Ile po zmianach zarobią farmaceuci szpitalni?

Od 1 lipca 2022 roku farmaceuta szpitalny ze specjalizacją ma zarabiać nie mniej niż 7157 zł brutto, bez specjalizacji - 5631 zł brutto

Obecnie ich wynagrodzenia minimalne wynoszą odpowiednio: 5 478 zł i 4 186 zł brutto

NRA postuluje o to, by farmaceutów szpitalnych zaszeregować do tej samej grupy płac minimalnych, w której znajdują się lekarze

4-5 listopada 2021 roku obradowali przedstawiciele Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, dyskutując na temat wzrostu stawek minimalnego wynagrodzenia.

Posiedzenie zakończyło się podpisaniem stanowiska Zespołu z ministrem zdrowia, Adamem Niedzielskim.

Nowa tabela płac

Przedstawiono nową tabelę płac, z podwyższonymi współczynnikami pracy dla grup zawodowych, według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022 roku.

Obejmuje ona także farmaceutów szpitalnych:

Farmaceuta , fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny lub inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magistra, ze specjalizacją , pielęgniarka z tytułem magistra albo położna z tytułem magistra położnictwa ze specjalizacją: wskaźnik 1,29 (wzrost ze wskaźnika 1,06), czyli 7157 zł brutto.

Dla porównania lekarz ze specjalizacją ma współczynnik 1,45, a bez specjalizacji - 1,19.

Dla porównania lekarz ze specjalizacją ma współczynnik 1,45, a bez specjalizacji - 1,19.

Farmaceuci szpitalni w tej samej grupie, co lekarze?

Naczelna Rada Aptekarska zabiega o to, by farmaceutów szpitalnych zaszeregować do tej samej grupy płac minimalnych, w której znajdują się lekarze.

Obecnie, zgodnie z ustawą z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, od 1 lipca 2021 roku, najniższe wynagrodzenie brutto farmaceuty szpitalnego to:

ze specjalizacją - 5 478 zł

bez specjalizacji - 4 186 zł.

A jakie są realne wynagrodzenia? Wymiana opinii na jednym z forów, pod pytaniem farmaceuty: ile zarabiacie w 2021 roku?

On sam, pracując w aptece szpitalnej w Warszawie, ze specjalizacją ma 5500 zł na rękę + za dyżury w weekendy i święta (płatne +100%) + badania kliniczne.

Inny farmaceuta zadał pytanie: Jaka stawka bez specjalizacji? Czy w szpitalnej w ogóle wchodzi w grę negocjacja stawki czy na rozmowie sami podają, ile są w stanie dać?

Odpowiedź: 4000-4700 zł (w zależności od przepracowanych lat) plus dodatki.

