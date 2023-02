GIF pilnie wycofuje serię adrenaliny z obrotu. Decyzja obowiązuje od dziś

23 lutego Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu serii adrenaliny z obrotu na terenie całego kraju. Decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja GIF dotyczy:

- Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęło zgłoszenie z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego z Łodzi o wystąpieniu wady jakościowej, polegającej na braku możliwości standardowego otwarcia leku, kruszeniu się ampułki, a w związku z tym, brakiem pewności czy resztki

szkła nie dostały się do jej wnętrza i nie zanieczyściły produktu leczniczego - czytamy w uzasadnieniu do decyzji.