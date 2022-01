Grajewo. Spór o nocne dyżury aptek z zapowiedzią powództwa o naruszenie dóbr

W powiecie grajewskim część aptek ograniczyła nocne dyżury aptek. Placówki są dostępne dla mieszkańców w godzinach: 7-21

Starosta opublikował na stronach urzędu wpis, w którym informuje, że część aptek, pomimo ustawowego obowiązku, nie realizuje dyżurów, powołując się na pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku ocenia takie działania starosty jako "co najmniej" cyniczne i wzywa go do usunięcia wpisu

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku przesłała do redakcji pismo, jakie skierowała do Starosty Powiatu Grajewskiego, w którym wzywa go do "natychmiastowego usunięcia wpisu naruszającego godność zawodu farmaceutów oraz ich dobra osobiste".

Świadome działanie przeciwko mieszkańcom"

W okresie świąteczno - noworocznym 2021 roku, starosta zamieścił na stronie internetowej urzędu informację, ze "część z wymienionych aptek, mimo ustawowego obowiązku, nie realizuje dyżurów, powołując się na pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Jest to działanie wynikające ze świadomego działania kierowników aptek przeciwko zdrowiu i życiu Państwa jako potencjalnych pacjentów i klientów apteki i wbrew pisemnym i ustnym prośbom starosty grajewskiego".

W wyniku interwencji Izby, starosta zmodyfikował nieco komunikat: "Starostwo Powiatowe w Grajewie informuje, iż część z niżej wymienionych aptek, pomimo ustawowego obowiązku, nie realizuje dyżurów, powołując się na pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2, wbrew pisemnym i ustnym prośbom Starosty Grajewskiego".

Ale to nie rozwiązuje problemu. Izba aptekarska wskazuje w piśmie na problemy z zapewnieniem mieszkańcom powiatu dostępu do usług farmaceutycznych nawet w godzinach 7-21.

Jak wskazują farmaceuci, starosta był informowany, że decyzja właścicieli aptek o ograniczeniu dyżurów nocnych między 21 a 7 wynika zarówno z potrzeb ludności, ale też trudnej sytuacji kadrowej, w jakiej znalazły się apteki w związku z epidemią.

Po 21.00 nie ma zainteresowania usługami aptek

Jak dowodzili farmaceuci, realna potrzeba ludności w zakresie dyżurów aptek istnieje do godz. 21, bowiem po tej godzinie brak jest zainteresowania ich usługami..

Poza tym miejscem udzielania świadczeń w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu jest Szpital Ogólny w Gajewie, który świadczy nocną i świąteczną pomoc lekarską.

"Ograniczenie godzin pracy aptek w porze nocnej, niedziele i święta nie stanowi zagrożenia dla zdrowia pacjentów czy ich życia, a tym bardziej zagrożenia epidemiologicznego czy szerzenia chorób zakaźnych" - przypominają.

Izba zwraca uwagę na problemy kadrowe, które spotęgowała jeszcze pandemia, wymuszając wprowadzenie systemu pracy "na zakładkę" tak, by uniknąć kontaktu między farmaceutami jako środka zapobiegającego zakażeniom. W tej sytuacji trudno wymagać, by jeden magister farmacji pracował przez kolejnych 36 godzin.

Treść informacji starosty nazwali zachowaniem "co najmniej cynicznym".

"Zamiast publicznie oskarżać farmaceutów o narażaniem życia i zdrowia pacjentów, (...) proszę pomyśleć, w jaki sposób wesprzeć farmaceutów w ich ciężkiej pracy, jak też poprawić wyszczepialność przeciwko COVID-10 pacjentów powiatu" - radzą.

Zaś sam wpis - w ich ocenie - "narusza dobre imię farmaceutów, godzi w ich godność zawodową, naraża na ostracyzm ze strony pacjentów, jest krzywdzący i nieprawdziwy. Ponadto narusza dobre imię apteki, którą kieruje farmaceuta".

Dlatego, w przypadku braku usunięcia wpisu rozważa wystąpienie z powództwem o naruszenie dóbr osobistych i zadośćuczynienie.