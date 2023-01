GUS podsumował dane dotyczące ochrony zdrowia za 2021 rok

W grudniu 2022 roku GUS przedstawił raport podsumowujący "Zdrowie i ochronę zdrowia w 2021 roku".

Jednym z poruszonych tematów było podsumowanie sprzedaży leków na receptę, na podstawie danych gromadzonych przez Ministerstwo Zdrowia. Analizy nie uwzględniają miejsca zamieszkania pacjenta, któremu wystawiono receptę, ale miejsce realizacji recepty.

Zgodnie z udostępnionymi przez GUS danymi, w 2021 roku wystawiono 425 mln recept, z czego 94,4 procent elektronicznych. Odsetek ten był porównywalny we wszystkich województwach.

Największy odsetek e-recept wystąpił w województwie pomorskim (96,1 proc.), najniższy w świętokrzyskim (93 proc.). W przypadku powiatów najwyższy odsetek elektronicznych recept zaobserwowano w powiatach: monieckim (98,4 proc.), człuchowskim (98,2 proc.), nowomiejskim (98 proc.), siedleckim (97,8 proc.) i nidzickim (97,8 proc.), natomiast najniższy w powiatach: węgrowskim (81,8 proc.), chodzieskim (83,2 proc.), lwóweckim (87,1 proc.), sanockim (87,2 proc.) i złotoryjskim (87,4 proc.).

Najmniej elektronicznych recept na jednego mieszkańca powiatu wystawiono w powiatach: Biała Podlaska (1,6), Nowy Sącz (2,2), Gorzów Wielkopolski (4,5), koszalińskim (4,5) i siedleckim (4,7). Najwięcej w powiatach: elbląskim (23,5), zamojskim (18,5), Piotrków Trybunalski (18,4), Siedlce (17,9) i gorzowskim (17,9).

Dopłata pacjenta do leku Rx to nawet 64,4 procent

System umożliwia też przeprowadzenie analizy wartości sprzedanych leków i wartości refundacji. Według danych Ministerstwa Zdrowia w roku 2021 wartość sprzedaży wszystkich leków na receptę wyniosła 19,7 mld zł. Natomiast wartość refundacji to 8,1 mld zł.

Wartość sprzedaży leków na receptę, w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski, wyniosła 520 zł, z czego 305 zł to dopłata pacjenta.

Największą wartością sprzedanych leków na jednego mieszkańca charakteryzuje się województwo łódzkie (594 zł), a najmniejszą podkarpackie (447 zł). Najwięcej przeciętnie do leków na receptę dopłacił mieszkaniec województwa łódzkiego (346 zł), najmniej mieszkaniec podkarpackiego (264 zł).

Powiaty o najmniejszej wartości sprzedaży leków na receptę, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, to powiaty: Biała Podlaska (84 zł), Nowy Sącz (127 zł), siedlecki (197 zł), koszaliński (210 zł) i Elbląg (221 zł).

Powiaty o największej wartości sprzedaży leków na receptę, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, to powiaty: elbląski (1 131 zł), gorzowski (949 zł), Piotrków Trybunalski (849 zł), Kielce (841 zł) i Płock (838 zł).

Powiaty o największej wartości sprzedaży leków na receptę, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, to równocześnie powiaty o największej wartości dopłat

do leków, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. I odwrotnie, powiaty, w których pacjenci kupili najmniej leków na receptę to równocześnie powiaty, w których pacjenci dopłacili najmniej do leków.

Najmniej do leków na receptę dopłacił przeciętnie mieszkaniec powiatu: Białej Podlaskiej (51 zł), Nowego Sącza (82 zł), siedleckiego (113 zł), koszalińskiego (116 zł) i Elbląga (130 zł). Najwięcej do leków na receptę dopłacił mieszkaniec powiatu: elbląskiego (660 zł), gorzowskiego (555 zł), Piotrkowa Trybunalskiego (520 zł), Płocka (501 zł) i Konina (493 zł).

Powiaty o najmniejszym odsetku dopłat do wartości sprzedanych leków to powiaty: sępoleński (50,1 proc.), złotowski (52,1 proc.), wąbrzeski (52,3 proc.), biłgorajski (53 proc.) i chojnicki (53 proc.). Powiaty o największym odsetku dopłat do wartości sprzedanych leków to powiaty: piaseczyński (64,4 proc.), grójecki (64,3 proc.), wielicki (63,3 proc.), słubicki (63,3 proc.) i Nowy Sącz (64 proc.).

Popyt na poszczególne leki

Przeanalizowano też sprzedaż określonych leków i popytu na leki. Przykładowo, według danych zgromadzonych w SIM w 2021 roku wartość sprzedaży leków, środków znieczulających i przeciwbólowych na receptę, w przeliczeniu na mieszkańca Polski, wyniosła 10,5 zł.

W tym zakresie, najmniej, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu, wydano w powiatach: Biała Podlaska (1 zł), Nowy Sącz (2,2 zł), skierniewickim (3,2 zł), siedleckim (3,4 zł) i rzeszowskim (3,5 zł). Najwięcej w powiatach: gorzowskim (23,1 zł), Poznań (22,1 zł), Konin (21,9 zł), elbląskim (21,1 zł) i sieradzkim (19,9 zł).

Natomiast, wartość sprzedaży leków psychoanalitycznych i psychoanalaptyków wydawanych na receptę, w przeliczeniu na mieszkańca Polski, w 2021 r. wyniosła 51 zł. W tym zakresie, najmniej w przeliczeniu na

jednego mieszkańca powiatu wydano w powiatach: Nowy Sącz (12,6 zł), siedleckim (15,1 zł), Biała Podlaska (15,4 zł), wrocławskim (18,7 zł) i rybnickim (19,1 zł). Najwięcej w powiatach: chełmskim (107,7 zł), elbląskim (107,4 zł), Piotrków Trybunalski (96,1 zł), grudziądzkim (90,8 zł) i Konin (88,5 zł).