GIF dementuje: nie należy łączyć pogłosek o likwidacji NIL z pionizacją inspekcji

GIF dementuje: powiązanie pogłosek o likwidacji Narodowego Instytutu Leków z kwestią pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej jest bezpodstawne i nieprawdziwe

"Uprzejmie informuję, że powiązanie pogłosek o likwidacji Narodowego Instytutu Leków z kwestią pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej jest bezpodstawne i nieprawdziwe" - informuje nas w odpowiedzi na pytania Główny Inspektor Farmaceutyczny.

"W tej chwili nie możemy mówić jeszcze o projekcie ustawy dotyczącym pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, bo przedmiotowe regulacje prawne nie zostały jeszcze wpisane do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Kiedy to nastąpi, projekt ustawy trafi do konsultacji publicznych i będzie można odnieść się bezpośrednio do zapisów ustawy" - dodaje.

Podczas posiedzenia w Senacie 9 czerwca 2022 roku senator Dorota Tobiszowska pytała o plany zmian wobec NIL - likwidacji Instytutu bądź jego przejęcia przez inną jednostkę.

- Narodowy Instytut Leków, który od prawie 70 lat realizuje zadania powierzone mu przez ministra zdrowia, m.in. w zakresie kontroli produktów leczniczych, działa też na rzecz nauki polskiej. Czy prowadzone są jakieś rozmowy, czy ma być zlikwidowany lub też przejęty przez inną organizację, inną jednostkę? - pytała senator.



Wiceminister zdrowia, Piotr Bromber odpowiedział, że najprawdopodobniej to pytanie wiąże się z dyskusją o zainicjowanej pionizacji inspekcji farmaceutycznej.

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, jednostką, która ma przejąć NIL jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - PIB, a w dalszym etapie z NIL ma zostać wyłonione Państwowe Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych i trafić pod jurysdykcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

GIF dementuje te informacje.

Wraz z pojawiającymi się informacjami o planowanych zmianach w NIL, zdymisjonowana została jego dyrektor, Anna Kowalczuk.

- Najważniejszym tematem pozostaje likwidacja Instytutu. Uważam, że dyskusja o takich zmianach powinna być publiczna i poważnie uargumentowana. Ten plan nie jest dobry z wielu powodów. Bardzo dużo kosztowało nas zgromadzenie wysokokwalifikowanego potencjału ludzkiego. Nie jest to łatwa sprawa, ze względu na multidycyplinarny charakter działalności NIL - przypomniała w rozmowie z "Rynkiem Zdrowia".

- Myślę, że Instytut zostanie jako suwerenna jednostka, bo to jedyna słuszna decyzja. Mamy poparcie wielu stron, m.in. Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych. Będę kibicować kolegom, aby wyszli z kryzysu z sukcesem - dodała.

