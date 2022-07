Hurtownie farmaceutyczne apelują o pilne podniesienie marż dla leków refundowananych

Inflacja i podążające za nią wzrosty cen paliw, elektryczności czy także wynagrodzeń pogrążają hurtownie farmaceutyczne. Po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej od ponad dziesięciu lat obowiązują niskie marże na leki refundowane - alarmują przedstawiciele branży

Inflacja uderza w hurtownie farmaceutyczne

Jak przypomniano w informacji prasowej, hurtownie farmaceutyczne są odpowiedzialne za dostarczanie leków od producentów do aptek ogólnodostępnych i szpitalnych. Poza tym zajmują się pozyskiwaniem deficytowych produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, czy też zabezpieczenie większego stanu magazynowego najbardziej potrzebnych produktów.

- Inflacja i podążające za nią wzrosty cen paliw, elektryczności czy także wynagrodzeń pogrążają hurtownie farmaceutyczne. Po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej od ponad dziesięciu lat obowiązują niskie marże na leki refundowane. W efekcie hurtownie będą zmuszone dowozić zamówienia nie codziennie, jak ma to miejsce teraz, tylko co najwyżej dwa razy w tygodniu, co może pogorszyć dostęp pacjentów do leków refundowanych. Aby tego uniknąć, konieczna jest pilna modyfikacja marż ustawowych. Organizacje branżowe proponują niewielką korektę z 5 proc. do 6 proc. - wskazano w komunikacie przesłanym do mediów.

Marże hurtowe dla leków refundowanych są liczone jak odsetek od cen, które od wielu lat nie rosną, lecz zmniejszają się, ponieważ na przestrzeni lat poziom narzutu hurtowni na leki refundowane zmniejszył się o 65 proc.

- Niestety obecnie obowiązujący system marż hurtowych, który pozostaje niezmienny od 2011 r. nie zapewni stabilności funkcjonowania sektora hurtowni farmaceutycznych. Problem ten jest dobrze znany Ministerstwu Zdrowia. W ostatnim czasie znacząco wzrosła dynamika kosztów, przede wszystkim zmieniające się ceny paliw, elektryczności, jak również konieczność zapewnienia wzrostu wynagrodzeń pracowników oraz innych wydatków. Trzeba mieć na uwadze także rosnącą inflację. Hurtownie, które funkcjonują na niskiej marży od wielu lat, będą zmuszone do zmniejszenia częstotliwości dostaw do aptek nawet do 2-3 dni, co poskutkuje pogorszeniem dostępności leków dla pacjentów – powiedziała Irena Rej, Prezes Izby Gospodarczej "FARMACJA POLSKA", cytowana w informacji prasowej.

Branża domaga się podwyższenia marży dla leków refundowanych

Przedstawiciele sektora podnoszą, że obniżenie poziomu magazynu odbiorców leków refundowanych skutkuje wzrostem liczby dostaw, co przy wzroście cen oleju napędowego o 87 proc. generuje istotny wzrost kosztów dostaw.

- Przy obecnych cenach tego surowca, hurtownie wydadzą w ciągu roku dodatkowo 128 mln zł na paliwo. Koszt ten zmniejszy wolumen produktów leczniczych pozostających w magazynach. Ponadto, stabilne warunki przechowywania produktów leczniczych są zależne od urządzeń chłodniczych i systemów ogrzewania, które działają na energię elektryczną. Koszty te także dynamicznie wzrosły – dotychczas o 87 proc. - dodają.

Jak przekazano w informacji prasowej, Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że podnoszone argumenty są przez resort zauważalne. Na dowód zacytowano słowa wiceministra Macieja Miłkowskiego z Komisji Zdrowia dotyczącej rozpatrzenia informacji na temat polskiego rynku farmaceutycznego i dostępności leków, w tym dostępu do innowacyjnych metod leczenia w dn. 6 lipca 2022 r.

– […] spotkaliśmy się z Państwem i Państwa argumenty uważamy za słuszne, że ta zmiana powinna nastąpić i popieramy ten zakres zmian. [...] Kiedy ta marża będzie wyższa? Jak wejdzie w życie ustawa (refundacyjna – przyp. red.), bo faktycznie innej możliwości nie ma, nie ma podstawy prawnej do tego, aby NFZ na podstawie polecenia Ministra zmienił marżę.

- Rzadsze dostawy leków z hurtowni do aptek i gorsza dostępność do leków refundowanych dla pacjentów, zwłaszcza w małych miejscowościach, to realne zagrożenie dla systemu ochrony zdrowia. W celu zapewnienia bezpiecznego i stabilnego systemu dystrybucji leków, konieczna jest pilna modyfikacja marż dystrybucyjnych z 5 proc. do 6 proc. Wzrost o 1 punkt procentowy na lekach refundowanych, doraźnie poprawi warunki ekonomiczne funkcjonowania hurtowni - twierdzą przedstawiciele branży.

- Podwyżka urzędowej marży hurtowej jest koniecznym warunkiem utrzymania na obecnym poziomie działania hurtu farmaceutycznego w Polsce – dodaje Irena Rej.

