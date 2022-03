Grzegorz Rychwalski: innowacja nie jedno ma imię

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego zrzesza 17 firm farmaceutycznych, które dostarczają prawie 50 proc. leków refundowanych

- Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego zrzesza 17 firm farmaceutycznych, które fizycznie zainwestowały w Polsce. Dostarczamy prawie 50 proc. leków refundowanych i dostępnych w aptece. Trzy czwarte członków jest zaangażowanych w projekty biotechnologiczne na każdym etapie: od działań badawczych po wdrożenie wymieniał Grzegorz Rychwalski, wiceprezes PZPPF, podczas debaty na temat biotechnologii medycznej w Polsce i na świecie podczas VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (3-4 marca 2022r.).

- Dostarczamy leki, które pozwalają obniżać cenę po wygaśnięciu monopolu patentowego. A to zwiększa dostępność do pacjentów. Ważne jest, żeby wdrożenie było jak najszybciej od rozpoczęcia projektu - dodał.

Wiceszef Krajowych Producentów Leków wspomniał też o perspektywie finansowania projektów z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG): - Ta perspektywa ma być wzbogacona o odbudowę przemysł w komponencie D.3.2.1 Krajowego Planu Odbudowy, który mówi o rozwoju leków biorównoważnych, substancji czynnych i biologicznych. Widzimy tu szansę. Cieszymy się, że w styczniu 2021 roku zmienił się opis inteligentnej specjalizacji, który nie wyklucza już formalnie leków biorównoważnych, substancji czynnych, biologicznych.

Podkreślał również istotę postrzegania innowacji przez kilka pryzmatów: - Innowacja nie jedno ma imię - mówił wiceprezes PZPPF, przytaczając stanowisko prof. Małgorzaty Sznitowskiej, konsultant krajowej ds. farmacji przemysłowej:

- Profesor wskazała, że Oslo Manual definiuje innowację w różny sposób. Innowacja technologiczna powinna patrzeć przez perspektywę społeczną i ekonomiczną. Innowacja technologiczna nie jest celem samym w sobie, ale jest narzędziem do osiągnięcia celu, którym jest zabezpieczenie pacjentów, żeby były leki konkurencyjne cenowo, bo to powoduje dostępność. Stwarza te przestrzeń w finansach NFZ na refundację nowych terapii - argumentował.

Cena leku z 4,6 tys. zł do 395 zł

Mówił też o dostępność do leków biologicznych w Polsce. - Tę dostępność trzeba podzielić z perspektywy lat 2016-2017 i później. W tym pierwszym okresie dominowały w Polsce leki monopolistyczne, które miały bardzo wysokie ceny. Refundacja leków biologicznych w Polsce odbywa się poprzez programy lekowe, co powoduje ograniczenie w dostępności do leczenia, z uwagi na chociażby kryteria włączenia do programu pacjentów. Można to zrozumieć, gdy te leki nadal były drogie, bo nie miały konkurencji. Ale w latach 2017-18 nastąpił klif patentowy, czyli utrata ochrony patentowej i na rynku pojawiła się konkurencja i obniżka cen - mówił wiceszef PZPPF, podając przykład:

- Jeden z leków kosztował 4,6 tys. zł. W pół roku pojawiły się trzy leki odtwórcze i lek kosztował maksymalnie 395 zł. To pokazuje, jak bardzo istotne jest wdrożenie technologii konkurencyjnych.

W ocenie Grzegorza Rychwalskiego, taka innowacja powoduje kilka rzeczy: - Po pierwsze następuje rozwój lokalnego przemysłu farmaceutycznego, który ze środków krajowych rozwija swoje kompetencje i umiejętności. Po drugie, wdrożenie takiego produktu na rynek powoduje większą dostępność dla pacjenta i oszczędności dla NFZ.

Leki biologiczne z programów lekowych do aptek

- W Polsce jest tak, że pojawia się konkurencja, ceny leków obniżyły się drastycznie, refundacją obejmowane są nowe produkty biorównoważne. Ale nie widzimy, żeby to się przełożyło na wzrost liczby pacjentów leczonych w programach lekowych - ocenił, podając kolejny przykład:

- Według danych NFZ za 2020 rok, dostęp do terapii biologicznych w Polsce miało 1,8 proc. pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Dla porównania, w Europie zachodniej – 15 procent. W umiarkowanej do ciężkiej postaci łuszczycy - 1 procent w Polsce, w UE – 20 procent. Mamy jeszcze dużo przestrzeni do dopełnienia średniej europejskiej.

- Dzięki konkurencji biologicznej NFZ zaoszczędził 700 mln zł. Ale nie przekłada się to na dostępność dla pacjenta. Potrzebujemy rozwiązań systemowych - przekonywał.

Postulował o przesunięcie stosowania leków biologicznych (tam, gdzie jest to możliwe) z programów lekowych i do ambulatorium i do apteki. Tak stało się m.in. w Chorwacji i Estonii.

- Są mieszane systemy, hybrydowe, gdzie dany lek jest w programie lekowym, a jednocześnie w aptece lub w ambulatorium. To jest też istotne z punktu widzenia kosztu utrzymania programu lekowego. Pieniądze wydawane na obsługę administracyjną programu mogą wrócić do systemu - przekonywał.

