Grzegorz Juszczyk: jeden fundusz na profilaktykę. Podatek cukrowy jednym ze źródeł finansowania

Jak wydatkowanie środków z opłaty cukrowej ocenia dr Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Instytutu Badawczego?

Mamy obecnie w Polsce do czynienia z dużym rozproszeniem źródeł finansowania działań profilaktycznych, w odróżnieniu od jednego, stabilnego finansowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ - mówi

Podatek cukrowy, jako klasyczny podatek modelujący zachowania zdrowotne, powinien być w całości wydatkowany na działania zapobiegawcze, nie ograniczone tylko do nadwagi, otyłości czy chorób dietozależnych - ocenia

Pacjenci z cukrzycą nie odnieśli konkretnych korzyści z opłaty cukrowej

1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca tzw. opłatę cukrową. Celem tej inicjatywy jest promowanie prozdrowotnych wyborów żywieniowych Polaków dzięki ograniczeniu spożycia przez nich napojów słodzonych i energetycznych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez resort zdrowia, dotychczasowe wpływy do budżetu NFZ z tytułu tzw. opłaty cukrowej wyniosły ponad 1,8 miliarda zł.

Powstała kwestia wykorzystania tych środków.

- Wpływy z tzw. podatku cukrowego, to bardzo znaczące środki. Ważne jednak, by zostały wykorzystane "kierunkowo", w sposób celowany, na profilaktykę pierwotną i wtórną oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, na późniejsze interwencje. Jednym słowem, żeby nie rozmyły się w systemie, a trafiły tam, gdzie są naprawdę potrzebne, czyli w leczeniu chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca – mówi prof. Marcin Czech, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego oraz członek Komitetu Sterującego Forum Ekspertów ds. Cukrzycy.

Środowisko miało nadzieję, że przynajmniej część wspomnianej wyżej kwoty zasili nowoczesne leczenie cukrzycy.

- Na tę chwilę należy stwierdzić, że pacjenci z cukrzycą nie odnieśli konkretnych korzyści z tego, jak wydano środki z opłaty cukrowej. W tej sytuacji zmiana przepisów wydaje się konieczna – ocenia jednak Anna Śliwińska, prezes zarządu głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Duże rozproszenie źródeł finansowania działań profilaktycznych

Jak wydatkowanie środków z opłaty cukrowej ocenia dr Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Instytutu Badawczego?

- Mamy obecnie w Polsce do czynienia z dużym rozproszeniem źródeł finansowania działań profilaktycznych, w odróżnieniu od jednego, stabilnego finansowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ. Są to opłaty z tytułu licencji na sprzedaż napojów alkoholowych, niewielki odsetek akcyzy ze sprzedaży wyrobów tytoniowych, fundusz hazardowy, dofinansowanie programów polityki zdrowotnej przez NFZ, wydatki w ramach Narodowego Programu Zdrowia Ministerstwa Zdrowia, środki własne samorządów lokalnych. To nie jest jeszcze kompletna lista - mówi szef NIZP PZH.

Dodaje: - Dlatego uważam, że podatek cukrowy, jako klasyczny podatek modelujący zachowania zdrowotne, powinien być w całości wydatkowany na działania zapobiegawcze, nie ograniczone tylko do nadwagi, otyłości czy chorób dietozależnych. Powinniśmy skupić się na integracji różnych źródeł finansowania zdrowia publicznego, na najważniejszych czynnikach ryzyka i realizować programy ograniczające nierówności w dostępie do interwencji profilaktycznych.

Jak to zrobić? W ocenie dyrektora, w tym celu niezbędne jest zintegrowanie tych źródeł w jeden fundusz, zasilany z obecnie funkcjonujących, który będzie finansował długofalowe działania prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

- Nie możemy zapominać, że działania prozdrowotne powinny obejmować działania edukacyjne czy środowiskowe, które najlepiej skoordynuje i wdroży lokalna społeczność. Oczywiście, część działań musi mieć charakter ogólnopolski czy regionalny, ale one również powinny być finansowane ze zintegrowanego funduszu - dodaje dr Juszczyk.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.