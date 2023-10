GIF: nigdy nie stwierdzono wady jakościowej szczepionki przeciwko Covid-19 firmy Janssen

Czy stwierdzono wadę jakościową w przypadku serii XD955 szczepionki Janssen? - GIF przygotował oficjalny komunikat

Ma on związek z niedawną kontrolą Najwyższej Izby Kontroli

NIK podała, że "w dwóch przypadkach GIF nie podjął decyzji o wycofaniu z obrotu serii szczepionek, w przypadku których do tego organu wpłynęły informacje o stwierdzeniu ich wad jakościowych"

Centralna procedura rejestracji szczepionek

- Szczepionki przeciwko Covid-19 są rejestrowane w procedurze centralnej. Oznacza to, że nadzór nad bezpieczeństwem ich stosowania przejęła Europejska Agencja Leków (EMA). Z kolei inspekcje u wytwórcy szczepionek przeprowadza agencja z kraju, w którym zlokalizowany jest zakład produkcyjny - informuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

Jak dodaje rezcnik GIF Edyta Janczewska-Zreda, EMA przez cały czas trwania pandemii wirusa SARS CoV-2 wymieniała z agencjami lekowymi krajów członkowskich UE informacje na temat bezpieczeństwa tych produktów leczniczych.

- Jedną z platform komunikacyjnych EMA z krajowymi agencjami lekowymi jest System Rapid Alert. Wyjaśniamy, jak za pomocą tego systemu porozumiewały się agencje lekowe w przypadku szczepionki firmy Janssen o numerze serii XD955 - informuje GIF.

Jak podaje inspektorat, w kwietniu 2021 FDA (amerykańska Agencja Żywności i Leków) przeprowadziła inspekcję w zakładzie, w którym wytwarzane były substancje czynne wykorzystywane do produkcji szczepionek firmy Janssen.

- Inspektorzy dokonujący inspekcji wyrazili wątpliwości dotyczące niedostatecznej kontroli nad warunkami wytwarzania substancji czynnej jednej ze szczepionek. FDA zobligowała wówczas wytwórcę do wdrożenia działań wyjaśniająco-korygujących. O tym działaniu FDA poinformowała EMA, która przekazała tę informację krajowym agencjom lekowym - przyznaje GIF.

EMA poinformowała też agencje, że FDA wskazała 1 serię substancji czynnej, dla której stwierdzono wadę jakościową (zanieczyszczenie krzyżowe), ale seria ta nie była przeznaczona na rynek UE.

- Dodatkowo, EMA przekazała, że będzie szacować ewentualne dodatkowe ryzyko dla serii XD955, która jako jedyna została rozdystrybuowana na rynku europejskim. Następnie przekazała agencjom lekowym krajów członkowskich w systemie Rapid Alert (informację, nie dokument Rapid Alert), że w związku z brakiem dowodów na zanieczyszczenie serii substancji czynnej wykorzystanej do wytworzenia serii szczepionki XD955, nie rekomenduje wstrzymania podawania pacjentom przedmiotowej serii szczepionki - podsumowuje rzecznik GIF. Inspektorat, tak jak inne agencje lekowe w Europie, zrealizował wytyczne EMA.

Rapid alert czy informacja w systemie Rapid Alert?

Przypomnijmy. 28 września NIK poinformowała, że "do GIF wpłynęło osiem zgłoszeń wystąpienia wad jakościowych lub podejrzenia o wystąpieniu wad jakościowych szczepionek przeciw COVID-19, spośród których dwa zgłoszenia miały istotne znaczenie".

- 23 kwietnia 2021 r. do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja w systemie Rapid Alert od Europejskiej Agencji Leków, o podejrzeniu wystąpienia wady jakościowej w jednej z serii szczepionek przeciw COVID-19, stosowanych już wówczas u polskich pacjentów. Zgłoszenie dotyczyło podejrzenia wystąpienia wady klasy II, tj. mogącej spowodować chorobę lub niewłaściwe działanie. GIF nie wydał decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu tej serii szczepionki z obrotu. Tymczasem w kwietniu 2022 r. Federalna Agencja ds. Produktów Leczniczych i Zdrowotnych z Belgii poinformowała GIF o wycofaniu tej serii z rynku. Po otrzymaniu zgłoszenia GIF przekazał informację do RARS prosząc o podjęcie działań w celu identyfikacji kanałów dystrybucji i powiadomienia odbiorców o zaistniałej sytuacji. Działania te były jednak bezprzedmiotowe, gdyż cała ilość tej serii szczepionki została już podana pacjentom. W drugim przypadku zgłoszenie wystąpienia wady jakościowej serii szczepionki wpłynęło 7 kwietnia 2022 r. z hiszpańskiej agencji ds. leków i produktów sanitarnych (AEMPS). Występująca w szczepionce wada jakościowa mogła stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów (wada I klasy), co obligowało GIF do wycofania wadliwego produktu z obrotu. W obu przypadkach GIF nie tylko nie wycofał z obrotu tych serii szczepionek, ale nawet nie wiedział gdzie mogą się znajdować - przekazała NIK.

Jak wyjaśnia GIF w najnowszym komunikacie, Rapid Alert System działa w sposób nieprzerwany, 24h/7; gdyby pojawiła się jakakolwiek informacja w ramach postępowania wyjaśniającego dot. oceny ryzyka dla tej serii, to EMA przesłałaby agencjom lekowym tę informację. W GIF funkcjonują procedury, w myśl których pracownicy monitorują cały czas system Rapid Alert; dodatkowo w ramach Systemu Rapid Alert jest przekazany nr tel. do całodobowego kontaktu z przedstawicielem GIF.

- Rozróżniamy wyraźnie informację w systemie Rapid Alert od samego Rapid Alert jako dokumentu obligującego agencje lekowe do podjęcia działań zgodnie z terminami narzuconymi przez EMA - wyjaśnia rzecznik GIF. - Treści w przestrzeni publicznej, mówiące że GIF nie podjął działań mimo otrzymania Rapid Alertu, są same w sobie sprzeczne, bo tego Rapid Alertu nie było. A nie było go, bo seria API, dla której stwierdzono wadę jakościową (zanieczyszczenie krzyżowe), nie była przeznaczona na rynek UE. Dlatego nie było powodów ani podstaw, by wdrożyć dodatkowe działania wyjaśniające po stronie polskiej – inne agencje lekowe zadziałały dokładnie w ten sam sposób. Nie stwierdzono ryzyka dla zdrowia dla pacjentów wynikającego z przyjęcia serii XD955 szczepionki Janssen.

Faktyczny i pierwszy Rapid Alert z kwietnia 2022 r. wydała belgijska agencja lekowa i inne agencje zastosowały się do tej rekomendacji, wycofując prewencyjnie wszystkie serie szczepionek wytworzonych z substancji czynnych pochodzących od firmy Janssen. Dlaczego? Bo podtrzymano wątpliwości sprzed roku o niedostatecznej kontroli nad warunkami wytwarzania tej szczepionki. Dla serii XD955, którą przyjmowali polscy pacjenci, nigdy nie została stwierdzona wada jakościowa.

