GIF wycofuje z obrotu ważny lek. "Niepotwierdzony charakter zanieczyszczeń"

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z obrotu ważny lek w leczeniu Psamoistnego lub dziedzicznego tętniczego nadciśnienia płucnego

Chodzi o Tresuvi, Treprostinilum, roztwór do infuzji, 1 mg/ml, zawartość opakowania: 1 fiolka 10 ml, numer serii: TREP0741 data ważności: 31.12.2025, podmiot odpowiedzialny: Amomed Pharma GmbH, Wiedeń.

Decyzji GIF nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Zanieczyszczenie niewiadomego pochodzenia

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja od Federal Office for Safety in Health Care (BASG) w Austrii dotycząca wykrycia obecności cząstek stałych w produkcie leczniczym Tresuvi, Treprostinilum, roztwór do infuzji, 1 mg/ml, zawartość opakowania: 1 fiolka 10

ml z terminem ważności: 31.12.2025 r., co do którego podmiotem

odpowiedzialnym jest Amomed Pharma GmbH.

- Na obecnym etapie ustaleń, wykryte cząstki stałe nie zostały zidentyfikowane przez wytwórcę oraz nie została stwierdzona przyczyna ich powstania. Ze względu na niepotwierdzony charakter zanieczyszczeń nie można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia i życia pacjenta - uzasadnia decyzję GIF.

Tresuvi to lek o działaniu podobnym do prostacykliny. Zawiera substancję czynną o nazwie treprostynil. Stosuje się go w leczeniu idiopatycznego lub dziedzicznego tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) w celu poprawy tolerancji wysiłkowej i objawów chorobowych u pacjentów znajdujących się w III czynnościowej klasie wg klasyfikacji NYHA (ang. New York Heart Association).

