Hormony tarczycy na odchudzanie? Można zrobić sobie bardzo dużą krzywdę

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Na Twitterze opisał Pan przypadek pacjentki, która przyjmowała hormon tarczycy w celu odchudzenia się. Brała 250 mg lewotyroksyny (hormonu tarczycy) bez jakiejkolwiek niedoczynności narządu.

Szymon Suwała, endokrynolog: W przypadku tej pacjentki to było zalecenie pseudodietetyka. Powiedział jej, że ten konkretny lek, przyjmowany w tej konkretnej dawce, na pewno pomoże jej schudnąć.

To jest kuriozum, bo w ogóle dietetyk nie powinien mówić o żadnych lekach. Powinien zajmować się poradnictwem żywieniowym. Zaproponowanie dawki 250 mikrogramów „od wejścia” osobie co do zasady zdrowej pod kątem tarczycowym to absurd. Kolejna kuriozalna rzecz, że pacjentka w te zalecenia uwierzyła i dostosowała się do nich, zdobywając lek przez ogłoszenia w mediach społecznościowych.

Szukała na różnego rodzaju grupach dyskusyjnych informacji, czy ktoś ma ten lek do sprzedania albo do oddania. Niestety takich postów na Facebooku jest bardzo dużo.

RZ: Skąd to przeświadczenie, że hormony mają działanie odchudzające?

SS: Nie jest wiedzą tajemną, że w nadczynności tarczycy, na skutek nadmiernego wydzielania hormonów tarczycy, masa ciała podręcznikowo spada. Wynika to wprost z działania tyroksyny i trijodotyroniny na tkankę mięśniową i tłuszczową. W dobie internetu, kiedy wiedza jest na wyciągnięcie ręki, nieuniknionym jest, że pseudodietetycy, ale też i pacjenci do tych informacji dotrą – nie będą jednak analizować skomplikowanych założeń naszego metabolizmu, tylko zero-jedynkowo połączą kropki i powiążą przyjmowanie hormonów tarczycy z chudnięciem. Pomijając wszystkie potencjalne i groźne reperkusje choćby ze strony układu sercowo-naczyniowego, w nadczynności tarczycy, bo tylko w tym stanie przy przyjmowaniu tych hormonów się chudnie, typowym objawem, często pierwszym pozwalającym na rozpoznanie choroby są arytmie serca, m.in. migotanie przedsionków. Pacjenci trafiają do szpitala na SOR z arytmią, migotaniem przedsionków, wykonuje im się badanie TSH i fT4 i okazuje się, że mają nadczynność tarczycy.

Arytmię mają właśnie z powodu nadmiernej aktywności hormonów tarczycy, więc leczenie przyczynowe nie polega na leczeniu stricte migotania przedsionków, ale właśnie na leczeniu nadczynności tarczycy.

Tarczyca wpływa na cały metabolizm, na cały organizm, zatem również na przewód pokarmowy, na układ moczowo-płciowy i wiele innych. Przedawkowanie hormonów tarczycy, zwłaszcza przez osoby, które w ogóle nie muszą brać tych hormonów, bo są zdrowe, jest groźne. Otyłość jest chorobą, ale w jej leczeniu nie stosuje się hormonów tarczycy, w żadnym wypadku.

RZ: Może to wynikać z błędnego przekonania, że hormon tarczycy to cudowny lek na odchudzanie, który da szybki efekt?

SS: W terapii obesitologicznej, czyli choroby otyłościowej, jest dużo drobnych kroków do zrobienia. Jest kilka etapów tego leczenia. Na samym początku są to leczenie behawioralne, w którego zakres wchodzi leczenie dietetyczne, poprawa codziennej aktywności i ogólnie pojęta zmiana stylu życia: aktywność fizyczna, zmiana żywienia, wcale nierzadko potrzebna jest też terapia psychologiczna.

Kolejny możliwy etap, bezwzględnie z udziałem lekarza, to farmakoterapia. W Polsce mamy trzy zarejestrowane leki do leczenia otyłości. Są przeznaczone dla pacjentów z BMI równym bądź większym niż 27 kg/m2, jeżeli mają jakieś powikłanie otyłości, bądź bez powikłania, gdy BMI przekracza lub jest równie 30 kg/m2.

