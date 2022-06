Hormonalne plastry dla kobiet znikają z aptek. Preparat nie będzie już dostępny

Producent poinformował o wycofaniu ze sprzedaży na terenie Polski środka z hormonem kobiecym.

Climara-50 to preparat występujący w postaci plastrów przeznaczonych do naklejania na skórę,

Wskazany jest do stosowania w terapii niedoborów estrogenów zdiagnozowanych u kobiet po menopauzie.

Plastry już nie powrócą do aptek

Środek zawiera estradiol, zaliczany do naturalnych, żeńskich hormonów płciowych.

Jest stosowany do łagodzenia objawów menopauzy, łagodzi nieprzyjemne dolegliwości związane z przekwitaniem takie jak m.in uderzenia gorąca czy wahania nastrojów. Climara-50 to preparat występujący w postaci plastrów przeznaczonych do naklejania na skórę, który wskazany jest do stosowania w terapii niedoborów estrogenów zdiagnozowanych u kobiet po menopauzie. Środek zawiera estradiol, zaliczany do naturalnych, żeńskich hormonów płciowych. Substancja łagodzi nieprzyjemne dolegliwości związane z przekwitaniem takie jak m.in uderzenia gorąca czy wahania nastrojów.

Jak poinformował portal GdziePoLek.pl, preparat Climara 50 nie będzie już dostępny w Polsce.

- Z informacji od przedstawiciela firmy Bayer wynika, iż dystrybucja leku Climara-50 na rynek polski została zakończona i preparat nie będzie już dłużej dostępny w aptekach – poinformował portal GdziePoLek.pl. Zapasy produktu kończą się już w aptekach.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.