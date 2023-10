GIF wzmacnia e-nadzór nad handlem lekami w internecie. Będzie edukował i współpracował

W dobie rosnących w siłę usług e-commerce kontrola nad sprzedażą produktów leczniczych online jest wyzwaniem

Dostrzegając potencjał dla rozwoju nielegalnych praktyk z tym związanych,\] GIF rozpoczyna akcje edukacyjną

Skierowana jest do właścicieli platform sprzedażowych i pacjentów

GIF będzie współpracował z Allegro

- To pierwszy krok do zwiększenia nadzoru nad sprzedażą leków w internecie. Coraz częściej i chętniej robimy różnego rodzaju zakupy w sieci. Naturalnie, chcemy mieć też możliwość zaopatrywania się w legalnie sprzedawane przez internet leki. Jako konsumenci musimy mieć jednak świadomość, że sprzedaż produktów leczniczych w internecie jest dozwolona tylko i wyłącznie w przypadku apteki internetowej lub punktu aptecznego, które spełnią określone wymagania – tłumaczy Ewa Krajewska Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Warunkiem sprzedaży leków przez apteki internetowe jest prowadzenie przez nią działalności stacjonarnej. Pacjent pozna je po charakterystycznym białym krzyżyku na zielonym tle. Jest to wspólne logo, którym opatrzone są wszystkie legalnie funkcjonujące apteki internetowe na terenie Unii Europejskiej.

– Lek nabyty z nielegalnego źródła może być lekiem sfałszowanym. Jego zażycie grozi poważnymi konsekwencjami dla naszego zdrowia. Musimy o tym pamiętać, ilekroć sięgamy po leki dostępne w internetowej sprzedaży. Duża odpowiedzialność spoczywa też na platformach oferujących produkty lecznicze. Nie są do tego uprawnione, ale nieuczciwi oferenci często wykorzystują nieświadomość konsumentów. Tymczasem, jeśli mówimy o lekach, osoba kupująca przestaje być konsumentem i staje się pacjentem. Wzmacnianie e-nadzoru farmaceutycznego nie przyniesie wymiernych skutków bez postawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców prowadzących sprzedaż w sieci. – Firmy, które chcą być postrzegane jako przyjazne pacjentom, powinny wdrożyć mechanizmy ochrony ich bezpieczeństwa i blokować nielegalne oferty sprzedaży leków, a także respektować zakaz reklamy produktów leczniczych – mówi Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Przykładem dobrej praktyki w tym obszarze jest mechanizm aktywnego zapobiegania wystawianiu ofert sprzedaży leków, które Allegro wprowadziło na swojej platformie. Narzędzie to na bieżąco analizuje bazę ofert i w przypadku wykrycia produktu znajdującego się w Rejestrze Produktów Leczniczych automatycznie blokuje wprowadzenie go do sprzedaży lub zdejmuje ofertę z platformy. Tylko w okresie od 1 stycznia do 27 września br. mechanizmy bezpieczeństwa Allegro zablokowały ponad 88 tysięcy prób wystawienia na platformie produktów leczniczych. Te mechanizmy są cały czas rozbudowywane i ulepszane na podstawie baz udostępnianych przez GIF oraz danych z ofert eliminowanych z platformy.

Coraz więcej zakupów w sieci

Jak podkreśla Marta Mikliszańska, Dyrektorka ds. Publicznych i ESG w Grupie Allegro.

- Polacy coraz więcej swoich zakupów przenoszą do sieci. W ten trend wpisują się produkty z kategorii Zdrowie, które odnotowują dynamiczne wzrosty zainteresowania konsumentów. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost liczby ofert, jak i sprzedających w tym segmencie. Dzięki wprowadzonym przez nas systemom weryfikacyjnym, kupujący na Allegro mogą mieć pewność, że sięgają po bezpieczne produkty lecznicze ze sprawdzonych źródeł. To także zabezpieczenie dla naszych sprzedających, dzięki któremu ich oferty są na bieżąco monitorowane tak, by były zgodne z obowiązującymi regulacjami - wyjaśnia.

- To pierwszy krok do zwiększenia skuteczności działań nadzorczych nad nielegalną sprzedażą leków w internecie. Wiemy, że przed nami dużo pracy. Planujemy dotrzeć do innych platform sprzedażowych i przekonać je do zastosowania analogicznych rozwiązań. Jesteśmy gotowi na szeroko zakrojoną współpracę, która – jak pokazuje przykład Allegro – jest nie tylko możliwa, ale przynosi wymierne efekty w postaci zablokowanych odgórnie transakcji. Pacjent, który nie otrzyma nielegalnej oferty sprzedaży leku, nie kupi go i nie narazi swojego zdrowia, a niekiedy życia. Bezpieczeństwo pacjentów, również to w wymiarze online, jest dla GIF najwyższą wartością – przekonuje Ewa Krajewska.

