceuci uzyskali nowe uprawnienia, na które czekali trzydzieści lat. Mowa tu o możliwości wypisywania recept dla siebie i swojej rodziny, kwalifikowania i wykonywania szczepień przeciwko COVID-19. Doczekali się również swojej ustawy o zawodzie, która znacząco wzmacnia pozycję kierownika apteki wobec pracodawcy".

ZZPF przypomina, że dalsze elementy Strategii na Rzecz Rozwoju Apteki są w fazie konsultacji i pilotaży i istnieje duża szansa, że staną się nieodległą rzeczywistością.

Pensja zależna od liczby paragonów?

Poziom płac farmaceutów szpitalnych jest ważnym elementem systemu ochrony zdrowia w Polsce i udział tej kwestii w Strategii na Rzecz Rozwoju Apteki był wielokrotnie przedmiotem dyskusji z Ministerstwem Zdrowia. W ocenie organizacji, wynagrodzenie tej grupy farmaceutów nie powinno jednak odbiegać od poziomu wynagrodzeń wszystkich pracujących w Polsce farmaceutów.

"Większość z nich pracuje w prywatnych aptekach i jak wskazuje ostatni raport płac 2021, przygotowany przez portal praca.farmacja.pl, płace farmaceutów rosną dwa razy wolniej niż płace w gospodarce" - podkreśla Związek.

Stoi na stanowisku, że ważną barierą rozwoju zawodu farmaceuty w Polsce jest niski poziom płac przy zwiększających się obciążeniach pracy farmaceuty (oraz zwiększających się kompetencjach). Postuluje wprowadzenie minimalnego poziomu personelu fachowego w aptece, który ustali NRA. Poziom ten powinien uwzględniać takie czynniki jak liczbę godzin pracy apteki w miesiącu, liczbę paragonów oraz powierzchnię izby ekspedycyjnej.

"To znacząco wpłynie na poziom wynagrodzeń farmaceutów" – ocenia ZZPF.

Ile zarabia farmaceuta szpitalny?

Zgodnie z ustawą z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, od 1 lipca 2021 roku, najniższe wynagrodzenie brutto farmaceuty szpitalnego to:

ze specjalizacją - 5 478 zł

bez specjalizacji - 4 186 zł.

A jakie są realne wynagrodzenia? Wymiana opinii na jednym z forów, pod pytaniem farmaceuty: ile zarabiacie w 2021 roku?

On sam, pracując w aptece szpitalnej w Warszawie, ze specjalizacją ma 5500 zł na rękę + za dyżury w weekendy i święta (płatne +100%) + badania kliniczne.

"I dlaczego jesteśmy tak głupi i nie zarabiamy jak lekarze czy inne zawody regulowane pomimo tego, że do wykonywania naszej pracy prawo mamy wyłącznie my? I nie bójmy się wymagać podwyżek! I tak muszą nas zatrudniać i to się nigdy nie zmieni" – komentuje farmaceuta?

Inny farmaceuta zadał pytanie: Jaka stawka bez specjalizacji? Czy w szpitalnej w ogóle wchodzi w grę negocjacja stawki czy na rozmowie sami podają, ile są w stanie dać?

Odpowiedź: 4000-4700 zł (w zależności od przepracowanych lat) plus dodatki.

Farmaceuta z Łodzi opisał swoje doświadczenia: "Mam specjalizację i 14 lat stażu, w szpitalnej 8 lat, mam podstawę z siatki, czyli 5478 brutto. Niektóre szpitale płaca stażowe, ale są też takie, gdzie to stażowe liczy się tylko w danym szpitalu. Dochodzą wczasy pod gruszą"

„Wszystko na ten temat. Jedni powiedzą, że dużo jak na magazyniera, ale z drugiej strony, tyle lat nauki by być magazynierem” – komentuje.

Pracodawca pragnie jelonka, by zapłacić jak najmniej

Farmaceuta z Wrocławia, który planuje przejść z apteki otwartej do szpitalnej: W aptece ogólnej 4500-4800 zł na rękę. Jestem przed rozmową o pracę w aptece szpitalnej (szpital specjalistyczny). Jest jakiś dodatek za cyto?

Otrzymał odpowiedź: "Nie ma za cyto żadnych dodatków. Chyba, że nie ma chętnych, to wtedy można podbić stawkę, ale trzeba posiadać taką wiedzę przed rozmową. Spokojnie możesz wystartować z kwotą wyższą niż w ogólnodostępnej, a potem czekać na odpowiedź, ile mogą Ci dać, bo prawie na 100% utną coś z zaproponowanej przez Ciebie stawki. U mnie wygląda to tak, że osoby mające bardzo niskie wymagania płacowe, nie są traktowane poważnie. Rekrutację wygrywają ci, którzy dobrze wypadają na rozmowie, a nie Ci którzy oczekują mniej".

Jak podkreślają farmaceuci, nie ma jednolitych stawek wynagrodzenia w aptekach szpitalnych ani dla magistrów, ani dla techników.

„Gra polega na tym, że pracodawca pragnie jelonka (zapłacić jak najmniej) dla swego zespołu, a kandydat ma opcje być troszeczkę wykorzystanym lub być frajerem na maxa”.

