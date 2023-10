GIF wstrzymuje obrót kilkoma seriami popularnego leku. Wykryto wadę jakościową

Tadalafil należy do inhibitorów fosfodiesterazy cyklicznego guanozynomonofosforanu

Został dopuszczony do obrotu w 2003 roku w Stanach Zjednoczonych jako ułatwiający erekcję

GIF wycofał z obrotu kilka serii Tadalafilu firmy Aurovitas

Lek na potencję - wstrzymano obrót kilkoma seriami

GIF wstrzymał na terenie całego kraju obrót produktem leczniczym o nazwie

Tadalafil Aurovitas, Tadalafilum, 20 mg, tabletki powlekane,

opakowanie 2 tabletki, GTIN 05909991392123

opakowanie 4 tabletki, GTIN 05909991392130

opakowanie 8 tabletek, GTIN 05909991392147

opakowanie 12 tabletek, GTIN 05909991420000

Podmiotem odpowiedzialnym jest Aurovitas Pharma Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pismem z dnia 8 lipca.2022 r. podmiot odpowiedzialny dla produktu leczniczego Tadalafil Aurovitas, 20 mg, tabletki powlekane poinformował Głównego Inspektora Farmaceutycznego o pierwszym wprowadzeniu przedmiotowego produktu leczniczego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu pozwolenia. Pierwsze wprowadzenie przedmiotowego produktu leczniczego miało miejsce 22 czerwca 2021r.



- Decyzją z dnia 20 lipca 2022 r. , Główny Inspektor Farmaceutyczny, działając na podstawie art. 119a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo

farmaceutyczne nakazał podmiotowi odpowiedzialnemu przekazanie

produktu leczniczego do badań jakościowych do Narodowego Instytutu Leków - wyjaśnia GIF. 13 września 2023 r. do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął protokół z badania przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Leków na przekazanej przez podmiot odpowiedzialny próbie produktu leczniczego, w którym wskazane zostało, że produkt ten nie spełnia przewidzianych dla niego wymagań jakościowych z uwagi na negatywny wynik badania w zakresie parametru uwalnianie tadalafilu w czasie 15 minut.

GIF pismem z dnia 18 września 2023 r., wystąpił do podmiotu odpowiedzialnego o ustosunkowanie się do wyników badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Leków.

- Główny Inspektor Farmaceutyczny, w drodze decyzji, nakazuje

przekazanie produktu leczniczego, który został po raz pierwszy wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do badań jakościowych prowadzonych przez jednostki, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy - dodaje GIF.

Badanie dało wynik negatywny w zakresie parametru uwalnianie tadalafilu w czasie 15 minut, czego konsekwencją było orzeczenie o niespełnianiu przez przedmiotowy produkt leczniczy przewidzianych dla niego wymagań jakościowych.

