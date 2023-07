GIF wycofał lek przeciwbólowy z obrotu i zakazał sprzedaży jednej z jego serii

Główny Inspektor Farmaceutyczny opublikował dwie decyzje dotyczące wycofania i niedopuszczenia do obrotu określonych partii leku Sirdalud

W sprawie wycofanych serii "nie można zagwarantować do końca okresu ważności wyniku zgodnego ze specyfikacją zarejestrowanej dokumentacji dla parametru uwalnianie substancji czynnej po 2 godzinach"

Seria niedopuszczona do obrotu "została zablokowana na poziomie wytwórcy i nie została rozdystrybuowana"

Obie decyzje mają rygor natychmiastowej wykonalności

Partie leku wycofane z obrotu

Na mocy decyzji z 7 lipca Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu produkt leczniczy:

Sirdalud MR (Tizanidinum), kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg, 10 kapsułek

numer serii KAN87, termin ważności 08.2023

numer serii KDU93, termin ważności 06.2024

numer serii KER50, termin ważności 10.2024

numer serii KFT97, termin ważności 10.2024

numer serii KCA71, termin ważności 02.2024

numer serii KCA72, termin ważności 02.2024

numer serii KCA73, termin ważności 02.2024

numer serii KCC59, termin ważności 02.2024

numer serii KDV44, termin ważności 06.2024

numer serii KEK48, termin ważności 06.2024

numer serii KEK49, termin ważności 09.2024

numer serii KFC35, termin ważności 10.2024

numer serii KFU09, termin ważności 02.2025

numer serii KHU58, termin ważności 04.2025

numer serii: KHU90, termin ważności 04.2025

numer serii: KHU91, termin ważności 05.2025

numer serii: KJF01, termin ważności 05.2025

numer serii: KJM87, termin ważności 06.2025.

Podmiot odpowiedzialny to Sandoz GmbH, Austria (uprzednio Novartis Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

- Nie można zagwarantować do końca okresu ważności przedmiotowego produktu wyniku zgodnego ze specyfikacją zarejestrowanej dokumentacji dla parametru uwalnianie substancji czynnej po 2 godzinach - podał GIF.

Niedopuszczenie do obrotu jednej z partii

GIF nie dopuścił ponadto do obrotu produktu leczniczego:

Sirdalud MR (Tizanidinum), kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg

numer serii KJP80, termin ważności: 07.2025.

Seria ta "została zablokowana na poziomie wytwórcy i nie została rozdystrybuowana".

- Mając na uwadze fakt, iż w chwili obecnej nie jest do końca potwierdzona przyczyna wystąpienia wyników poza specyfikacją dla uwalniania tyzanidyny chlorowodorku, nie można przewidzieć jak dany parametr będzie zmieniał się do końca terminu ważności i jaki będzie to miało wpływ na jakość i bezpieczeństwo stosowania produktu - tłumaczył Główny Inspektor Farmaceutyczny i w obu przypadkach zaznaczył, że nie można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia pacjenta.

Pełna treść decyzji dostępna jest w Rejestrze Decyzji GIF: