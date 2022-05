Ile mogą kosztować nocne dyżury aptek? Resort zdrowia przedstawia wyliczenia

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło kalkulację wydatków NFZ wynikających z wprowadzenia finansowania przez NFZ ekspedycji aptecznej w porach nocnych oraz w dni wolne od pracy

Zakłada się dyżur jednej apteki na powiat. W przypadku drugiej i ewentualnie każdej kolejnej apteki dyżurującej, koszty ma ponosić powiat

Resort zdrowia szacuje, że w ciągu 10 lat koszty dyżurów to ponad 260 mln zł

Nocne i świąteczne dyżury aptek: wyliczenia resortu zdrowia

Antoni Olszewski, koordynator Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przedstawił stanowisko w kwestii finansowania przez NFZ nocnych dyżurów aptek w formie zaproponowanej w projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej.

W ocenie KPRM, ocena skutków regulacji wymaga przedstawienia szczegółów dotyczących wyliczenia wielkości kosztów NFZ związanych z finansowaniem pracy wybranych aptek w godzinach nocnych i w dni świąteczne.

- Należy zaprezentować, w podziale na kolejne lata, kwoty wydatków NFZ związane z przyjęciem poszczególnych rozwiązań (pozwalające osiągnąć neutralne saldo regulacji dla NFZ) - wskazano w uwagach.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło kalkulację wydatków NFZ wynikających z wprowadzenia finansowania przez NFZ ekspedycji aptecznej w porach nocnych oraz w dni wolne od pracy, przygotowaną w marcu 2022 roku.

Liczba miast (powiatów), których będzie dotyczył obowiązek wyznaczenia apteki dyżurującej

Obowiązek będzie dotyczył co do zasady miast powiatowych. Nie jest w momencie sporządzania niniejszej kalkulacji znana dokładna liczba takich powiatów, ponieważ nie jest ustalona maksymalna wielkość miast (mierzona według liczby mieszkańców), do osiągnięcia granicy której w miastach tych będzie finansowana ekspedycja nocna wyznaczonych aptek.

Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa będzie to wartość oscylująca w granicach połowy miast powiatowych (albo nieco więcej). Przyjęto więc do kalkulacji wartość 200 miast/powiatów.

Liczba aptek w danym powiecie, którym będzie finansowana ekspedycja świąteczna i nocna – 1 apteka/powiat

W przypadku drugiej i ewentualnie każdej kolejnej apteki przyjęto, że ekspedycja w porze świątecznej i nocnej będzie finansowana takiej aptece co najwyżej ze środków własnych danego powiatu.

Liczba tygodni w roku – 52

Liczba godzin dyżuru w porze nocnej

dyżur pełniony w porze nocnej oznaczać ma codzienny dyżur danej apteki w zakresie godzinowym pomiędzy godz. 21.00 a 23.00 danego dnia, w tym również w niedzielę (której dotyczyć ma również finansowanie w dzień wolny od pracy). Oznacza to 2 godziny każdego dnia danego roku, czyli 365 dni x 2h = 730 h dyżuru w porach nocnych w danym roku/1 aptekę.

Dzień wolny o od pracy

wszystkie niedziele w danym roku – przyjmując, że rok to 52 tygodnie (oznacza to tym samym 52 niedziele) – oraz wszystkie dni wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) w liczbie 13. Łącznie więc 52+13 = 65 dni wolnych od pracy w danym roku, w czasie których pełniony ma być dyżur.

Liczb godzin dyżuru w dzień wolny od pracy

przyjmując, że dyżur w dzień wolny od pracy oznaczać ma dyżur pełniony bez przerwy przez 4 kolejne pełne godziny zegarowe w zakresie godzinowym pomiędzy 10.00 a 18.00 tego dnia w ramach 65 dni wolnych od pracy, oznacza to 4h x 65 dni = 260h dyżuru w dni wolne od pracy rocznie/1 aptekę.

Łączna liczba godzin dyżuru jednostkowej apteki w danym roku

przyjmując, że dyżur nocny ma być pełniony również w dni wolne od pracy niezależnie od dyżuru z tytułu dnia wolnego od pracy – 730h + 260h = 990h dyżurów/1 aptekę w danym roku.

Stawka godzinowa – 3,5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku

Resort dodaje, że nie jest w stanie przewidzieć kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, jaka będzie obowiązywała w kolejnych latach w perspektywie 10. letniej, przy czym po analizie historycznej trendów w tym zakresie, przyjęto ostrożnościowo do kalkulacji 200 złotowe coroczne wzrosty tego wynagrodzenia.

W momencie opracowywania kalkulacji 3,5 proc. wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę (2800 zł) oznacza kwotę oscylującą w granicach 100 zł.W 2022 roku kwota ta wzrosła do 3010 zł, z czego 3,5 proc. daje wartość 105,35 zł.

- 200 aptek x 990h (dyżuru w danym roku) x 105,35 zł = 198.000h x 105,35 = 20.859.300 zł w 2022 roku - podaje wyliczenia resort zdrowia.

Dodatkowo jednak przedłużający się proces nowelizacji ustawy powoduje, że nie jest wiadome, od kiedy przepisy wejdą w życie. Założono, że w 2022 roku wydane zostanie na ten cel 10 mln zł

Wydatki NFZ w kolejnych latach:

2022 r. – < 10.000.000 zł

2023 r. – 112,35zł x 198.000h = 22.245.300 zł;

2024 r. – 119,35zł x 198.000h = 23.631.300 zł;

2025 r. – 126,35zł x 198.000h = 25.017.300 zł;

2026 r. – 133,35zł x 198.000h = 26.403.300 zł;

2027 r. – 140,35zł x 198.000h = 27.789.300 zł;

2028 r. – 147,35zł x 198.000h = 29.175.300 zł;

2029 r. – 154,35zł x 198.000h = 30.561.300 zł;

2030 r. – 161,35zł x 198.000h = 31.947.300 zł;

2031 r. – 168,35zł x 198.000h = 33.333.300 zł.

Razem: 260.103.700 zł.