Hybrydowa telerehabilitacja kardiologiczna dla 35 placówek. Dar od firmy

Firma Adamed przekaże 175 zestawów do hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej

Zestawy trafią do 35 placówek. 9 z nich już je otrzymało

Zestaw do hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej składa się ze smartphone’a z dedykowaną aplikacją mobilną, urządzenia do pomiaru EKG, ciśnieniomierza oraz wagi

Adamed Pharma przekazał 45 zestawów do hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej dziewięciu placówkom zdrowotnym w Polsce.

Zestawy przekazywane są w związku z akcją społeczną prowadzoną przez firmę od marca 2022 roku w ramach ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób serca i naczyń "Serce na nowo".

Akcja jest odpowiedzią na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny, jakimi są obecnie m.in. choroby krążenia będące główną przyczyną zgonów w Polsce. Dług zdrowotny, który pandemia Covid-19 dodatkowo pogłębiła, to wyzwanie dla całego społeczeństwa.

Łącznie, w ramach programu „Serce na nowo”, firma przekaże 175 zestawów do hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej 35. placówkom zdrowotnym w całej Polsce. Od początku akcji, zestawy otrzymało już pierwsze 9 podmiotów, tj.:

1. Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie,

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej i Kardiologii Doświadczalnej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu,

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.,

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp z o.o.,

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy,

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze,

Szpital Zachodni im Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Hybrydowa telerehabilitacja kardiologiczna

Zestaw do hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej składa się ze smartphone’a z dedykowaną aplikacją mobilną, urządzenia do pomiaru EKG, ciśnieniomierza oraz wagi. Całości dopełnia licencja zapewniająca dostęp do oprogramowania oraz usług wsparcia technicznego przez 12 miesięcy od momentu jej wdrożenia.

Zestaw pozwala pacjentowi na samodzielne prowadzenie treningów w dowolnie wybranym przez siebie miejscu, w których postępy mogą być zdalnie monitorowane przez personel medyczny.

To rozwiązanie umożliwia lekarzowi prowadzącemu kontrolę przestrzegania zaleceń i parametrów życiowych podczas treningu pacjenta, a dla pacjenta wiąże się ze znacznie mniejszą częstotliwością wystąpienia ponownych incydentów chorobowych.

9-tygodniowa kompleksowa hybrydowa telerehabilitacja istotnie poprawia wydolność fizyczną i jakość życia chorych z niewydolnością serca w przeciwieństwie do opieki standardowej. Jest bezpieczna i organizacyjnie prosta do realizacji.

Pierwsza faza zabiegów jest realizowana w formie stacjonarnej w placówce. W kolejnym etapie pacjent odbywa rehabilitację w domu, co sprzyja jego wygodzie, a także zmniejsza ryzyko zakażeń. O korzyściach płynących z jej przeprowadzenia mogą przekonać się między innymi osoby po przebytym zawale lub zabiegach kardiochirurgicznych, a także osoby chore na przewlekłe zespoły wieńcowe oraz niewydolność serca.

Szczegóły programu, który potrwa do dnia 31 sierpnia 2022 roku oraz regulamin uczestnictwa, dostępne są na stronie www.sercenanowo.pl.