To jest orlistat, czyli już dość stary lek – inhibitor lipaz, preparat złożony bupropionu z naltreksonem, który działa ośrodkowo i liraglutyd w dużych dawkach, zarejestrowany początkowo do leczenia cukrzycy, zarejestrowany później również do leczenia otyłości.

W tej chwili są plany rozszerzenia tej listy o kolejne preparaty. Można też stosować inne preparaty, które mają udowodnioną skuteczność za granicą, ale nie mają jeszcze rejestracji w Polsce, jako terapię off-label. Zawsze jednak pacjent musi być świadomy, że to nie farmakoterapia jest podstawą leczenia otyłości, ale leczenie behawioralne. Bez zmiany stylu życia nic się absolutnie nie zmieni.

Ostatnim etapem leczenia może być chirurgia metaboliczna, ale to jest zarezerwowane dla konkretnej grupy pacjentów, przede wszystkim gdy to wcześniejsze leczenie zawodzi albo nie daje oczekiwanych efektów.

Ale hormony tarczycy nie powinny być stosowane i nie są zarejestrowane do leczenia nadwagi i otyłości. Spadek masy ciała wpisany jest w spektrum choroby mogącej być efektem ubocznym leku, a nie w działanie leku.

RZ: A jak jest z innymi hormonami? W sieci jest dużo informacji na przykład na temat „cudownych” właściwości hormonów wzrostu: na samopoczucie, depresję, potencję, koncentrację. Lista jest długa. Jakie są ryzyka stosowania tych leków u osób, które mają problemów hormonalnych, a biorą je poza wskazaniami?

SS: Co do zasady, jeśli chodzi o takie poza medyczne stosowanie innych hormonów, tu prym wiedzie nie tyle hormon wzrostu, ale testosteron. Konsultowałem przypadek młodego chłopaka, który za poleceniem trenera personalnego sprowadził z zagranicy testosteron, do tego inhibitory aromatazy i inne preparaty stosowane w dopingu sterydowo-anabolicznym. Do tego dołożył amfetaminę. Stosował je przez krótki czas i doznał udaru pnia mózgu. Na szczęście dla niego wyszedł z tego obronną ręką.

Hormony co do zasady są elementem układu endokrynnego, działającego na cały nasz organizm. To nie jest nigdy tak, że hormon wzrostu działa wyłącznie w obrębie przysadki, kości czy mięśni. Tak samo testosteron. To są hormony, które działają praktycznie na każdy element naszego organizmu i wywołują liczne działania uboczne, jeżeli są stosowane bez wskazań.

Owszem, w początkowym etapie, kiedy organizm próbuje sobie jeszcze jakoś radzić, wprowadzić siebie w stan równowagi, pacjent może czuć się lepiej. Natomiast w momencie, kiedy organizm przestaje sobie radzić z tym wyrównywaniem, czy to będzie dotyczyć hormonów tarczycy, wzrostu, testosteronu, czy jakiegokolwiek innego, będzie to skutkować działaniami niepożądanymi.

Warto na przykład wspomnieć o glikokortykosteroidach (hormony syntetyzowane w warstwie pasmowatej kory nadnerczy z cholesterolu – przyp. red. ), które są stosowane szeroko, choćby w terapiach reumatologicznych czy dermatologicznych. Kiedy pacjenci nie dostaną się do lekarza albo z niego nie korzystają i biorą samodzielnie leki, w momencie przedawkowania dochodzi u nich na początku do zespołu przedawkowania glikokortykosteroidami, czyli objawów jatrogennego (polekowego) zespołu Cushinga, a na samym końcu, kiedy pacjent odstawi te leki z wysokich dawek, może dojść do sytuacji całkowicie odwrotnej, czyli niewydolności kory nadnerczy z potencjalnym przełomem. A to już jest stan zagrożenia życia.

Zatem przy stosowaniu preparatów działających ogólnoustrojowo, a hormony są takimi preparatami, należy się liczyć z licznymi działaniami niepożądanymi z różnych układów narządów.

Szymon Suwała, specjalista z zakresu endokrynologii. Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

