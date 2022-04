GIF wycofuje dwie serie leku. Służy do przygotowania radiofarmaceutyku

Serie leku sierocego wycofane z obrotu

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z obrotu serie leku Netspot, kit for the preparation of Gallium Ga 68 dotatate injection 40 mcg

numer serii: PG1921019, data ważności: 11/05/2022

numer serii: PG1921020, data ważności: 28/07/2022

podmiot odpowiedzialny: Advanced Accelerator Applications USA.

Pełnomocnik spółki poinformował Głównego Inspektora Farmaceutycznego o uzyskaniu w badaniach stabilności wyniku poza specyfikacją dla serii F03221006, w zakresie zawartości DOTA0-Tyr3 Ocreotate (DOTATATE).

Na podstawie wyników dodatkowych badań zauważono potencjalną zależność między uzyskanymi wynikami, a serią substancji czynnej, z której została wytworzona seria leku.

Jednocześnie zidentyfikowano serie produktu, które zostały wytworzone z tej samej serii substancji czynnej, co seria F03221006, czyli PG1921015, PG1921016, PG1921017, PG1921019 i PG1921020, które wykazywały wyniki w produkcie końcowym zbliżone do dolnej granicy specyfikacji.

Jednocześnie dla serii PG1921015, PG1921016 i PG1921017 upłynął już termin ważności.

Lek Netspot to zestaw do jednorazowego użytku, który służy do przygotowania radiofarmaceutyku. Zawiera peptyd DOTA-TATE, służący do przygotowania radiofarmaceutyku Ga-68 DOTA-TATE.

Ilość białka DOTATATE zawarta w zestawie jest dostosowana do ilości niezbędnej do przygotowania radiofarmaceutyku dla jednego pacjenta i wynosi 40 mcg.

Po wcześniejszym wyznakowaniu roztworem chlorku galu może być podawany pacjentowi w celu diagnostyki PET.

Zestaw ma status leku sierocego.